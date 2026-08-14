Mikel Arteta'nın elindeki yetenek havuzunun büyüklüğüne değinen Merino, kadro içindeki forma rekabeti konusunda heyecanını dile getirdi. Dünya Kupası şampiyonu, "Dürüst olmak gerekirse bu inanılmaz. Muhtemelen futboldaki en iyi orta saha," dedi. "Sahaya girip iyi bir performans ortaya koyabilecek oyuncuların kalitesi gerçekten çok yüksek. Bu harika.

"Bu takım için iyi. Bu kadro için iyi. Herkesin seviyesini yükseltiyor çünkü kötü bir gününüzde, size en yakın olan oyuncu çıkıp harika bir iş yapacaktır."

Merino, yeni takım arkadaşı hakkında konuşurken sözlerini şöyle sürdürdü: "Harika bir transfer. Newcastle'da bu yıllar boyunca ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Bugün de bunu yine gösterdi.

"Çok soğukkanlı, teknik kapasitesi yüksek, aynı zamanda savunmada da çok çaba gösteriyor. Bu yüzden çok iyi bir transfer. Üst düzey bir oyuncu ama bu takımda onlardan çok var. Takıma yardım etmek için gelen herkes başımızın üstünde yeri var."