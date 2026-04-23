"Futbol ve Red Bull New York için güzel bir an" - Jürgen Klopp, Red Bulls'un 112 milyon dolarlık yeni antrenman merkezinin kendisine antrenörlüğü özlettirdiğini itiraf etti
Büyük bir açılış
Red Bulls, yeni tesislerinin açılışında masraftan kaçınmadı; hatta tören kapsamında yamaç paraşütçüleri bile davet etti. Ancak tüm dikkatleri üzerine çeken Jürgen Klopp oldu; Klopp, bu son teknoloji ürünü kompleksin, saha kenarından uzak bir hayatı yeniden düşünmesine neden olduğunu itiraf etti.
Klopp, "Bu sabah içeri girdiğimde 'oh, bunu özleyebilirim' diye düşündüm, çünkü teknik direktörlükten ayrıldığımdan beri hiçbir şeyi özlememiştim" dedi.
"Ama havanın güzel olduğu bir günde böyle bir binaya girmek... Tanrıya şükür hava pek iyi değildi, aksi takdirde belki de [menajerliğe] geri dönerdim. Gerçekten harika."
2024 yılında Liverpool FC'den ayrılan Klopp, Premier League'den ayrıldığından beri birkaç iş ile adı anıldı. 58 yaşındaki teknik adam, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve iki tanesi Borussia Dortmund, biri Liverpool ile olmak üzere üç lig şampiyonluğu ve birçok ulusal kupa şampiyonluğuna sahip.
Buna rağmen Klopp, Red Bull projesine olan bağlılığından ödün vermedi ve son zamanlarda Real Madrid CF ile ilgili söylentileri "saçmalık" olarak nitelendirdi.
"Brezilya'yı ikna etmem gerekmedi"
Bu tesis, New York Red Bulls’a hizmet vermenin yanı sıra, Dünya Kupası süresince önemli bir konuğa ev sahipliği yapacak; Brezilya, burayı kamp merkezi olarak kullanacak.
Klopp, dünyanın en çok takip edilen milli takımlarından birini tesislerine çekmek için Red Bull'un spor departmanını pek ikna etmeye gerek kalmadığını vurguladı.
Klopp, "Brezilya'yı ikna etmem gerekmedi; tesisi gördüler ve burada olmak istediler" dedi. "Sadece binanın tamamını işgal etmemelerini sağlamamız gerekiyordu, çünkü bizim de bir futbol takımımız var."
"Kimseyi ikna etmem gerekmedi, özellikle de [Brezilya milli takım teknik direktörü] Carlo [Ancelotti]'yi. O, iyi olanı gördüğünde anlar ve burayı gördü."
Evdeki yıldızlar
Klopp, Henry, McCarty ve Wright-Phillips'in yanı sıra Mike Petke, Luis Robles ve Ryan Meara gibi eski Red Bulls yıldızları da etkinlikte yer aldı.
Red Bulls Performance Center, New Jersey'nin Morris Township bölgesinde bulunan, 80 dönümlük bir alana yayılmış, birinci takımdan akademiye kadar tüm kulübü tek bir çatı altında toplamak amacıyla inşa edilmiş, son teknoloji ürünü bir komplekstir. İki katlı, 88.000 fit kareyi aşan ana bina, sekiz sahanın yanında yer almaktadır. Bu sahaların beşi, yıl boyunca kullanılabilmesi için ısıtmalı olup, hidroterapi, 5.000 fit kare büyüklüğünde bir sağlık laboratuvarı ve entegre oyuncu takip teknolojisi dahil olmak üzere tam donanımlı yüksek performans altyapısına sahiptir. Bu, Red Bulls'u MLS'deki en iyi antrenman ortamları ile aynı seviyeye getiren önemli bir uzun vadeli yatırımdır.
"Her oyuncunun yolculuğu farklıdır. Bizim görevimiz, her birinin büyümesi, güçlü yönlerini geliştirmesi ve bulundukları yerden birinci takıma giden gerçek bir yol olduğunu anlaması için en iyi ortamları ve senaryoları yaratmaktır. Bu tesis, o yoldur," dedi Red Bull New York Spor Direktörü Julian de Guzman.
Şimdi ne olacak?
New York Red Bulls, bu Cumartesi FC Cincinnati ile deplasmanda karşılaşarak sahalara geri dönmeyi hedefliyor.