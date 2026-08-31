"Futbol ruhunun bir parçasını kaybediyor": Dünya basını Messi bombasına tepki gösterdi

Uluslararası dünya spor basını, Lionel Messi'nin Pazartesi akşamı milli takımdaki futbol kariyerini sonlandırdığını açıklamasını, Arjantin Milli Takımı ve dünya futbolu tarihindeki olağanüstü bir bölümün sonu olarak nitelendirdi.
Bu sürpriz kararın haberleştirilmesi; zamanlaması karşısındaki şaşkınlık, rakamların ve kupaların yeniden hatırlanması ve Arjantin'in eski kaptanının kendi formasıyla geçirdiği yirmi yılı aşkın sürenin ardından bırakacağı boşluğa odaklanma arasında değişkenlik gösterdi.
39 yaşındaki Messi, milli takımdaki emekliliğini duygusal bir mesajla açıklamıştı. Mesajında bu kararın "kendisine acı verdiğini ve hâlâ acı vermeye devam ettiğini" söyleyen Messi, artık vaktin geldiğini düşündüğünü belirtti; verecek olan her şeyi verdiğini ve yeni bir neslin bu fırsatı hak ettiğini vurguladı.