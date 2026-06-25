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"Futbol Tanrılarına inanın" - José Mourinho, Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanmasından büyük sevinç duydu ve gelecekte milli takım teknik direktörlüğü görevini üstleneceğini doğruladı
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Messi, futbolu tamamlıyor
Dört yıl önce Messi, uzun süredir elinden kaçan tek kupayı nihayet kazandı; Arjantin’i inanılmaz bir Dünya Kupası zaferine taşırken yedi gol attı ve bu süreçte Altın Top ödülünü kazandı.
Bu başarıya geri dönüp bakan Mourinho, "Beast Mode On" podcast'inde Adebayo Akinfenwa'ya özel olarak şunları söyledi: "Messi'nin Dünya Kupası'nı [2022'de] kazanması... Futbol tanrılarına inanın, çünkü o adam bunu kazanmasaydı [şimdiki gibi] bir kariyere sahip olamazdı. Yani, bir adamın Dünya Kupası'nı kazanmasını sağlayan üstün bir güç olduğu hissi uyandırıyor."
"Üzgünüm İngiltere" - Mourinho en sevdiği Dünya Kupası anılarını yeniden hatırlıyor
Mourinho ayrıca, 1986 Meksika Dünya Kupası’nda Maradona’nın sahneyi aydınlattığı anlar ve 2002’de zafer kazanırken rakiplerine korku salan Brezilya’nın ölümcül hücum üçlüsü Ronaldo, Rivaldo ve Ronaldinho gibi geçmiş Dünya Kupası turnuvalarının nefes kesici anlarına dair anılarını da paylaştı.
"Dünya Kupaları'nda 'Vay canına!' dedirten pek çok anım var. Biraz çılgınca gelebilir ama 1970 Meksika Dünya Kupası'nda yedi yaşındaydım ve o anları hatırlıyorum. Final maçını babamla izlediğimi hatırlıyorum; finali, o hissi ve Brezilya'yı, Carlos Alberto'nun son golünü, Pelé'nin muhteşem asistini gerçekten çok iyi hatırlıyorum. Yedi yaşındaydım ama her şeyi net bir şekilde hatırlıyorum.
"O zamandan beri pek çok şey oldu. Ben bir Maradona hayranıydım. Üzgünüm İngiltere. Yine Meksika’da, Maradona’nın iyi ve kötü yanları vardı, ama Belçika’ya attığı gol ve İngiltere’ye attığı gol – tabii ki eliyle attığı gol değil – çılgınca idi. Ben daha çok Ronaldo Nazario, Rivaldo ve Ronaldinho hayranıyım. Ve onlar aynı takımda birlikteydiler. Biz Portekizli oyuncuların yaptığımız her şeyi ayrıntılı olarak hatırlıyorum. Neredeyse başarmıştık. Ama yine de eleniyoruz."
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Mourinho’yu uluslararası yönetim görevi bekliyor
Chelsea’den Real Madrid’e, Inter’den Manchester United’a kadar, Mourinho neredeyse otuz yıldır en üst düzeyde teknik direktörlük yaparak dünya futbolunun en büyük kulüplerinden bazılarının başına geçti. Ancak bugüne kadar hiçbir milli takımı çalıştırmadı; yine de bunun, gelecekte mutlaka gerçekleştireceği bir arzu olduğunu söylüyor.
Gelecekte milli takım teknik direktörlüğüne yönelmek isteyip istemediği sorulduğunda Mourinho şöyle ekledi: "Benim doğal ortamım kulüp futboludur. Her gün antrenman yapmak, haftada üç kez maç oynamak... oyuncularla birlikte olmak, onlarla çalışmak, onları anlamak, onlarla mücadele etmek, onlara sarılmak, onları öpmek, onlara tekme atmak. Bence benim doğal ortamım bu. Ancak Dünya Kupası’nın, hatta Avrupa Şampiyonası’nın yarattığı o heyecanı gördüğümde, bu benim de yapmak istediğim bir şey oluyor. Bir gün bunu yapacağım.”
José Mourinho’nun konuk olduğu Beast Mode On Podcast’in tam bölümünü izleyin
Beast Mode On Podcast’in tüm bölümlerini resmi YouTube kanalı üzerinden dinleyebilirsiniz.
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José Mourinho, Coca-Cola ile yaptığı işbirliği kapsamında Beast Mode On Podcast'e konuk oldu. Coca-Cola'nın "Jose vs Mourinho" projesinde, bu efsanevi teknik direktörün iki yapay zeka versiyonu, Dünya Kupası finalleri boyunca her gün Dünya Kupası ile ilgili konuları tartışmak üzere karşı karşıya geliyor.