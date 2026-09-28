Brezilya televizyon kanalı TV Globo'ya konuşan golcü, futbolun sağladığı her şey için minnettar olmanın önemini vurguladı. Elit futbol ile günlük çalışma hayatı arasındaki zıtlığa dikkat çeken Endrick, şöyle dedi: "Biz [futbolcular] çok büyük baskıyla karşı karşıyayız ama futbolun bize sağladıkları için minnettar olmalıyız. Elbette yüksek baskı anları var ama futbol bize ailelerimizin hayatını değiştirebilecek harika şeyler sunuyor."

Spordaki baskıyla ilgili şikayetleri reddeden oyuncu, şunları ekledi: "Futbolcu olmak zor değil. Evet, yaşanan bazı şeyler zor ama oyuncu olmanın zor olduğunu söyleyemeyiz. Zor olan, sabah 05.00'te uyanıp işe giden, pazartesiden pazara çalışan biri olmaktır."