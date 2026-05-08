Freiburg, Perşembe gecesi yarı finalin rövanş maçında Sporting Braga'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası finaline çıkmayı garantiledi. Bu sonuç, 20 Mayıs'ta İstanbul'da Premier Lig ekibi Aston Villa ile oynanacak heyecan verici bir karşılaşmanın önünü açarken, Alman kulübü ilk büyük Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor.

Bayern Münih, hafta başında Paris Saint-Germain'e karşı yarı finalde yenilerek Şampiyonlar Ligi finaline ulaşamasa da, Kompany dikkatleri hızla yerel rakiplerinin başarılarına çevirdi. "Freiburg'un başardığı şey gerçekten harika. Freiburg'un yaptıkları birçok kulüp için çok iyi bir örnek," diyen 40 yaşındaki Belçikalı oyuncu, Kara Orman'da yaşanan bu sürpriz hikayeden açıkça etkilenmiş görünüyordu.