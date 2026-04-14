Futbol, 'tembel' Rafael Leao için bir 'öncelik' değil; AC Milan yıldızı Paolo Di Canio tarafından yerden yere vuruldu
Rossoneri'nin sembolü tepkiyle karşı karşıya
Leao’nun son dönemdeki performansları Milan taraftarlarının büyük tepkisini çekti ve bu tepki, Udinese’ye karşı evinde alınan 3-0’lık hayal kırıklığı yaratan mağlubiyet sırasında yüksek sesli yuhalamalarla doruğa ulaştı. Teknik direktör Massimiliano Allegri, eski Serie A Yılın Futbolcusu’nu 4-3-3 sisteminde santrfor olarak görevlendirmeye çalışsa da, bu taktiksel değişiklik istenen sonuçları vermedi. Eleştirmenler, Leao’nun hareketsizliği ve savunmada destek verememesinin, takımın son dönemdeki kötü gidişatında savunmayı giderek daha savunmasız hale getirdiğini savunuyor.
Di Canio, bu hamleyi eleştiriyor
Sky Sport'ta forvetin form düşüşünü değerlendiren Di Canio, hücumun merkezinde oynamanın getirdiği zorlukların, Portekizli yıldızın şu anda sahip olmadığı bir çalışma temposunu gerektirdiğini vurguladı. Di Canio, Leao'nun bencil olmayan koşular yapma konusundaki isteksizliğinin, Milan'ın son dönemdeki galibiyetsiz serisi sırasında takımın hücum akıcılığını engellediğini savundu.
Eski West Ham ve Juventus yıldızı Di Canio şunları söyledi: “Topu almak için 50 hareket yapması gereken bir oyuncudan bahsediyoruz, ancak topu alacağından emin olmadığı sürece bunların yarısını bile yapmıyor. Pası alacağından emin olmadığı için takım arkadaşlarına alan açmak için hiçbir hareket bile yapmadı. Herhangi bir ligdeki herhangi bir forvet bu kadar çok çalışmak zorundadır. Bu, doğal santrforlar için bile zor; topu her almadığında neredeyse tembel görünen bir oyuncu için ne kadar zor olduğunu bir düşünün.”
Dikkat, futboldan başka bir konuya kaydı
Leao’nun yaşam tarzı hakkındaki tartışmalar, oyuncunun Milan’ın 2021-22 sezonunda şampiyon olduğu dönemde ligin en iyi oyuncusu seçilmesinden bu yana kayda değer bir gelişme gösterememesi nedeniyle daha da alevlendi. Di Canio, 26 yaşındaki oyuncunun fazla rahatladığını ve müzik ile moda alanındaki girişimlerinin, üst düzey rekabet için gerekli olan zihinsel dayanıklılığını tükettiğini düşünüyor.
Di Canio sözlerine şöyle devam etti: “Rahatladı; şımartıldı ve kendini geliştirmeye devam etme kararlılığı ya da arzusu kalmadı. Önceliği neredeyse başka bir şeye dönüştü. Yıllar boyunca bu kadar çok moda defilesi videosu ya da plak şirketleriyle sekiz saatlik kayıt seansları gördüğümü hatırlamıyorum. Her zaman oyuncuların özel hayatlarına bakmamız gerektiğini söylersiniz, ancak biri dört ya da beş saatini başka şeyler yaparak geçirirse, fiziksel ve zihinsel enerjisi tükenir.
Bu, yarım saat PlayStation oynamak gibi bir şey değil. Plak şirketiyle altı ya da yedi saat geçirip moda şovlarına gidiyorsanız, bu seviyede oynamak için zihinsel enerjinizi nasıl yenileyeceksiniz?”
San Siro'da belirsiz bir gelecek
Milan, 32 maçta topladığı 63 puanla şu anda Serie A'da üçüncü sırada yer alıyor; ikinci sıradaki Napoli'nin üç puan, ezeli rakibi Inter'in ise 12 puan gerisinde. 2028 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Gazzetta dello Sport'un haberlerine göre, Leao'nun formu düzelmezse kulüp, oyuncuyla ilgili teklifleri değerlendirebilir. Verona, Juventus ve Atalanta ile oynanacak kritik maçlar yaklaşırken, Leao, golcü kimliğini yeniden kazanmak ve takımın en yüksek maaşlı oyuncusu olarak statüsünü haklı çıkarmak için çok zorlu bir görevle karşı karşıya.