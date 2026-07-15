Futbol ustası Rodri: Rekor ve Real Madrid liderlerinin çağrısı

Peki ya sonra? Manchester City ile olan sözleşmesi 2027’de sona erecek olan Rodri, son aylarda defalarca Real Madrid ile anıldı; bu kulübün soyunma odasındaki liderler, onu kollarını açarak karşılayacak gibi görünüyor.





Haziran başında bu ihtimal hakkında sorulan bir soruya Rodri şöyle yanıt verdi: "Real Madrid ile ilgili söylentiler mi? Bu futbolun bir parçası. Ben milli takımda lider olmaya odaklanmış durumdayım, benim yolum bu. Söylentileri anlıyorum ama bu tür şeylerle zaman kaybetmeye niyetim yok. Dünya Kupası’ndan sonra göreceğiz.” Pazartesi gününden itibaren İspanya’nın 16 numaralı oyuncusunun kaderinin ne olacağını göreceğiz. Ve en önemlisi, kupa vitrinine bir de Dünya Kupası ekleyip eklemeyeceğini öğreneceğiz.