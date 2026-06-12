"Futbol tarihinin en iyisi" - Ousmane Dembélé, Lionel Messi'nin yaşının sorun olmadığını vurgulayarak, bu efsanenin Arjantin'i yeniden Dünya Kupası zaferine taşıyabileceğini savunuyor

Marca'ya turnuvanın favorileri ve 38 yaşındaki Messi'nin Katar 2022'deki kahramanlıklarını tekrarlayıp tekrarlayamayacağı konusunda konuşan Dembele, efsanevi oyun kurucu hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Dembele şöyle dedi: "Elbette, kazanılabilecek her kupayı kazanabilir. Barcelona'da oynadığım dönemde neler yapabileceğini zaten gördüm."

Katar'dan bu yana forvetin dört yaş daha yaşlanmasının performansını etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda Dembele, kendinden emin bir şekilde şöyle yanıt verdi: "Bu hiçbir şeyi değiştirmez. O, benim gördüğüm en iyi oyuncu, futbolda şimdiye kadar görülen en iyi oyuncu. Hâlâ inanılmaz derecede tehlikeli. 38 yaşında bile onu durdurmak zor. O yaşta olabilir, ama o niteliklere her zaman sahip olacak. Ona karşı dikkatli olmalıyız çünkü tekrar şampiyonluğu kazanabilecek kapasiteye sahip."