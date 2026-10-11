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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

“Futbolu çamura sürüklüyorlar!” Jamie Carragher, mali suçlamalara itirazı nedeniyle Manchester City’ye ateş püskürdü

J. Carragher
M.City
Premier Lig

Jamie Carragher, Manchester City'nin Premier League'e karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini uzatması hâlinde futbolu “çamura sürükleme” riski taşıdığını söyleyerek İngiliz futbolunun geleceğine ilişkin sert bir uyarıda bulundu. Liverpool efsanesi, kulübün varlıklı yönetiminin yakın zamanda verilen suçluluk kararını kabul etmeyeceğinden ve bunun ligin itibarına telafisi mümkün olmayan zararlar verebilecek bir dava süreçleri döngüsüne yol açacağından derin endişe duyduğunu belirtti.

  • Carragher, hukuki tutumu nedeniyle Manchester City'nin sahiplerini sert eleştirdi

    Manchester City'nin son dönemdeki hukuk mücadelesinin yankıları sertleşirken, eski Liverpool savunmacısı Carragher, kulübün suçlu bulunmasının ardından izlediği stratejiye tepki gösterdi. Bağımsız bir komisyon, Manchester City'yi Premier League'in mali düzenlemelerini dokuz sezon boyunca 100'den fazla kez ihlal etmekten suçlu buldu. Bu önemli karara rağmen kulüp geri adım atmadı ve kapsamlı bir itiraz süreciyle kararı bozdurma niyetini derhâl ortaya koydu.

    Sky Sports'ta konuşan Carragher, kulübün sahiplerinin muazzam kaynakları ve küresel nüfuzları göz önüne alındığında mahkemede yenilgiyi kabul etmeye hiç yanaşıp yanaşmayacaklarını sorguladı: “Man City sahiplerinin bulundukları konumu sürdürmelerinin çok zor olduğunu düşünüyorum çünkü çok güçlüler, çok zenginler. Hayatlarında daha önce kendilerine hiç hayır denmemiş.”


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    Carragher'dan uyarı: Manchester City'nin hukuk mücadelesi futbola zarar verebilir

    Yorumcu, Manchester City'nin Liverpool ile oynayacağı maçı değerlendirmek üzere eski City yıldızları Micah Richards ve Daniel Sturridge'in yanı sıra Roy Keane ile bir araya geldi. Carragher, kulübün hukuki mücadeleyi itibarına yönelik kişisel bir saldırı olarak görmek yerine İngiliz futbolunun tarihi içindeki yerini kabul etmesi gerektiğini savundu.

    “Manchester City 100 yıl önce de vardı, 100 yıl sonra da olacak. Harika taraftarları var. Geçmişte büyük oyuncuları vardı, gelecekte de büyük oyuncuları olacak,” diye ekledi.

    Richards'ın City'nin suçlu olduğu düşüncesine karşı çıkıp kulübün itirazı sonunda kabul edilirse nasıl bir söylem oluşacağını sormasıyla stüdyodaki gerilim yükseldi. Carragher ise Manchester City'nin istediği sonucu alana kadar hukuki yollara başvurmaktan vazgeçmeyeceğini öne sürerek bu ihtimali reddetti.

    Eski İngiltere millî futbolcusu Sky Sports'a, “İtirazları reddedilecek ve yeniden itiraz edecekler. İtiraz etmeye devam edecekler, tekrar tekrar itiraz edecekler. Bu da futbolu çamura sürüklemeye devam edecek,” dedi. Carragher, bu sürecin yıllarca devam edebileceği ve yalnızca kulübün itibarına değil, Premier League'in bütünlüğüne de zarar verebileceği uyarısında bulundu.


  • Mali ihlallerin şaşırtıcı boyutu ortaya çıktı

    Bağımsız komisyonun raporunda ortaya çıkan ayrıntılar, finansal sürdürülebilirlik kurallarını aşmaya yönelik sistematik bir çabaya işaret ediyor. Bulgulara göre Manchester kulübünün, karmaşık olarak nitelendirilen yaklaşık 1 milyar sterlinlik bir düzeni 2009 ile 2018 yılları arasında yürüttüğü belirtiliyor. Bu düzenin, Abu Dabi merkezli şirketlerin bildirilen sponsorluk bedellerinin yalnızca küçük bir bölümünü ödediği, kalanının ise Abu Dhabi United Group tarafından karşılandığı yapay sponsorluk anlaşmalarını içerdiği öne sürülüyor.

    Kulübün, komisyon kararını vermeden önce meseleyi çözmeye çalıştığına dair haberler de ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre City, Premier League ile uzlaşma görüşmeleri yaptı. Kulüp bu görüşmelerle en ağır sportif yaptırımlardan kaçınmayı amaçlıyordu. Ancak City, elindeki kanıtların çürütülemez olduğunu savunarak herhangi bir usulsüzlük yaptığını kabul etmeyi reddettiği için görüşmeler sonuçsuz kaldı.


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  • Man City Khaldoon Ferran SorianoGetty

    Etihad yönetiminden meydan okuma

    Artan baskıya ve tanınmış yorumcuların sert eleştirilerine rağmen Manchester City geri adım atacağına dair hiçbir işaret vermedi. Kulüp, karara verdiği resmî yanıtta kararı tamamen reddetti; komisyonun tespitlerini “güvenilirlikten yoksun” olarak nitelendirdi ve bu tespitlerin olaylara ve hukuka ilişkin esaslı hatalarla dolu olduğunu savundu. İddialara göre CEO Ferran Soriano, çalışanlara ligin davasının bir komplo teorisinden başka hiçbir şeye dayanmadığını söyledi. Kulüp, masumiyetini kanıtlayan kapsamlı delillere sahip olduğunu belirterek adını temize çıkarma sözü verdi.

    Temyiz süreci ilerlerken olası yaptırımlar, İngiliz futbolunun en çok konuşulan konusu olmaya devam ediyor. Henüz belirli bir ceza kesinleşmemiş olsa da bağımsız komisyon, yüksek miktarda puan silme cezasından en üst ligden ihraca kadar uzanan yaptırımlar uygulama yetkisine sahip.

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