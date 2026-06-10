Bu, Dünya Kupası için 'dinamik fiyatlandırma' uygulamasını ve yeniden satılan biletlere yüzde 30'luk bir komisyon getirilmesini onaylayan bir adamdan gelen gülünç bir iddiaydı; bunlar, taraftarların cebinden olabildiğince fazla para sıyırmaya yönelik bariz girişimlerdi – ve yine de Infantino bu adımları sadece kararlılıkla savunmakla kalmadı, aynı zamanda hafife de aldı.
Infantino, Beverly Hills'te düzenlenen bir konferansta, "Bazı kişiler final maçı biletlerini 2 milyon dolara yeniden satış piyasasına çıkarsa, bu öncelikle biletlerin 2 milyon dolar olduğu anlamına gelmez," dedi. "İkincisi, bu, birisinin bu biletleri alacağı anlamına da gelmez. Ve eğer birisi final maçı biletini 2 milyon dolara satın alırsa, harika bir deneyim yaşamasını sağlamak için ona şahsen bir sosisli sandviç ve bir kola getireceğim!
"Ancak pazara bakmamız gerekiyor – dünyanın eğlence sektörünün en gelişmiş olduğu pazardayız. Dolayısıyla piyasa fiyatlarını uygulamamız gerekiyor. ABD'de biletlerin yeniden satılmasına da izin veriliyor. Dolayısıyla biletleri çok düşük bir fiyata satarsanız, bu biletler çok daha yüksek bir fiyata yeniden satılacaktır.
"Ve aslında, bazı insanlar bilet fiyatlarımızın yüksek olduğunu söylese de, bu biletler yeniden satış piyasasında bizim fiyatımızın iki katından fazla, daha da yüksek bir fiyata satılıyor."
Bu, Infantino'nun utanç verici bir sorumluluk kaçışını yansıtıyordu; Trump tarafından "Futbol Kralı" ilan edilen bu adam, herhangi bir malın değerini her zaman piyasanın belirlemesine izin verilmesi gerektiğini savunarak, en katı kapitalistlerin oyun kitabından bir sayfa alıntı yapmıştı.
Sonuç olarak, elbette, taraftarların çok büyük çoğunluğu bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle maçlara gidemiyor ve Football Supporters Europe (FSE) de şunu vurguladı: "FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet satışlarında tekel konumunda ve bu gücü, rekabetçi bir piyasada asla kabul edilemeyecek koşulları taraftarlara dayatmak için kullanıyor... Gerçek şu ki, FIFA'nın haksız bilet uygulamaları, sadık taraftarlara başka bir seçenek bırakmıyor: ya parayı öde ya da kaybed."