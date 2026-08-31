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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

"Futbol ruhunun bir parçasını kaybediyor": Dünya basını Messi bombasına tepki gösterdi

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
İspanya
Arjantin
ABD

Arjantin efsanesinin vedasında duygusal tepkiler

Uluslararası dünya spor basını, Lionel Messi'nin Pazartesi akşamı milli takımdaki futbol kariyerini sonlandırdığını açıklamasını, Arjantin Milli Takımı ve dünya futbolu tarihindeki olağanüstü bir bölümün sonu olarak nitelendirdi.

Bu sürpriz kararın haberleştirilmesi; zamanlaması karşısındaki şaşkınlık, rakamların ve kupaların yeniden hatırlanması ve Arjantin'in eski kaptanının kendi formasıyla geçirdiği yirmi yılı aşkın sürenin ardından bırakacağı boşluğa odaklanma arasında değişkenlik gösterdi.

39 yaşındaki Messi, milli takımdaki emekliliğini duygusal bir mesajla açıklamıştı. Mesajında bu kararın "kendisine acı verdiğini ve hâlâ acı vermeye devam ettiğini" söyleyen Messi, artık vaktin geldiğini düşündüğünü belirtti; verecek olan her şeyi verdiğini ve yeni bir neslin bu fırsatı hak ettiğini vurguladı.

  • Messi sonrası dönem

    Arjantin gazetesi "Olé", 31 Ağustos 2026 tarihini tarihi bir gün olarak nitelendirdi ve bu günün ülkenin hafızasında ölümsüzleşeceğini belirterek, Messi'nin o gün "eşsiz bir miras" bıraktığını ifade etti.

    Gazete, Messi'nin "Elimde ne varsa tükettim" sözü üzerinde durdu ve bu ifadeyi soğuk bir ayrılık duyurusu değil, "Albiceleste" ile geçirdiği uzun kariyerinin bir özeti olarak değerlendirdi.

    "Olé", el yazısıyla kaleme alınan mesajın açık bir kişisel ton taşıdığını öne çıkardı; zira Messi mesajında milli takımı sevdiğini ve sevmeye devam edeceğini, sahadaki bir oyuncu olmaktan çıkıp iyi ve zorlu anlarda takımı dışarıdan destekleyen bir taraftara dönüşeceğini vurguladı.



    Gazete ayrıca hızla Messi sonrası soruya geçti; ayrılığının Arjantin Milli Takımı'nın yakın dönem planlamasına ve teknik direktör Lionel Scaloni'nin açıklaması beklenen ilk kadrosuna etkisini ele aldı ve bu emekliliğin yalnızca bir oyuncunun hikâyesini bitirmediğine, aynı zamanda milli takım için yeni bir dönem açtığına dikkat çekti.

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  • Dünya çapında bomba

    İspanyol "Marca" gazetesi ise Messi'nin emekliliğinin ardından "dünya çapında bomba" ifadesini tercih etti ve kararı, Arjantin Milli Takımı ile 21 yıl süren, kupalar ve rekorlarla dolu bir kariyerin resmi sonu olarak sundu.

    Ayrıca gazete, ayrılığının takımın geleceğine yansımalarını öne çıkardı; Messi'nin gidişinin Arjantin'in yeni dönemini çevreleyen soru işaretlerini katladığını, bunların arasında teknik direktör Scaloni'nin geleceği ve takımın yeni liderlik profilinin bulunduğunu değerlendirdi. "Marca" ayrıca onun uluslararası sicilini tekrarlanması güç bir ölçüt olarak hatırlattı: 207 maç ve 125 gol; bu da onu Arjantin Milli Takımı tarihinin en çok forma giyen ve en çok gol atan ismi yapıyor.

    Katalan Mundo Deportivo gazetesi ise Messi'yi "en iyi" olarak nitelendirdi ve şu yorumu yaptı: "Futbol dünyasında bir bomba. Birçok kişinin bu güzel oyunun tarihinin en iyi oyuncusu olarak gördüğü Lionel Messi (39), Arjantin Milli Takımı ile oynamayı bırakacağını az önce açıkladı."

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  • Zorlu karar: Kupa lanetini kırdıktan sonra

    İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesi, Messi'nin veda kararını, kararın "acı verici ama gerekli" olduğuna vurgu yapan bir başlıkla insani bir açıdan ele aldı.

    Gazete, Messi'nin şu sözlerini aktardı: "Artık verebileceğim bir şey kalmadı ve burada olmayı hak eden, gelmekte olan büyük genç oyuncular var." Gazete, kararı "Pire"nin milli takımdaki döneminin sona ermesiyle ilişkilendirirken, onun Arjantin'i dünya şampiyonu ve iki kez Copa America şampiyonu olarak bıraktığına dikkat çekti.

    Fransız "L'Équipe" gazetesi ise uzun soluklu milli takım kariyerine odaklandı ve Messi'nin milli takımda geçirdiği 20 yılı aşkın sürenin ardından 39 yaşında futbolu bıraktığını yazdı. Gazete, Messi'nin mesajından, kararın içini hâlâ acıttığını ancak zamanın uygun olduğunu düşündüğünü aktardı.


    Fransız Foot Mercato sitesi ise Messi'nin veda kararının "Arjantin futbol tarihinde önemli bir sayfayı kapattığını" belirterek şunları ekledi: "Finallerdeki acı yenilgilerin ardından Messi, 2021'de laneti nihayet kırdı ve altın bir çağın başladığını ilan etti. Bu dönem, 2022'de Katar'da Dünya Kupası'nın kazanılmasıyla zirveye ulaştı."

    Hindistan "The Indian Express" gazetesinin internet sitesi ise "Messi milli futbolu bırakıyor: Futbol, ruhunun bir parçasını kaybediyor" başlığını kullandı ve Arjantin efsanesinin "Dünya Kupası unvanını savunmadaki başarısızlığının ve babası Jorge'nin vefatının ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını" açıkladı.

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  • Neredeyse ağlıyordu: İkinci emeklilik mi?

    TNT Sports Argentina kanalı ise Messi'ye şu sözlerle bir veda mesajı yayınladı: "Sen bir devsin kaptan." Kanal, yorumcularından biri olan Pablo Giralt'ın haberi izleyicilere aktarırken ağlamamak için kendini tutmaya çalıştığı bir video klip paylaştı.

    The Sun gazetesi ise "Messi milli takımı yeniden bırakıyor" başlığını atarak 2016'daki ilk emekliliğini hatırlatırken, The Telegraph gazetesi "Messi, Arjantin milli takımı forması altındaki muhteşem kariyerini noktalıyor" yorumunu yaptı.

    Alman Bild gazetesi ise şunları yazdı: "Futbolda sürpriz: Messi milli takımı bırakıyor."

    A Bola gazetesi ise "Futbol dünyasında bomba" yorumunu yaptı ve Messi'nin kararını "bir dönemin sonu" olarak nitelendirdi.

    Alman Die Zeit gazetesi, Messi'nin kararının ardından Arjantin'in ve dünyanın "yeni bir zaman sayacı" başlattığı görüşünü savundu ve bu kararın Dünya Kupası finalini İspanya'ya karşı kaybettikten 43 gün sonra geldiğine dikkat çekti.

    Gazete, Messi'nin emeklilik metnini 21 Temmuz'da, yani finalden iki gün sonra yazdığına, ardından kararını daha sonra açıkladığına dikkat çekerek, emekliliğin "ruhunu acıttığını" ancak vaktin geldiğine ikna olduğunu belirtti.

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