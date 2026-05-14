"Futbol mantıksızdır" - Wilfried Nancy, 33 maçlık felaketle sonuçlanan görev süresinin ardından Celtic'ten kovulmasıyla ilgili konuştu
Kaosa rağmen harika bir deneyim
Nancy, Celtic’teki kısa ve çalkantılı dönemini değerlendirdi ve beş haftadan kısa bir sürede kovulmasına neden olan kabus gibi sonuçlara rağmen, bu İskoç devini yönetme fırsatını “harika bir deneyim” olarak nitelendirdi. Nancy, önceki yönetimin yerine geçmek üzere Columbus Crew’dan getirildi, ancak kulübün taktiksel kimliğini baştan aşağı değiştirme girişimi neredeyse anında ters tepti.
Training Ground Guru podcast'inde konuşan Nancy, o dönemdeki zihniyetine dair içgörülerini paylaştı. "Dürüst olmak gerekirse, bu güzel bir deneyimdi çünkü her şeyden önce tutku var. İşimi tutkuyla yapıyorum. Bu yüzden işimi seviyorum ve tutkuyla oynayacak bir oyuncu arıyorum. Bu kulüpte, taraftarlarda ve şehirde bunu hissedebiliyoruz. Bu açıdan harika bir deneyimdi," dedi.
Taktiksel değişiklikler ve Glasgow'un yarattığı baskı
Fransız teknik adamın düşüşü, büyük ölçüde Celtic kadrosunun alışık olduğu oyun tarzından radikal bir sapma olan 3-4-3 sistemini uygulamakta ısrar etmesine bağlandı. Nancy, kulübün kendisini özellikle ilerici fikirleri nedeniyle işe aldığını vurguluyor. Ancak, kulübü saran muazzam baskının nihayetinde kaderini belirlediğini kabul etti.
Nancy şöyle açıkladı: "Celtic beni [oyun stilini] değiştirmem için işe aldı. Ben muhafazakar bir teknik direktör değilim, bu yüzden beni işe aldılar. Bir planımız vardı, her şey netti çünkü gerekli özeni göstermiştim. Ancak ondan sonra baskı başladı, yine de işleri değiştirmek ve ayarlamak için her şey elimizdeydi. Benim fikrim her şeyi değiştirmek değildi, bu imkansız. Gelip her şeyi değiştirecek kadar aptal değilim. Fikir, adım adım yeni bir şey ya da farklı bir şey getirmekti. Ancak ondan sonra baskı, ve bu baskı o kadar büyüktü ki, bu yüzden olanlar oldu."
Parkhead'e transfer konusunda pişmanlık yok
Kısa süren görevine rağmen Nancy, bu deneyim konusunda alçakgönüllü davranıyor ve Glasgow’un Doğu Yakası’na transfer olmak için gelen birçok teklifi geri çevirdiğini belirtiyor. 33 günlük görev süresi, kulübün modern tarihindeki en kısa görev sürelerinden biri olarak kayıtlara geçse de, teknik direktör şampiyonluk yarışı belirsiz bir noktada iken yaşanan ani görevden alınma konusunda ne yönetim kuruluna ne de taraftarlara karşı herhangi bir kırgınlık beslemiyor.
Kulübün markası hakkında düşüncelerini paylaşan Nancy, "Celtic markası, bu benim çok sevdiğim bir şey. Bu yüzden, farklı kulüplerden birçok fırsatım olmasına rağmen, büyük bir alçakgönüllülükle oraya gitmek istedim. Bu yüzden her şeyi perspektifine oturtmaya çalıştım. Sonrasında, baskı baskıdır ve onlar fikrini değiştirdi. Ama orada gerçekten çok, çok güzel zaman geçirdim. Kendi antrenörlük tarzımı, işleri yapma şeklimi uygulamak için yeterli zamanım olmadı. Ama durum bu. Orada olanlar hakkında kötü bir sözüm yok. Bu benim yolculuğumun bir parçası."
Nancy daha fazla zaman istiyordu
Nancy, ayrılışıyla ilgili düşüncelerini şöyle tamamladı: "Başkan ve herkesin bana verdiği destek muazzamdı. Ama sonuçlar da var ve bu işin doğası gereği, sonuçları hesaba katmazsak işin zor olduğunu biliyoruz. Futbol bazen mantıksızdır, bu yüzden yeterli zamanım olmadığını söylemek hiç de zor değil. Elbette işler daha iyi gidebilirdi ama hayat anlardan ibarettir. Geriye dönüp baktığımda, oraya gittiğim an belki de doğru an değildi."
Celtic şu anda İskoçya Premiership'te ikinci sırada yer alıyor ve bu Cumartesi günü oynanacak belirleyici son gün karşılaşması öncesinde lider Hearts'ın bir puan gerisinde.