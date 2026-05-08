Çeviri:
"Futbolda olumlu olan her şey" - Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, tarihi Avrupa Ligi finali elemelerinin ardından Alman rakiplerini övdü
Freiburg ilk Avrupa finaline yükseldi
Freiburg, Perşembe gecesi yarı finalin rövanş maçında Sporting Braga'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası finaline çıkmayı garantiledi. Bu sonuç, 20 Mayıs'ta İstanbul'da Premier Lig ekibi Aston Villa ile oynanacak heyecan verici bir karşılaşmanın önünü açarken, Alman kulübü ilk büyük Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor.
Bayern Münih, hafta başında Paris Saint-Germain'e karşı yarı finalde yenilerek Şampiyonlar Ligi finaline ulaşamasa da, Kompany dikkatleri hızla yerel rakiplerinin başarılarına çevirdi. "Freiburg'un başardığı şey gerçekten harika. Freiburg'un yaptıkları birçok kulüp için çok iyi bir örnek," diyen 40 yaşındaki Belçikalı oyuncu, Kara Orman'da yaşanan bu sürpriz hikayeden açıkça etkilenmiş görünüyordu.
Futbolun en mükemmel modeli
Kompany’nin övgüsü, basit bir sportmenlik ötesine geçerek Freiburg’un yükselişinin ardındaki yapısal ve kültürel nedenlere değindi. Eski Manchester City kaptanı, kulübün organik büyümesini ve uzun vadeli planlamasını, Avrupa Ligi’nin en büyük sahnesinde elde ettikleri başarının temel itici güçleri olarak vurguladı.
Bayern teknik direktörü, kulübün kimliğini değerlendirirken coşkulu bir tavır sergiledi ve şöyle dedi: "Freiburg'un bu sezon yaptıklarını nasıl tanımlarsınız? Bence bu, futbolda olumlu olan her şeyin bir yansıması. Kendi imkanlarıyla kendini geliştiren küçük bir kulüp. Bir felsefesi, bir vizyonu var."
Julian Schuster'e teşekkürler
Bu tarihi serüvenin ayrılmaz bir parçası, 2024 yılında göreve gelen ve efsanevi Christian Streich’in bıraktığı devasa boşluğu dolduran 41 yaşındaki teknik direktör Julian Schuster oldu. Kompany, Schuster’in olağanüstü bir iş çıkardığını kabul etmekle birlikte, bu başarının birkaç sezondur istikrarlı bir çizgi izleyen kulübün tüm yönetimine ait olduğunu vurguladı.
"Julian, yaptığı iş için büyük saygıyı hak ediyor. Ancak bu sadece onun işi değil. Aynı zamanda selefi [Streich] ve bu oyuncular için kararları verenlerin de işi," diye açıkladı Kompany. "Freiburg'dan hangi oyuncuların önünde parlak bir gelecek olduğunu defalarca söyledim. Ve bunu bu sahnede görebilirsiniz."
İstanbul'da Almanya'nın zaferi umuluyor
Freiburg'un Türkiye'de alacağı bir galibiyetin Bundesliga için önemi büyük olacak ve muhtemelen gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir Alman takımının daha yer almasını sağlayacaktır. Kompany, Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa ile karşılaşacakları maçta kendisinin ve Alman futbolseverlerin büyük bir kısmının Schuster'in takımına tam destek vereceğini doğruladı.
İstanbul'daki finale bakarken Kompany, Alman futbol katsayısının savunucusu olarak hangi takımı desteklediğini açıkça belirtti. "Alman futbolu adına onların da bu kupayı kazanmasını umuyoruz," diye ekleyen Kompany, bir galibiyetin Freiburg'u gelecek sezon Avrupa'nın en prestijli turnuvasında Bayern'in yanına katacağını kabul etti.