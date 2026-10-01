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'Futbolda bir kanser' - Football Leaks muhbiri Rui Pinto, Manchester City ve PSG'ye yönelik FFP iddiaları nedeniyle FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya çarpıcı bir saldırı başlattı
Pinto, FFP manipülasyonu iddialarını yeniden alevlendirdi
Manchester City, Pinto'nun 2018'de kamuoyuyla paylaştığı verilerden doğrudan kaynaklanan bir kararla, dokuz yıllık bir dönem boyunca Premier League'in finansal kurallarını ihlal etmekten suçlu bulundu. Kulübün suçlu olduğuna hükmedilmiş olsa da yaptırımlar henüz belirlenmediği için süreç devam ediyor ve Etihad ekibinin karara itiraz etmek için 2 Ekim'e kadar süresi var.
Şimdi 37 yaşındaki Portekizli hacker, daha önceki iddialarını yinelemek için sosyal medya platformu X'e başvurdu. Pinto, Infantino'nun UEFA genel sekreteri olarak görev yaptığı dönemde hem City'yi hem de Paris Saint-Germain'i Avrupa'daki ağır cezalardan aktif olarak koruduğunu öne sürüyor.
İlk olarak Der Spiegel tarafından yayımlanan haberlerde, devlet destekli bu iki kulübün Finansal Fair Play (FFP) düzenlemelerine uymak için sponsorluk anlaşmalarını yapay şekilde şişirdiği öne sürülmüştü. 2014'te olası Şampiyonlar Ligi yasaklarıyla karşı karşıya kaldıklarında, Infantino'nun onlar adına daha hafif uzlaşma anlaşmaları sağlamak için usulüne uygun kanalları devre dışı bıraktığı iddia edildi.
- Getty Images
Futbolun kanseri
Pinto, mevcut FIFA başkanı hakkındaki değerlendirmesinde geri durmadı ve 56 yaşındaki isme sert bir kişisel saldırıda bulundu.
"2014'e dönersek, Manchester City ile ilgili usulsüzlüklerin zaten farkında olan bir adam vardı," Pinto çarşamba günü yazdı. "O dönem UEFA genel sekreteri olan ve kötü şöhretli bir isim haline gelen Gianni Infantino, yetkisini kötüye kullandı, gizli belgeleri paylaştı ve kısacası soruşturma dairesini alt etti; elinden gelen her şeyi yaparak hem Manchester City'nin hem de PSG'nin daha derin bir soruşturmadan kaçınarak yalnızca para cezası almasını sağladı. Bu daha derin soruşturma, Şampiyonlar Ligi'nden menle sonuçlanabilirdi.
"Tüm bu ayrıntılar Football Leaks aracılığıyla da ortaya çıktı. UEFA genel sekreteri olarak yaptıkları ve daha yakın dönemde FIFA başkanı olarak sergilediği tutum göz önüne alındığında, alçakgönüllü görüşüme göre yalnızca şunu söyleyebilirim: Gianni Infantino futbolun kanseri haline geldi ve oyunun geleceğinde ona yer olmamalı."
Artan baskı ve sert yalanlamalar
Bu iddialar ilk kez gündeme geldiğinde UEFA, soruşturmayı yürüten kurumlara çözüm bulunmasına yardımcı olmak için "destek sağlamanın" yetki alanı içinde olduğunu belirterek Infantino'nun eylemlerini savundu. Infantino da benzer şekilde eleştirileri reddetti ve rolünün "görüşmeler yapmak, konuşmalar gerçekleştirmek, belge alışverişinde bulunmak" olduğunu savunarak tutumunun tamamen profesyonel olduğunu söyledi.
PSG de o dönemde suçlamaları kesin bir dille reddetti. Fransız devi, "her zaman yasalara ve düzenlemelere tam uyum içinde hareket ettiğini" savundu ve futbol tarihinde en sık denetlenen kulüplerden biri olduğuna dikkat çekti.
Kesin yalanlamalara rağmen Infantino, farklı açılardan artan bir incelemeyle karşı karşıya. İsviçre Futbol Federasyonu (SFV), son tartışmaların kapsamlı şekilde yeniden değerlendirilmesinin ardından "liderlik, yönetişim, şeffaflık ve karar alma süreçleri" konusundaki endişeleri gerekçe göstererek kısa süre önce desteğini çekti.
- AFP
City ve FIFA için yaklaşan son tarihler
Manchester City için acil odak noktası, Premier League'in suçlu kararına itiraz etmek için 2 Ekim'deki son tarih. Cezası henüz kesinleşmemişken, kulübün yurt içindeki uzun vadeli üstünlüğü tamamen yaklaşan yaptırımlara ve itiraz sürecinin sonucuna bağlı olabilir.
Bu arada Infantino, Mart 2027'de FIFA başkanlığı için dördüncü kez aday olmaya hazırlanıyor. Avrupalı yetkililer onun yönetim tarzından ve geçmiş girişimlerinden memnun değilken, olası rakiplerin öne çıkıp onu koltuğundan etmek için resmî bir kampanya başlatması adına 18 Kasım'a kadar süreleri var.
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