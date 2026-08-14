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'Futboldaki en iyi orta saha!' - Mikel Merino, Arsenal'ın 75 milyon sterlinlik Bruno Guimaraes transferinin ardından kadro hakkında iddialı bir çıkış yaptı
Arsenal’ın orta sahası ‘gerçeküstü’ seviyelere ulaşıyor
Merino, Guimaraes'in ses getiren transferinin ardından Arsenal'ın "muhtemelen" "futbolun en iyi orta sahasına" sahip olduğunu sansasyonel bir şekilde iddia etti. Brezilyalı yıldız, 75 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayla St James' Park'tan Emirates Stadyumu'na geçti ve uzun süren bir transfer süreci sonunda Newcastle'ın eski yıldızı, kuzey Londra devleriyle dört yıllık sözleşme imzaladı.
- APL
'Muhtemelen futboldaki en iyi orta saha'
Mikel Arteta'nın elindeki yetenek havuzunun büyüklüğüne değinen Merino, kadro içindeki forma rekabeti konusunda heyecanını dile getirdi. Dünya Kupası şampiyonu, "Dürüst olmak gerekirse bu inanılmaz. Muhtemelen futboldaki en iyi orta saha," dedi. "Sahaya girip iyi bir performans ortaya koyabilecek oyuncuların kalitesi gerçekten çok yüksek. Bu harika.
"Bu takım için iyi. Bu kadro için iyi. Herkesin seviyesini yükseltiyor çünkü kötü bir gününüzde, size en yakın olan oyuncu çıkıp harika bir iş yapacaktır."
Merino, yeni takım arkadaşı hakkında konuşurken sözlerini şöyle sürdürdü: "Harika bir transfer. Newcastle'da bu yıllar boyunca ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Bugün de bunu yine gösterdi.
"Çok soğukkanlı, teknik kapasitesi yüksek, aynı zamanda savunmada da çok çaba gösteriyor. Bu yüzden çok iyi bir transfer. Üst düzey bir oyuncu ama bu takımda onlardan çok var. Takıma yardım etmek için gelen herkes başımızın üstünde yeri var."
Guimaraes ilk maçında hemen etkisini gösterdi
Yeni transfer, takıma uyum sağlama konusunda hiç zaman kaybetmedi ve Arsenal formasıyla ilk maçına sezon öncesinde İtalyan ekibi Como'ya karşı çıktı. Takıma kısa süre önce katılmasına rağmen Arteta, oyuncunun hemen katkı verme isteğinden etkilendiğini söyledi ve Brezilyalı oyuncunun, yeni takım arkadaşlarına katıldıktan sadece birkaç gün sonra süre almak için gerçekten çok istekli olduğunu açıkladı.
Arteta, muhabirlere, "Sadece üç antrenman yaptı ama iyi göründü. Bugün biraz süre almak için gerçekten çok istekliydi" dedi. "Hemen ilk maçına çıkmak ve taraftarlarımızın önünde oynama hissini yaşamak istedi. Bunu hemen hissediyorsunuz. Ortada güçlü bir bağ olduğuna inanıyorum ve bu bizi daha iyi yapacak."
- AFP
Şampiyonluk unvanını koruma isteği hâlâ yüksek
Son dönemde elde ettikleri başarıya rağmen Merino, kadronun mevcut kupa dolabıyla yetinmekten çok uzak olduğunu vurguladı. İspanyol oyuncu, kadronun derinliği ve kalitesinin, yer aldıkları her kulvarı kazanma konusundaki bitmek bilmeyen arzuyla örtüştüğünün altını çizdi.
Merino, "Bence harika bir kadromuz var. Açlık hâlâ sürüyor. Geçen sezon onu kazandık diye bununla mutlu olacak değiliz" diye ekledi. "Daha fazlasını, daha fazlasını ve daha fazlasını istiyoruz ve mümkün olan her kupayı istiyoruz. Bu takımın en iyi özelliği bu. Sadece sahip olduğumuz kadro derinliği, her mevkide sahip olduğumuz kalite değil, o açlık."
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