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Gianni Infantino World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

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Futbolseverlerin en çok nefret ettiği kişi kim? Gianni Infantino’nun Dünya Kupası’nı kavrayamamasının sonucu olarak taraftarlar, FIFA’nın her yerde görünen başkanına sırt çevirdi

Opinion
Dünya Kupası
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Geçen Aralık ayında Washington D.C.’deki Kennedy Merkezi’nde düzenlenen Dünya Kupası kura çekiminde, FIFA Başkanı Gianni Infantino “futbolun 1 numaralı hayranı” olarak tanıtıldı. Çoğu taraftarın buna alaycı tepki vermesi şaşırtıcı değildi, ancak Infantino gerçekten bir futbol hayranıdır. Ve tıpkı her futbol hayranı gibi, ilk Dünya Kupası'nı da hiç unutmadı. 1982'de İspanya'da düzenlenen turnuva, İtalyan göçmenlerin İsviçre doğumlu oğlu için "muhteşem"di.

"O zamanlar 12 yaşında bir çocuktum," dedi Infantino Mart ayında AS'ye, "ve İtalya, Paolo Rossi ve o muhteşem oyunculardan oluşan takımla şampiyon oldu. Alessandro Altobelli'nin finalde bir gol attığını hatırlıyorum. Almanya'ya karşı attığı üçüncü gol ve kutlamalar inanılmazdı. O İtalya takımı ve o an kalbime kazındı."

Bunun nedenini anlamak zor değil. 2022 Dünya Kupası öncesinde yaptığı meşhur "Bugün kendimi Katarlı hissediyorum" konuşmasında Infantino, İsviçre'de büyürken İtalyan kökenli, kızıl saçlı ve çilli bir çocuk olduğu için zorbalığa maruz kaldığını açıkladı; bu da Azzurri'nin başarısını onun için daha da anlamlı hale getirdi.

Ancak, Dünya Kupası'na olan uzun süredir devam eden ve kökleri derinlere uzanan sevgisi, FIFA başkanı olarak, "insanları bir araya getirebileceğine" inandığı bir turnuvanın bu kadar bölücü ve ayrımcı hale gelmesine neden izin verdiğini anlamayı zorlaştırıyor.

  • Omar Artan(C)Getty Images

    "Herkes hoş karşılanacak..."

    Geçen Ağustos ayında Kenya’da düzenlenen bir basın toplantısında, Güney Afrikalı bir gazeteci Infantino ve FIFA Başkan Yardımcısı Patrice Motsepe’ye, “bazılarımızın hoş karşılanmadığını hissettiği bir ülke” olan ABD’nin Dünya Kupası’na ev sahipliği yapması konusunda büyük bir tedirginlik olduğunu söyledi.

    Gazeteci, "Bence Afrika ve dünyanın diğer tüm halklarının kendilerini dışlanmış hissetmemelerini, eşitliğin hakim olması gereken bir dünyada ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmediklerini hissetmemelerini sağlamak sizin sorumluluğunuzda" diye ekledi.

    Infantino, Donald Trump'ın seyahat yasakları ve sıkı vize kısıtlamaları konusunda endişelenecek bir durum olmadığını vurguladı.

    "Bunu açıklığa kavuşturmanın önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü ortada pek çok yanlış algı var," diye savundu. "Gelecek yılki FIFA Dünya Kupası için Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde herkes hoş karşılanacak. Vize almak için geçilmesi gereken bir süreç var. Ancak bu süreç sorunsuz geçecek..." Durum hiç de öyle olmadı.

    Dünya Kupası'nın başlamasına sadece üç gün kala, dünyanın her köşesinden gelen taraftarların vize başvurularının reddedilme dalgası sürerken, Somalili hakem Omar Artan, bugüne kadar ABD'ye giriş izni verilmeyen en tanınmış isim oldu. Üstelik şu ana kadar yeterli bir açıklama bile yapılmadı, bu da turnuvanın herkese açık olacağı yönündeki Infantino'nun iddiasını alay konusu haline getirdi.

    "Dünyayı birleştirmek istiyoruz ve dünyayı birleştireceğiz. Olumlu olun," demişti Infantino, Kenya'da Afrika'dan gelen gazetecilerle dolu salona, "ve göreceksiniz ki bu, şimdiye kadarki en büyük FIFA Dünya Kupası'nın muhteşem, muhteşem bir kutlaması olacak."

    Bunun yerine, şu anda tanık olduğumuz şey, şimdiye kadarki en seçkin turnuva; Infantino'nun gezegendeki en kınanması gereken politikacılara durmaksızın yağ çekmesinin şok edici ama kaçınılmaz sonucu.

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  • President Trump Meets With White House Task Force On FIFA World CupGetty Images News

    "Diktatörleri ve milyarderleri sever"

    Infantino söz konusu olduğunda, Michel Platini pek de tarafsız bir gözlemci sayılmaz; zira Fransız futbolcu, 2015 yılına ait bir mali usulsüzlük davasıyla ilgili olarak FIFA Başkanı ve beş İsviçreli futbol yetkilisi ile savcılık görevlisi hakkında az önce suç duyurusunda bulundu.

    Ancak pek çok kişi, Platini'nin Infantino hakkındaki kişilik değerlendirmesine katılıyor. Eski Fransa milli takımının 10 numarası The Guardian'a verdiği demeçte, "O zengin ve güçlü insanları, parası olanları sever. Bu onun karakteri" dedi.

    Nitekim, FIFA Konseyi'nden isimsiz bir üye Politico'ya şunları söyledi: "En önemlisi, şahsen Infantino'ya karşı hiçbir şeyim yok - o bir dolandırıcı değil - ama sorun onun kendine güveni. Diktatörleri ve milyarderleri seviyor. Parası olan insanları gördüğünde eriyor."

    Infantino ve destekçileri - ki FIFA'da hâlâ çok sayıda var - zengin ve ünlüleri etkilemenin görevinin bir parçası olduğunu savunurlar; bu görevin özü, 211 üye federasyon için mümkün olduğunca fazla para toplayarak bu paranın futbola geri aktarılmasını sağlamaktır.

    2016'da seçildiğinde Infantino, geliştirme fonlarını artıracağına söz vermişti ve FIFA'nın yıllık geliri son on yılda sekiz katına çıktı; bu artışın önemli bir kısmı, Infantino'nun Suudi Arabistan gibi ülkelerden benzeri görülmemiş düzeyde yatırım sağlamasından kaynaklanıyor. Dünya Kupası'nı 48 takıma genişletme konusundaki büyük planı da, futbolun yönetim organı için rekor kıran 9 milyar dolarlık bir gelir yaratacak.

    Ancak, tüm bu paranın elde edilme şekli, Infantino'nun bir başka seçim vaadini, yani "FIFA'nın imajını düzeltmek" vaadini gerçekleştirmesine pek yardımcı olmamıştır.

  • US-POLITICS-ECONOMY-MILKENAFP

    Futbolun Nero'su

    Sepp Blatter’in FIFA başkanlığı, bir dizi yolsuzluk skandalıyla şerefsiz bir şekilde sona ermesinden on bir yıl sonra, Infantino’nun örgütün mali durumunu düzene sokmuş olsa da, artık hiçbir hesap sorulmadan hareket ettiği ve futbol sporuna, oyuncularına ve taraftarlarına karşı tam bir umursamazlık sergilediği yönünde yaygın bir kanı var. FIFPRO başkanı Sergio Marchi, geçen yazki Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Infantino'yu, kötü şöhretli Roma imparatoru Neron ile karşılaştırmaya kadar gitti.

    Infantino, eleştirmenler tarafından çarmıha gerilmeye karşı bir sorunu olmadığını her zaman vurgulamıştır, ancak FIFA'yı yönetme tarzının sürekli sorgulanmasından rahatsız olduğu açıktır.

    2023'te Ruanda'da düzenlenen FIFA Kongresi'nde gazetecilere, "Bazılarınızın neden bu kadar acımasız olduğunu anlamıyorum," dedi. "Neden? Neden? Anlamıyorum. Biz çok çalışıyoruz, ben çok çalışıyorum, tüm FIFA ekibi çok çalışıyor. Çalmıyoruz, kâr etmiyoruz.

    Belki medyaya çok fazla konuşmuyorum, ama ben böyleyim ve zaten sizin futbol yöneticileri hakkında değil, futbol hakkında yazmanız çok daha iyi. Size şunu söyleyebilirim ki FIFA parayla değil, futbolla ilgilidir."

  • US-POLITICSAFP

    'Bilet satışlarında tekel'

    Bu, Dünya Kupası için 'dinamik fiyatlandırma' uygulamasını ve yeniden satılan biletlere yüzde 30'luk bir komisyon getirilmesini onaylayan bir adamdan gelen gülünç bir iddiaydı; bunlar, taraftarların cebinden olabildiğince fazla para sıyırmaya yönelik bariz girişimlerdi – ve yine de Infantino bu adımları sadece kararlılıkla savunmakla kalmadı, aynı zamanda hafife de aldı.

    Infantino, Beverly Hills'te düzenlenen bir konferansta, "Bazı kişiler final maçı biletlerini 2 milyon dolara yeniden satış piyasasına çıkarsa, bu öncelikle biletlerin 2 milyon dolar olduğu anlamına gelmez," dedi. "İkincisi, bu, birisinin bu biletleri alacağı anlamına da gelmez. Ve eğer birisi final maçı biletini 2 milyon dolara satın alırsa, harika bir deneyim yaşamasını sağlamak için ona şahsen bir sosisli sandviç ve bir kola getireceğim!

    "Ancak pazara bakmamız gerekiyor – dünyanın eğlence sektörünün en gelişmiş olduğu pazardayız. Dolayısıyla piyasa fiyatlarını uygulamamız gerekiyor. ABD'de biletlerin yeniden satılmasına da izin veriliyor. Dolayısıyla biletleri çok düşük bir fiyata satarsanız, bu biletler çok daha yüksek bir fiyata yeniden satılacaktır.

    "Ve aslında, bazı insanlar bilet fiyatlarımızın yüksek olduğunu söylese de, bu biletler yeniden satış piyasasında bizim fiyatımızın iki katından fazla, daha da yüksek bir fiyata satılıyor."

    Bu, Infantino'nun utanç verici bir sorumluluk kaçışını yansıtıyordu; Trump tarafından "Futbol Kralı" ilan edilen bu adam, herhangi bir malın değerini her zaman piyasanın belirlemesine izin verilmesi gerektiğini savunarak, en katı kapitalistlerin oyun kitabından bir sayfa alıntı yapmıştı.

    Sonuç olarak, elbette, taraftarların çok büyük çoğunluğu bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle maçlara gidemiyor ve Football Supporters Europe (FSE) de şunu vurguladı: "FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet satışlarında tekel konumunda ve bu gücü, rekabetçi bir piyasada asla kabul edilemeyecek koşulları taraftarlara dayatmak için kullanıyor... Gerçek şu ki, FIFA'nın haksız bilet uygulamaları, sadık taraftarlara başka bir seçenek bırakmıyor: ya parayı öde ya da kaybed."

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Bir savaş kışkırtıcısına barış ödülü

    Tuhaf bir şekilde, Trump, ülkesinin Paraguay'la oynayacağı turnuva açılış maçını izlemek için talep edilen 1.000 dolarlık (736 sterlin) ücreti bile ödemeyeceğini itiraf etti; bu durum, ABD başkanının FIFA'daki muadili karşısında kendini tam bir aptal durumuna düşürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

    Infantino, son iki yılını Trump'ın egosunu okşamakla geçirdi; bu durum o kadar gülünç bir boyuta ulaştı ki, FIFA'nın siyasi tarafsızlığını ihlal ettiği iddialarına yol açtı. Infantino, göçmen karşıtı "Make America Great Again" hareketinden sloganlar ödünç almanın yanı sıra, Dünya Kupası kura çekiminde Trump'a bir barış ödülü vermeyi tek taraflı olarak kararlaştırdı; bu karar, en ateşli destekçilerinin bile tedirgin olmasına neden oldu.

    "Umut görmek istiyoruz, birlik görmek istiyoruz, bir gelecek görmek istiyoruz," demişti Infantino geçen Aralık ayında ABD başkanına. "Bir liderden görmek istediğimiz budur ve siz kesinlikle ilk FIFA Barış Ödülü'nü hak ediyorsunuz."

    O zamandan beri Trump, İran'a karşı yasadışı bir savaş başlattı; bu da, ABD'nin Dünya Kupası tarihinde turnuvaya ev sahipliği yaparken katılımcı ülkelerden birini bombalayan ilk ülke olacağı anlamına geliyor. Bu gülünç bir durum ve tamamen Infantino'nun kendi eseri.

    Futboldan siyaseti uzak tutmayı defalarca vaaz eden Infantino, yine de tüm zamanların en siyasallaşmış Dünya Kupası'nın temellerini attı. İtalyan diktatör Benito Mussolini, Arjantin askeri cuntası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar monarşisi gibi isimlerin önceki turnuvaları kendi gündemlerini dayatmak için kullanmaya çalıştıkları göz önüne alındığında, bu oldukça büyük bir başarı sayılabilir.

    Ancak Trump'a istediği gibi hareket etme özgürlüğü tanındı ve dört ülkenin (İran, Haiti, Senegal ve Fildişi Sahili) taraftarlarının turnuvaya katılmasını fiilen engelledi; aynı zamanda İran takımını, grup maçlarının üçünü de ABD'de oynamasına rağmen Meksika'da konaklamaya zorladı.

  • Business Leaders Speak At The Semafor World Economy SummitGetty Images News

    Tepki

    Öyleyse, Infantino’nun kendi Dünya Kupası başlamak üzereyken gerçekte ne hissettiğini merak etmemek elde değil. Örneğin, futbolun bir numaralı hayranı, dört yıl önce olduğu gibi hâlâ kendini “Afrikalı” hissediyor mu? Turnuva için fahiş fiyatlı biletleri satın almayı bırakın, ABD’ye giremeyenlere karşı ne kadar az sempati duyduğu göz önüne alındığında, muhtemelen hayır.

    Ancak Infantino, bitmek bilmeyen tartışmaların gelecek yılki yeniden seçilme umutlarına ne gibi bir etkisi olacağı konusunda endişeli olabilir mi? Para güdümlü yöneticilerin çoğunluğunun desteğini elbette koruyacaktır, ancak Dünya Kupası'nın Infantino için en büyük zaferi olması beklenirken, "Futbolun Kralı" statüsü ironik bir şekilde, ona bu lakabı takan kişi tarafından sarsılmıştır.

    O halde, Infantino'nun FIFA için rekor gelir elde etmesinin bedelini ağır bir şekilde ödeyeceği ihtimali var. Geçen yazki akılsızca düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası öncesinde "futbol halka aittir" demişti; oysa geçtiğimiz yılı bunu halktan almaya çalışarak geçirdi. Bunun fark edilmeden kalması mümkün değildi.

    Bir tepki kaçınılmazdı ve Afrika'daki gazetecileri Dünya Kupası konusunda olumlu olmaya çağırmasına rağmen, hazırlık süreci Infantino için tamamen olumsuz geçti. New York ve New Jersey başsavcıları bilet satış uygulamalarıyla ilgili bir soruşturma başlattı, Afrika'nın en iyi hakemi kıtanın dört bir yanından gelen pek çok taraftar gibi geri çevrildi ve FairSquare savunma grubu "FIFA'yı Yeniden Başlat" kampanyası başlattı.

    Ancak bir bakıma Infantino, asıl hedeflerinden birini gerçekten başardı. 2026 Dünya Kupası'nın futbolseverleri bir araya getirmesini istiyordu ve bu da gerçekleşti. Infantino'nun çocukken yaptığı gibi turnuvayı gerçekten sevenler, şimdi onu yöneten ve mahveden adama karşı nefretlerinde birleşti.