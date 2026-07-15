655 başarılı pas. İspanya'nın Fransa'yı 2-0 mağlup ederek kazandığı Dünya Kupası yarı finalinde Rodri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 655 pas tamamladı; Opta'ya göre bu, 1966'dan bu yana tutulan verilere göre bir oyuncunun tek bir turnuvada gerçekleştirdiği en yüksek pas sayısıdır. 1996 doğumlu İspanya milli takımının orta saha oyuncusu, Dallas Stadyumu'ndaki maçta futbolun, özellikle de orta saha oyuncusu rolünün ustalıkla sergilendiği bir performans ortayakoydu. 2024 Altın Top ödülünün sahibi olan Rodri, özellikle Fabian Ruiz ve Dani Olmo gibi takım arkadaşlarının muhteşem performanslarıyla da desteklenerek, ilk yarıda Tchouaméni ve Rabiot'tan, ikinci yarıda ise Milanlı oyuncunun yerine giren Koné'den oluşan Fransa orta sahasını adeta ezip geçti.
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Futbol ustası Rodri: Rekor ve Real Madrid liderlerinin çağrısı
ARTIK SADECE DÜNYA ŞAMPİYONASI KALDI
Manchester City ile her şeyi kazandıktan ve 2019'dan Katalan teknik direktör Pep Guardiola'nın Citizens'a veda ettiği Haziran ayına kadar sahada takımın belkemiği olduktan sonra, Rodri'nin milli takımda Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi'ni kazandıktan sonra geriye sadece Dünya Kupası kalıyor. Pazar günü New York'ta, İngiltere-Arjantin maçının galibi ile oynanacak karşılaşmada Rodrigo Hernández Cascante, bu hedefe de ulaşma fırsatını yakalayacak.
Peki ya sonra? Manchester City ile olan sözleşmesi 2027’de sona erecek olan Rodri, son aylarda defalarca Real Madrid ile anıldı; bu kulübün soyunma odasındaki liderler, onu kollarını açarak karşılayacak gibi görünüyor.
Haziran başında bu ihtimal hakkında sorulan bir soruya Rodri şöyle yanıt verdi: "Real Madrid ile ilgili söylentiler mi? Bu futbolun bir parçası. Ben milli takımda lider olmaya odaklanmış durumdayım, benim yolum bu. Söylentileri anlıyorum ama bu tür şeylerle zaman kaybetmeye niyetim yok. Dünya Kupası’ndan sonra göreceğiz.” Pazartesi gününden itibaren İspanya’nın 16 numaralı oyuncusunun kaderinin ne olacağını göreceğiz. Ve en önemlisi, kupa vitrinine bir de Dünya Kupası ekleyip eklemeyeceğini öğreneceğiz.
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