"Futbola bakış açımı değiştirdi" - Bernardo Silva, Pep Guardiola'nın etkisini övüyor; Man City efsanesi ise teknik direktörün geleceğine dair belirsizliğe yanıt veriyor
Wembley'de son bir bölüm olarak tam da yakışır bir son
City kaptanı Silva, Wembley’de City’yi FA Cup zaferine taşıdıktan sonra, kulüpteki parlak kariyerinde bir başka dönüm noktasını değerlendirdi. Cumartesi günü Chelsea’yi 1-0’lık skorla zorlu bir maçta mağlup ettikten sonra BBC One’a konuşan Portekizli orta saha oyuncusu, Etihad’da son derece başarılı bir dönemin perdesini kapatmaya hazırlanırken, Manchester’daki günlerini “fantastik” olarak nitelendirdi.
Antoine Semenyo'nun golüyle elde edilen bu galibiyet, City'ye sekizinci FA Cup kupasını kazandırdı ve bu sezonun başlarında Carabao Cup'ta elde ettikleri başarıyla birlikte iç saha kupa dublesini tamamladı.
Silva, "Bugün çok mutluyuz" dedi. "Onlara bir kupa daha kazandırmak, benim için çok özel bir şey. Umarım bu son kupa olmaz."
Guardiola'nın etkisi
Silva’nın yetenekli bir kanat oyuncusundan dünya çapında bir taktiksel kilit oyuncuya dönüşümünün merkezinde, Guardiola ile olan ilişkisi yer alıyor. 2017’de Monaco’dan transfer olduğundan bu yana 20 kupa kazanan Silva, Katalan teknik direktörün profesyonel hayatı üzerindeki derin etkisine ilişkin samimi açıklamalarda bulunarak, Guardiola’nın futbola bakış açısını adeta yeniden şekillendirdiğini belirtti.
Silva, "Futbolu görme şeklimi değiştirdi" dedi. "Kariyerimin %80'ini onun teknik direktörlüğünde geçirdim. Ulaşmayı umduğum her şeyi onunla başardım. Hayal kırıklıkları ve başarılarla dolu çok güçlü bir ilişkimiz var."
Guardiola, Silva'nın izinden gidecek mi?
Kulüp efsanesi ve şu anki kaptan olmasına rağmen, Silva'nın ayrılışı, kulübün geleceğe yönelik planları kapsamında teknik ekibin bilinçli bir kararı olarak görünüyor. Öte yandan, Guardiola'nın geleceği sık sık spekülasyonlara konu oluyor ve Silva, bu kararın teknik direktöre ait olduğuna inanıyor.
"Man City'yi çok önemsiyorum. Bu onun [Guardiola'nın] kararı. Bu konuda yorum yapmak bana düşmez," dedi. "Ona en iyisini diliyorum. Onunla birlikte olmaktan, tüm bu anları paylaşmaktan keyif alıyorum."
Son bir görev
FA Kupası ve Carabao Kupası’nı çoktan kazanan Silva, sezonun son günlerinde Premier Lig şampiyonluğu için vereceği mücadeleye odaklanmaya devam ediyor.
City şu anda Premier League tablosunda ikinci sırada yer alıyor ve şampiyonluk yarışında sadece iki maç kalmışken lider Arsenal'in iki puan gerisinde. City, önümüzdeki Salı günü Bournemouth'a konuk olacak ve 24 Mayıs'ta sezonun son maçında Leeds'i ağırlayacak.
Arsenal ise Pazartesi günü Burnley'i ağırlayacak ve ardından Crystal Palace deplasmanıyla sezonu tamamlayacak. Bu durum, Premier League şampiyonluk yarışında gergin bir final dönemi yaşanacağını gösteriyor.