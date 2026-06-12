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GFX Ousmane Dembele Lionel MessiGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Çeviri:

"Futbol tarihinin en iyisi" - Ousmane Dembélé, Lionel Messi'nin yaşının sorun olmadığını vurgulayarak, bu efsanenin Arjantin'i yeniden Dünya Kupası zaferine taşıyabileceğini savunuyor

O. Dembele
L. Messi
Arjantin
Dünya Kupası
Fransa
Paris Saint-Germain
1. Lig
Inter Miami CF
ABD 1

Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Ousmane Dembélé, eski Barcelona takım arkadaşı Lionel Messi'nin Arjantin için bir kez daha başarılı bir Dünya Kupası serüvenine öncülük edeceğini söyledi. Efsanevi forvet 38 yaşına basmış olsa da, Fransız hücum oyuncusu Messi'nin eşsiz yeteneğinin hiç azalmadığını vurguluyor.

  • Fransız yıldız Dembele, şampiyonluk adaylarını değerlendiriyor

    Paris Saint-Germain ile ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasının hemen ardından, Ballon d'Or sahibi Dembele, Fransa'nın yıldızlarla dolu hücum hattının bel kemiği olmaya hazırlanıyor. Salı günü Senegal ile oynanacak turnuva açılış maçı öncesinde, patlayıcı kanat oyuncusu turnuvanın genel gidişatını değerlendirdi. Dembele, son iki turnuvada finalist olan Fransa'nın üzerindeki baskıyı kabul ederken, özellikle son dünya şampiyonu ve takımın karizmatik kaptanının oluşturduğu sürekli tehdidi vurguladı.

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    PSG'nin kahramanı, her zaman formda olan Messi'yi övüyor

    Marca'ya turnuvanın favorileri ve 38 yaşındaki Messi'nin Katar 2022'deki kahramanlıklarını tekrarlayıp tekrarlayamayacağı konusunda konuşan Dembele, efsanevi oyun kurucu hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Dembele şöyle dedi: "Elbette, kazanılabilecek her kupayı kazanabilir. Barcelona'da oynadığım dönemde neler yapabileceğini zaten gördüm."

    Katar'dan bu yana forvetin dört yaş daha yaşlanmasının performansını etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda Dembele, kendinden emin bir şekilde şöyle yanıt verdi: "Bu hiçbir şeyi değiştirmez. O, benim gördüğüm en iyi oyuncu, futbolda şimdiye kadar görülen en iyi oyuncu. Hâlâ inanılmaz derecede tehlikeli. 38 yaşında bile onu durdurmak zor. O yaşta olabilir, ama o niteliklere her zaman sahip olacak. Ona karşı dikkatli olmalıyız çünkü tekrar şampiyonluğu kazanabilecek kapasiteye sahip."

  • Fransız milli takımı mercek altına alınacak

    Dembele, Les Bleus’un turnuvada yine uzun soluklu bir mücadeleye hazırlanırken omuzlarında yatan muazzam baskının tam olarak farkında ve turnuvanın ilk aşamasında takım arkadaşlarının tam bir konsantrasyon sergilemesi gerektiğini vurguluyor. Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Favori gösterilen pek çok takım var. Nasıl olduğunu bilirsiniz – futbolda bu etiket artık hiçbir şey ifade etmiyor.

    Bu turnuvada favori olan birçok takım var. Ayrıca, Fransa milli takımının son iki finalde yer aldığını biliyoruz, bu yüzden büyük bir dikkat altında olacağız. Ancak biz hedefimize odaklanmaya devam ediyoruz. Son 16 turunu veya çeyrek finalleri düşünmeden önce, grup aşamasındaki maçları doğru bir şekilde geçmeliyiz."

  • Ousmane Dembele France 2026Getty Images

    Ağır sikletler mücadelelere hazırlanıyor

    Senegal ile oynayacağı açılış maçının ardından Fransa, 22 Haziran'da Irak ile karşılaşarak Grup I'deki mücadelesine devam edecek; dört gün sonra ise Norveç ile son bir hesaplaşmaya girecek. Öte yandan, son dünya şampiyonu Arjantin, 17 Haziran'da Cezayir ile kozlarını paylaşarak Grup J'deki serüvenine başlayacak. Messi'nin takımı daha sonra Avusturya ve Ürdün ile karşılaşacak; her iki dev takım da bu genişletilmiş turnuva formatında zorlu bir yol kat edecek.