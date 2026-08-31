"Futbol ruhunun bir parçasını kaybediyor": Dünya basını Messi bombasına tepki gösterdi

Arjantin gazetesi "Olé", 31 Ağustos 2026 tarihini tarihi bir gün olarak nitelendirdi ve bu günün ülkenin hafızasında ölümsüzleşeceğini belirterek, Messi'nin o gün "eşsiz bir miras" bıraktığını ifade etti.

Gazete, Messi'nin "Elimde ne varsa tükettim" sözü üzerinde durdu ve bu ifadeyi soğuk bir ayrılık duyurusu değil, "Albiceleste" ile geçirdiği uzun kariyerinin bir özeti olarak değerlendirdi.

"Olé", el yazısıyla kaleme alınan mesajın açık bir kişisel ton taşıdığını öne çıkardı; zira Messi mesajında milli takımı sevdiğini ve sevmeye devam edeceğini, sahadaki bir oyuncu olmaktan çıkıp iyi ve zorlu anlarda takımı dışarıdan destekleyen bir taraftara dönüşeceğini vurguladı.









Gazete ayrıca hızla Messi sonrası soruya geçti; ayrılığının Arjantin Milli Takımı'nın yakın dönem planlamasına ve teknik direktör Lionel Scaloni'nin açıklaması beklenen ilk kadrosuna etkisini ele aldı ve bu emekliliğin yalnızca bir oyuncunun hikâyesini bitirmediğine, aynı zamanda milli takım için yeni bir dönem açtığına dikkat çekti.