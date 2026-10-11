“Futbolu çamura sürüklüyorlar!” Jamie Carragher, mali suçlamalara itirazı nedeniyle Manchester City’ye ateş püskürdü

Yorumcu, Manchester City'nin Liverpool ile oynayacağı maçı değerlendirmek üzere eski City yıldızları Micah Richards ve Daniel Sturridge'in yanı sıra Roy Keane ile bir araya geldi. Carragher, kulübün hukuki mücadeleyi itibarına yönelik kişisel bir saldırı olarak görmek yerine İngiliz futbolunun tarihi içindeki yerini kabul etmesi gerektiğini savundu.

“Manchester City 100 yıl önce de vardı, 100 yıl sonra da olacak. Harika taraftarları var. Geçmişte büyük oyuncuları vardı, gelecekte de büyük oyuncuları olacak,” diye ekledi.

Richards'ın City'nin suçlu olduğu düşüncesine karşı çıkıp kulübün itirazı sonunda kabul edilirse nasıl bir söylem oluşacağını sormasıyla stüdyodaki gerilim yükseldi. Carragher ise Manchester City'nin istediği sonucu alana kadar hukuki yollara başvurmaktan vazgeçmeyeceğini öne sürerek bu ihtimali reddetti.

Eski İngiltere millî futbolcusu Sky Sports'a, “İtirazları reddedilecek ve yeniden itiraz edecekler. İtiraz etmeye devam edecekler, tekrar tekrar itiraz edecekler. Bu da futbolu çamura sürüklemeye devam edecek,” dedi. Carragher, bu sürecin yıllarca devam edebileceği ve yalnızca kulübün itibarına değil, Premier League'in bütünlüğüne de zarar verebileceği uyarısında bulundu.



