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Australia v BrazilGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Çeviri:

"Futbolcu olmak zor değil" - Real Madrid forveti Endrick, futboldaki baskı iddialarını reddetti ve sıradan işçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti

Endrick
Real Madrid
La Liga
Brezilya
Hazırlık Maçları

Real Madrid forveti Endrick, futbolcuların dayanılmaz bir baskıya maruz kaldığı yönündeki iddiaları reddetti ve en üst seviyede mücadele etmenin, sıradan işçilerin karşı karşıya olduğu gerçeklerle kıyaslandığında zor olmadığını savundu. Brezilyalı milli oyuncu, futbolcuların sporun taleplerinden şikâyet etmek yerine hayat değiştiren maaşlar için minnet duyması gerektiğini vurguladı.

  • Brezilyalı sansasyon, ayakları yere basan bir bakış açısı sunuyor

    Endrick, Brezilya Milli Takımı ile milli görevdeyken modern futbolun talepleri hakkında açık sözlü açıklamalarda bulundu. Palmeiras'ın eski forveti, maçların gergin anlar yaşattığını kabul etti ancak profesyonel futbol oynamanın zor bir hayat olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Ona göre, üst düzey oyuncuların kazandığı devasa paralar ailelerin hayatını, sıradan çalışanların yorucu rutiniyle kıyaslanamayacak şekilde değiştiriyor.

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    Madrid yıldızı, oyuncuların yaşadığı zorlukları reddetti

    Brezilya televizyon kanalı TV Globo'ya konuşan golcü, futbolun sağladığı her şey için minnettar olmanın önemini vurguladı. Elit futbol ile günlük çalışma hayatı arasındaki zıtlığa dikkat çeken Endrick, şöyle dedi: "Biz [futbolcular] çok büyük baskıyla karşı karşıyayız ama futbolun bize sağladıkları için minnettar olmalıyız. Elbette yüksek baskı anları var ama futbol bize ailelerimizin hayatını değiştirebilecek harika şeyler sunuyor."

    Spordaki baskıyla ilgili şikayetleri reddeden oyuncu, şunları ekledi: "Futbolcu olmak zor değil. Evet, yaşanan bazı şeyler zor ama oyuncu olmanın zor olduğunu söyleyemeyiz. Zor olan, sabah 05.00'te uyanıp işe giden, pazartesiden pazara çalışan biri olmaktır."

  • Ayrıcalıklı bir yaşam, derin bir minnettarlık gerektirir

    Genç yaşının çok ötesinde bir olgunluk sergileyen Brezilyalı forvet, dışarıdan gelen beklentilerle ilgili şikayetleri modern futbolun sunduğu ayrıcalıkları net bir şekilde ortaya koyarak geri çevirdi. Meslektaşlarına, baskı altında ezilmek yerine sahip oldukları şansın kıymetini bilmelerini hatırlatan Madridli hücum oyuncusu, sözlerini şöyle noktaladı: "Biz futbolun içindeyiz, en çok sevdiğimiz şeyi yapıyoruz ve ailemizin hayatını değiştirebilecek para kazanıyoruz. Bu an için sadece Tanrı'ya şükretmemiz gerekiyor."

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  • Milli takımda rotasyon kapıda

    Townsville'de Avustralya ile 1-1 berabere kalınan maçta ilk 11'de başlayan forvet, salı günü Brisbane'de oynanacak ikinci hazırlık maçında yedek kulübesine çekilebilir. Carlo Ancelotti'nin, Brezilya Hindistan karşısında turunu tamamlamadan önce kadrosunda rotasyona gitmeyi sürdürmesi bekleniyor. Milli aranın sona ermesinin ardından genç oyuncu, bu sezon sahada yalnızca dört dakika süre alabilmişken Madrid'de daha fazla forma şansı için İspanya'ya dönecek.

Hazırlık Maçları
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Avustralya
AUS
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Brezilya
BRA
La Liga
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RMA
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