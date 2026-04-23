"Futbol ve Red Bull New York için güzel bir an" - Jürgen Klopp, Red Bulls'un 112 milyon dolarlık yeni antrenman merkezinin kendisine antrenörlüğü özlettirdiğini itiraf etti

Red Bulls, yeni tesislerinin açılışında masraftan kaçınmadı; hatta tören kapsamında yamaç paraşütçüleri bile davet etti. Ancak tüm dikkatleri üzerine çeken Jürgen Klopp oldu; Klopp, bu son teknoloji ürünü kompleksin, saha kenarından uzak bir hayatı yeniden düşünmesine neden olduğunu itiraf etti.

Klopp, "Bu sabah içeri girdiğimde 'oh, bunu özleyebilirim' diye düşündüm, çünkü teknik direktörlükten ayrıldığımdan beri hiçbir şeyi özlememiştim" dedi.

"Ama havanın güzel olduğu bir günde böyle bir binaya girmek... Tanrıya şükür hava pek iyi değildi, aksi takdirde belki de [menajerliğe] geri dönerdim. Gerçekten harika."

2024 yılında Liverpool FC'den ayrılan Klopp, Premier League'den ayrıldığından beri birkaç iş ile adı anıldı. 58 yaşındaki teknik adam, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve iki tanesi Borussia Dortmund, biri Liverpool ile olmak üzere üç lig şampiyonluğu ve birçok ulusal kupa şampiyonluğuna sahip.

Buna rağmen Klopp, Red Bull projesine olan bağlılığından ödün vermedi ve son zamanlarda Real Madrid CF ile ilgili söylentileri "saçmalık" olarak nitelendirdi.