Futbol ve Ekonomi - 2026 Dünya Kupası maçları, barlarda ve mekanlarda da DAZN üzerinden yayınlanacak

2026 Dünya Kupası hızla yaklaşıyor. Dünya Kupası maçları DAZN'de yayınlanacak ve bunlardan bir kısmı Rai'de ücretsiz olarak izlenebilecek. Platform, genel izleyici kitlesi için yayın haklarını elde etti ve ticari işletmeler için de bunu yapmak üzere. Calcio e Finanza'nın bildirdiğine göre, maçların bar, restoran ve halka açık mekanlarda yayınlanması DAZN'nin ayrıcalığı olacak.

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak futbol ve ekonomi üzerine yayın yapan gazete, görüşmelerin son aşamaya geldiğini yazıyor. Dazn'ın, Rai ile birlikte toplamda yaklaşık 160 milyon euroluk bir yatırımla turnuvanın 104 maçının tamamını canlı olarak yayınlayacağını hatırlatmak gerekir.