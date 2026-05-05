"Futbolla hiçbir ilgisi olmayan hikâyeler": Uli Hoeneß, FC Bayern'in eski bir teknik direktörüne yine saldırdı

Hoeneß'e göre, Belçikalı teknik direktörü birçok öncülünden ayıran en önemli özellik "sosyal becerisi"ymiş. "O kimseyi yüzüstü bırakmaz. Asla bir oyuncuyu basında küçük düşürmez, oyuncuları, kulübü ya da kötü geçen bir maç hakkında asla kötü konuşmaz."

Bu durum, yeni oyuncular ve transferlerle ilgili sorularda olduğu gibi, medyayla olan iletişiminde de kendini gösteriyor. "Onda, 'Sol bek lazım, şuna ya da buna ihtiyacımız var' gibi kamuoyuna yönelik şikayetler yok. Onun amacı, mevcut oyuncuları daha iyi hale getirmek. Ve tam da bunu başardı," diye açıkladı 74 yaşındaki Hoeneß.