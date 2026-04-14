Futbol, 'tembel' Rafael Leao için bir 'öncelik' değil; AC Milan yıldızı Paolo Di Canio tarafından yerden yere vuruldu

Leao’nun yaşam tarzı hakkındaki tartışmalar, oyuncunun Milan’ın 2021-22 sezonunda şampiyon olduğu dönemde ligin en iyi oyuncusu seçilmesinden bu yana kayda değer bir gelişme gösterememesi nedeniyle daha da alevlendi. Di Canio, 26 yaşındaki oyuncunun fazla rahatladığını ve müzik ile moda alanındaki girişimlerinin, üst düzey rekabet için gerekli olan zihinsel dayanıklılığını tükettiğini düşünüyor.

Di Canio sözlerine şöyle devam etti: “Rahatladı; şımartıldı ve kendini geliştirmeye devam etme kararlılığı ya da arzusu kalmadı. Önceliği neredeyse başka bir şeye dönüştü. Yıllar boyunca bu kadar çok moda defilesi videosu ya da plak şirketleriyle sekiz saatlik kayıt seansları gördüğümü hatırlamıyorum. Her zaman oyuncuların özel hayatlarına bakmamız gerektiğini söylersiniz, ancak biri dört ya da beş saatini başka şeyler yaparak geçirirse, fiziksel ve zihinsel enerjisi tükenir.

Bu, yarım saat PlayStation oynamak gibi bir şey değil. Plak şirketiyle altı ya da yedi saat geçirip moda şovlarına gidiyorsanız, bu seviyede oynamak için zihinsel enerjinizi nasıl yenileyeceksiniz?”