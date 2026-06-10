Geçen Ağustos ayında Kenya’da düzenlenen bir basın toplantısında, Güney Afrikalı bir gazeteci Infantino ve FIFA Başkan Yardımcısı Patrice Motsepe’ye, “bazılarımızın hoş karşılanmadığını hissettiği bir ülke” olan ABD’nin Dünya Kupası’na ev sahipliği yapması konusunda büyük bir tedirginlik olduğunu söyledi.

Gazeteci, "Bence Afrika ve dünyanın diğer tüm halklarının kendilerini dışlanmış hissetmemelerini, eşitliğin hakim olması gereken bir dünyada ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmediklerini hissetmemelerini sağlamak sizin sorumluluğunuzda" diye ekledi.

Infantino, Donald Trump'ın seyahat yasakları ve sıkı vize kısıtlamaları konusunda endişelenecek bir durum olmadığını vurguladı.

"Bunu açıklığa kavuşturmanın önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü ortada pek çok yanlış algı var," diye savundu. "Gelecek yılki FIFA Dünya Kupası için Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde herkes hoş karşılanacak. Vize almak için geçilmesi gereken bir süreç var. Ancak bu süreç sorunsuz geçecek..." Durum hiç de öyle olmadı.

Dünya Kupası'nın başlamasına sadece üç gün kala, dünyanın her köşesinden gelen taraftarların vize başvurularının reddedilme dalgası sürerken, Somalili hakem Omar Artan, bugüne kadar ABD'ye giriş izni verilmeyen en tanınmış isim oldu. Üstelik şu ana kadar yeterli bir açıklama bile yapılmadı, bu da turnuvanın herkese açık olacağı yönündeki Infantino'nun iddiasını alay konusu haline getirdi.

"Dünyayı birleştirmek istiyoruz ve dünyayı birleştireceğiz. Olumlu olun," demişti Infantino, Kenya'da Afrika'dan gelen gazetecilerle dolu salona, "ve göreceksiniz ki bu, şimdiye kadarki en büyük FIFA Dünya Kupası'nın muhteşem, muhteşem bir kutlaması olacak."

Bunun yerine, şu anda tanık olduğumuz şey, şimdiye kadarki en seçkin turnuva; Infantino'nun gezegendeki en kınanması gereken politikacılara durmaksızın yağ çekmesinin şok edici ama kaçınılmaz sonucu.