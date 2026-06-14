AFP
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"Futbol rehin alınmış durumda" - Jürgen Klopp, Dünya Kupası'ndaki su molaları yüzünden öfkelenirken, ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino ile birlikte şikayetlerini kamuoyuna duyurdu
Klopp, 'reklam şovuna' sert çıktı
ABD, Kanada ve Meksika’da yaşanan yoğun yaz sıcağı nedeniyle, oyunculara her devrenin 22. dakikasında sıvı alabilmeleri için üç dakikalık bir mola veriliyor. Ancak Klopp, yönetim kurulunun sunduğu gerekçeden pek ikna olmuş değil.
Alman yayıncı ZDF'ye konuşan Klopp, turnuvanın mevcut durumu hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Efsanevi teknik direktör şöyle dedi: "Futbol, klimalı ofislerinde oturmuş yöneticiler tarafından rehin tutuluyor. Sıcaklık molası sırasında oyuncuların öylece durduğunu, maçın ritmini ise televizyon reklam aralarının belirlediğini gördüğümde, kendime şu soruyu sormadan edemedim: Dünya Kupası gerçekte kime hizmet ediyor? Taraftarlara mı? Oyunculara mı? Yoksa reklamcılara mı?"
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Sporun akışından çok ticari çıkarlar
FIFA daha önce bu molaları savunmuş ve su molalarının uygulanmasının, geçen yaz ABD’de düzenlenen ve yakın zamanda yenilenmiş olan Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere önceki turnuvaların deneyimlerinden yararlanarak, oyuncular için mümkün olan en iyi koşulları sağlamaya yönelik odaklanmış bir çabanın parçası olduğunu belirtmişti. Buna rağmen, bu molalar katılımcılara yönelik gerçek bir özen gösterilmesinden ziyade mali kaygılarla uygulandığı gerekçesiyle eleştirildi.
Klopp, bu molaların oyunun doğal temposunu bozduğuna inanıyor ve sporu yapay olarak engellenen bir doğa gücüyle karşılaştırıyor. "Bir Dünya Kupası maçı nehir gibi akmalıdır. Bunun yerine, reklamların geçebilmesi için tam ortasına barajlar inşa ediyoruz. Eskiden futbol ana etkinlikti, ama şimdi bir reklam şovunun arka plan müziği haline gelme riski var," diye ekledi ve reklam aralarını "sıcaklığa karşı asil bir kılıç olarak lanse edilirken, aslında sponsorlar için inşa edilmiş altın kaplı bir kafesten başka bir şey değil" olarak nitelendirdi.
Pochettino, giderek artan tepkilere katıldı
Taktiksel ve fiziksel aksaklıklar konusunda endişelerini dile getiren tek tanınmış isim Alman teknik adam değil. Pochettino da şikayetlerini kamuoyuna açıkladı ve hava koşulları kritik bir noktaya gelmedikçe bu molaların genellikle gereksiz olduğunu belirtti. ABD Milli Takımı teknik direktörü şöyle konuştu: "Bundan hoşlanmıyorum. Sadece koşullar aşırı olduğunda hoşuma gidiyor. Ancak koşullar iyi olduğunda bu gereksiz."
Sıvı alımıyla ilgili tartışmalar saha ile sınırlı kalmadı. Taraftarlar da kendi su tüketimlerine ilişkin kafa karıştırıcı bir dizi düzenlemeyle karşı karşıya kaldı. FIFA, başlangıçta taraftarların stadyumlara yeniden kullanılabilir şişeler getirmesini yasakladıktan sonra, kısa süre önce stadyum politikasında önemli bir U dönüşü yaptı. Bu tutarsızlık, bu yaz alınan her lojistik kararın arkasında ticari kazançların yattığı algısını daha da güçlendirdi.
- Getty Images Sport
Ticari başarının Super Bowl'u
Yayıncılar, molaların sağladığı ek yayın süresinden kesinlikle şikayetçi değil. Amerika Birleşik Devletleri’nde FOX Sports, molalar sırasında tam ekran reklamlara geçmesi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı; hatta yorumcular “bu su molası Powerade tarafından desteklenmektedir” diye duyurdu. Bu molaların ilgili kanallar için mali potansiyeli muazzam.
ITV'nin ticari direktörü Kelly Williams, The Guardian'a verdiği demeçte turnuvanın finansal önemini şu sözlerle vurguladı: "Bu, ticari açıdan şimdiye kadarki en başarılı turnuvamız olacak. Bu sadece bir maç değil, altı hafta boyunca gerçekten büyük bir televizyon izleyici kitlesi demek. Bu, bizim için fiilen altı haftalık bir yaz Super Bowl'u." Ancak Klopp için bu eğilim, dünyanın en büyük maçlarının akışının bir reklam kuşağı daha uğruna feda edilmesi nedeniyle oyunun ruhundan tehlikeli bir sapma anlamına geliyor.