Çarşamba akşamı Alman rekor şampiyonu ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak yarı final rövanş maçı öncesinde, FCB patronu DAZN'a verdiği röportajda bir kez daha teknik direktör Vincent Kompany'nin niteliklerini vurguladı ve bu sırada Tuchel'e bir kez daha sataşmaktan kendini alamadı.
"Futbolla hiçbir ilgisi olmayan hikâyeler": Uli Hoeneß, FC Bayern'in eski bir teknik direktörüne yine saldırdı
Hoeneß'e göre, Belçikalı teknik direktörü birçok öncülünden ayıran en önemli özellik "sosyal becerisi"ymiş. "O kimseyi yüzüstü bırakmaz. Asla bir oyuncuyu basında küçük düşürmez, oyuncuları, kulübü ya da kötü geçen bir maç hakkında asla kötü konuşmaz."
Bu durum, yeni oyuncular ve transferlerle ilgili sorularda olduğu gibi, medyayla olan iletişiminde de kendini gösteriyor. "Onda, 'Sol bek lazım, şuna ya da buna ihtiyacımız var' gibi kamuoyuna yönelik şikayetler yok. Onun amacı, mevcut oyuncuları daha iyi hale getirmek. Ve tam da bunu başardı," diye açıkladı 74 yaşındaki Hoeneß.
Uli Hoeneß, Thomas Tuchel'e karşı sürekli iğnelemelerde bulundu
Hoeneß'in bu bağlamda "özellikle hoşuna giden" şey, "Münih'teki gazetecilerin yeniden çalışmak zorunda kalması"ymış. Zira "eskiden bazı teknik direktörlerde - Tuchel selamlar - basın toplantısından sonra her zaman güzel bir haber çıkardı, ancak bunun futbolla hiçbir ilgisi yoktu. Şimdi ise Vincent'ta, gazeteciler yeniden futbol hakkında yazmak zorunda kalıyorlar" diyor FCB patronu.
Tuchel veya eski Bayern teknik direktörü Julian Nagelsmann da Münih'te ayakta kalabilecek kadar zeki olsalar da, Hoeneß'e göre Kompany'ye kıyasla sosyal açıdan biraz eksik kalıyorlardı. Belçikalı teknik direktör "insan olarak -bence- neredeyse mükemmel. Çok dilli, dört veya beş dili akıcı bir şekilde konuşuyor ve bir dilden diğerine zahmetsizce geçiyor."
Hoeneß, Tuchel hakkında: "Birçok konuda tamamen farklı bir bakış açısı"
Hoeneß, geçmişte Kompany’nin hemen önceki teknik direktörü olarak 2023 ile 2024 yılları arasında FC Bayern’in teknik direktörlüğünü yapan Tuchel’e yönelik üstü kapalı eleştirileriyle sık sık dikkat çekmişti. Örneğin, kısa süre önce Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile birlikte "Auf eine weiß-blaue Tasse" adlı podcast'te, Tuchel'in FCB oyuncusu Josip Stanisic'in Almanca bildiğini bilmediğini açıklamıştı.
Hoeneß, 2025 yılının başlarında t-online ile yaptığı başka bir röportajda ayrıca, Tuchel'in Alman rekortmeninde "nispeten çok sayıda transfer" yapılmasından yana olduğunu ve bunun Bayern'in büyük isimleri tarafından pek hoş karşılanmadığını belirtti. 74 yaşındaki Hoeneß, "Özel hayatımızda ilişkimiz sonuna kadar tamamen iyiydi. Ancak birçok alanda, bir takımı nasıl yöneteceğine dair tamamen farklı bir görüşe sahip" dedi.
Spor açısından Bayern, Tuchel yönetiminde çalkantılı bir dönem geçirdi. Bir yandan 2023'te son anda Borussia Dortmund'u geride bırakarak Almanya şampiyonluğunu kazandı, ancak ertesi yıl Bayer 04 Leverkusen'e karşı açık ara geride kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern, 2024'te Real Madrid'e karşı geniş çapta tartışılan bir yarı final mağlubiyetinin ardından finale çok az bir farkla kalamadı.