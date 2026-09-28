Getty Images Sport
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"Futbolcu olmak zor değil" - Real Madrid forveti Endrick, futboldaki baskı iddialarını reddetti ve sıradan işçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti
Brezilyalı sansasyon, ayakları yere basan bir bakış açısı sunuyor
Endrick, Brezilya Milli Takımı ile milli görevdeyken modern futbolun talepleri hakkında açık sözlü açıklamalarda bulundu. Palmeiras'ın eski forveti, maçların gergin anlar yaşattığını kabul etti ancak profesyonel futbol oynamanın zor bir hayat olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Ona göre, üst düzey oyuncuların kazandığı devasa paralar ailelerin hayatını, sıradan çalışanların yorucu rutiniyle kıyaslanamayacak şekilde değiştiriyor.
- Getty Images Sport
Madrid yıldızı, oyuncuların yaşadığı zorlukları reddetti
Brezilya televizyon kanalı TV Globo'ya konuşan golcü, futbolun sağladığı her şey için minnettar olmanın önemini vurguladı. Elit futbol ile günlük çalışma hayatı arasındaki zıtlığa dikkat çeken Endrick, şöyle dedi: "Biz [futbolcular] çok büyük baskıyla karşı karşıyayız ama futbolun bize sağladıkları için minnettar olmalıyız. Elbette yüksek baskı anları var ama futbol bize ailelerimizin hayatını değiştirebilecek harika şeyler sunuyor."
Spordaki baskıyla ilgili şikayetleri reddeden oyuncu, şunları ekledi: "Futbolcu olmak zor değil. Evet, yaşanan bazı şeyler zor ama oyuncu olmanın zor olduğunu söyleyemeyiz. Zor olan, sabah 05.00'te uyanıp işe giden, pazartesiden pazara çalışan biri olmaktır."
Ayrıcalıklı bir yaşam, derin bir minnettarlık gerektirir
Genç yaşının çok ötesinde bir olgunluk sergileyen Brezilyalı forvet, dışarıdan gelen beklentilerle ilgili şikayetleri modern futbolun sunduğu ayrıcalıkları net bir şekilde ortaya koyarak geri çevirdi. Meslektaşlarına, baskı altında ezilmek yerine sahip oldukları şansın kıymetini bilmelerini hatırlatan Madridli hücum oyuncusu, sözlerini şöyle noktaladı: "Biz futbolun içindeyiz, en çok sevdiğimiz şeyi yapıyoruz ve ailemizin hayatını değiştirebilecek para kazanıyoruz. Bu an için sadece Tanrı'ya şükretmemiz gerekiyor."
Milli takımda rotasyon kapıda
Townsville'de Avustralya ile 1-1 berabere kalınan maçta ilk 11'de başlayan forvet, salı günü Brisbane'de oynanacak ikinci hazırlık maçında yedek kulübesine çekilebilir. Carlo Ancelotti'nin, Brezilya Hindistan karşısında turunu tamamlamadan önce kadrosunda rotasyona gitmeyi sürdürmesi bekleniyor. Milli aranın sona ermesinin ardından genç oyuncu, bu sezon sahada yalnızca dört dakika süre alabilmişken Madrid'de daha fazla forma şansı için İspanya'ya dönecek.
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