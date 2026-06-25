Mourinho ayrıca, 1986 Meksika Dünya Kupası’nda Maradona’nın sahneyi aydınlattığı anlar ve 2002’de zafer kazanırken rakiplerine korku salan Brezilya’nın ölümcül hücum üçlüsü Ronaldo, Rivaldo ve Ronaldinho gibi geçmiş Dünya Kupası turnuvalarının nefes kesici anlarına dair anılarını da paylaştı.

"Dünya Kupaları'nda 'Vay canına!' dedirten pek çok anım var. Biraz çılgınca gelebilir ama 1970 Meksika Dünya Kupası'nda yedi yaşındaydım ve o anları hatırlıyorum. Final maçını babamla izlediğimi hatırlıyorum; finali, o hissi ve Brezilya'yı, Carlos Alberto'nun son golünü, Pelé'nin muhteşem asistini gerçekten çok iyi hatırlıyorum. Yedi yaşındaydım ama her şeyi net bir şekilde hatırlıyorum.

"O zamandan beri pek çok şey oldu. Ben bir Maradona hayranıydım. Üzgünüm İngiltere. Yine Meksika’da, Maradona’nın iyi ve kötü yanları vardı, ama Belçika’ya attığı gol ve İngiltere’ye attığı gol – tabii ki eliyle attığı gol değil – çılgınca idi. Ben daha çok Ronaldo Nazario, Rivaldo ve Ronaldinho hayranıyım. Ve onlar aynı takımda birlikteydiler. Biz Portekizli oyuncuların yaptığımız her şeyi ayrıntılı olarak hatırlıyorum. Neredeyse başarmıştık. Ama yine de eleniyoruz."