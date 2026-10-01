Manchester City, Pinto'nun 2018'de kamuoyuyla paylaştığı verilerden doğrudan kaynaklanan bir kararla, dokuz yıllık bir dönem boyunca Premier League'in finansal kurallarını ihlal etmekten suçlu bulundu. Kulübün suçlu olduğuna hükmedilmiş olsa da yaptırımlar henüz belirlenmediği için süreç devam ediyor ve Etihad ekibinin karara itiraz etmek için 2 Ekim'e kadar süresi var.

Şimdi 37 yaşındaki Portekizli hacker, daha önceki iddialarını yinelemek için sosyal medya platformu X'e başvurdu. Pinto, Infantino'nun UEFA genel sekreteri olarak görev yaptığı dönemde hem City'yi hem de Paris Saint-Germain'i Avrupa'daki ağır cezalardan aktif olarak koruduğunu öne sürüyor.

İlk olarak Der Spiegel tarafından yayımlanan haberlerde, devlet destekli bu iki kulübün Finansal Fair Play (FFP) düzenlemelerine uymak için sponsorluk anlaşmalarını yapay şekilde şişirdiği öne sürülmüştü. 2014'te olası Şampiyonlar Ligi yasaklarıyla karşı karşıya kaldıklarında, Infantino'nun onlar adına daha hafif uzlaşma anlaşmaları sağlamak için usulüne uygun kanalları devre dışı bıraktığı iddia edildi.



