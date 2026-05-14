"Futbol mantıksızdır" - Wilfried Nancy, 33 maçlık felaketle sonuçlanan görev süresinin ardından Celtic'ten kovulmasıyla ilgili konuştu

Nancy, Celtic’teki kısa ve çalkantılı dönemini değerlendirdi ve beş haftadan kısa bir sürede kovulmasına neden olan kabus gibi sonuçlara rağmen, bu İskoç devini yönetme fırsatını “harika bir deneyim” olarak nitelendirdi. Nancy, önceki yönetimin yerine geçmek üzere Columbus Crew’dan getirildi, ancak kulübün taktiksel kimliğini baştan aşağı değiştirme girişimi neredeyse anında ters tepti.

Training Ground Guru podcast'inde konuşan Nancy, o dönemdeki zihniyetine dair içgörülerini paylaştı. "Dürüst olmak gerekirse, bu güzel bir deneyimdi çünkü her şeyden önce tutku var. İşimi tutkuyla yapıyorum. Bu yüzden işimi seviyorum ve tutkuyla oynayacak bir oyuncu arıyorum. Bu kulüpte, taraftarlarda ve şehirde bunu hissedebiliyoruz. Bu açıdan harika bir deneyimdi," dedi.