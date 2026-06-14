"Futbol rehin alınmış durumda" - Jürgen Klopp, Dünya Kupası'ndaki su molaları yüzünden öfkelenirken, ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino ile birlikte şikayetlerini kamuoyuna duyurdu

ABD, Kanada ve Meksika’da yaşanan yoğun yaz sıcağı nedeniyle, oyunculara her devrenin 22. dakikasında sıvı alabilmeleri için üç dakikalık bir mola veriliyor. Ancak Klopp, yönetim kurulunun sunduğu gerekçeden pek ikna olmuş değil.

Alman yayıncı ZDF'ye konuşan Klopp, turnuvanın mevcut durumu hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Efsanevi teknik direktör şöyle dedi: "Futbol, klimalı ofislerinde oturmuş yöneticiler tarafından rehin tutuluyor. Sıcaklık molası sırasında oyuncuların öylece durduğunu, maçın ritmini ise televizyon reklam aralarının belirlediğini gördüğümde, kendime şu soruyu sormadan edemedim: Dünya Kupası gerçekte kime hizmet ediyor? Taraftarlara mı? Oyunculara mı? Yoksa reklamcılara mı?"