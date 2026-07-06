



Geçen yılın Mayıs ayında, Brezilya Futbol Federasyonu, tarihi bir adım atarak İtalyan Carlo Ancelotti ile A Milli Takım'ın başına geçmesi için resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu.

Ancelotti, uzun zamandır pek çok efsanevi teknik direktör yetiştiren ve onlarla tarihi başarılara imza atan Brezilya'nın tarihindeki ilk yabancı teknik direktör oldu.

Brezilya Futbol Federasyonu o dönemde, Carlo Ancelotti ile yapılan sözleşmenin sadece stratejik bir adımdan öte, futbolun zirvesine geri dönme kararlılıklarının dünyaya açık bir beyanı olduğunu açıklamıştı.

Federasyon, Ancelotti’nin tarihin en büyük teknik direktörü olduğunu ve şu anda dünyanın en büyük milli takımının başında bulunduğunu vurgulayarak, “Birlikte Brezilya futbolunun şanlı tarihine yeni bir sayfa yazacağız” dedi.

Bu hamle, Zé Roberto gibi Brezilya efsanelerinden büyük destek gördü. Zé Roberto, Ancelotti’nin takımın zihniyetini tamamen değiştirebileceğini, taraftarların gururunu geri kazandırabileceğini ve Brezilya’yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyabileceğini vurguladı.

Dunga da İtalyan teknik direktörün felsefesine ve olumlu sonuçlar elde etme yeteneğine olan inancını dile getirdi. Zico ise Ancelotti’yi “tartışmasız” bir isim olarak nitelendirerek, onun Brezilya futbolunu sevdiğini ve özelliklerini çok iyi anladığını belirtti.