Futbol ve Ekonomi - 2026 Dünya Kupası maçları, barlarda ve mekanlarda da DAZN üzerinden yayınlanacak

Dünya Kupası yayınıyla ilgili son gelişmeler.

2026 Dünya Kupası hızla yaklaşıyor. Dünya Kupası maçları DAZN'de yayınlanacak ve bunlardan bir kısmı Rai'de ücretsiz olarak izlenebilecek. Platform, genel izleyici kitlesi için yayın haklarını elde etti ve ticari işletmeler için de bunu yapmak üzere. Calcio e Finanza'nın bildirdiğine göre, maçların bar, restoran ve halka açık mekanlarda yayınlanması DAZN'nin ayrıcalığı olacak

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak futbol ve ekonomi üzerine yayın yapan gazete, görüşmelerin son aşamaya geldiğini yazıyor. Dazn'ın, Rai ile birlikte toplamda yaklaşık 160 milyon euroluk bir yatırımla turnuvanın 104 maçının tamamını canlı olarak yayınlayacağını hatırlatmak gerekir.

  • Zaten OTT platformlarının kamuya açık mekanlarda yayın yapması yeni bir durum değil. Geçen yaz DAZN, 2025 Kulüpler Dünya Kupası’nın tüm maçlarını ticari mekanlarda yayınlamıştı.

    Dazn'ın ticari teklifi olası ortaklarla paylaşmaya çalışıp çalışmayacağı henüz belli değil. Serie A'yı yayınlayan platform, Dünya Kupası'nı tamamen kendine saklayıp saklamayacağına ya da diğer oyuncularla paylaşıp paylaşmayacağına karar vermek zorunda kalacak (Kulüpler Dünya Kupası'nda Mediaset ile yaptığı gibi). Ancak bu durumda işbirliği sadece yayın akışıyla sınırlı kalacak, çünkü açık yayın hakkı Rai'ye ait olacak.

