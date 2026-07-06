Brezilya Futbol Federasyonu, Ancelotti ile sözleşme imzaladığını duyurduğunda, Real Madrid’in yıldızlarıyla büyük bir başarı elde eden bu ismin “Seleção”yu 2026 Dünya Kupası’nın şampiyonluk kürsüsüne taşıyabileceğine dair körü körüne bir iyimserlik hakimdi.
Ancak son 16 turunda yaşanan şok edici elenme, acı bir gerçeği ortaya çıkardı: Brezilya yanlış adama bahis oynamıştı; bu, Ancelotti’nin yetersizliğinden değil, fikri ve taktiksel kimlik çatışmasından kaynaklanıyordu.
Bu projedeki en büyük hata, Brezilya futbolunun DNA’sı ile Ancelotti’nin fikirleri arasındaki devasa uçurumdu.
Brezilya, her zaman top hakimiyetine, yaratıcılığa ve oyunculara keyifli bir takım oyunu kurma özgürlüğü veren hücum sistemine dayalı bir futbol anlayışını benimsemiştir.
Buna karşılık, Ancelotti’nin kariyeri boyunca benimsediği tarz, aşırı gerçekçilik, hızlı geçişler, “doğrudan pas oyununa” ve bazen de “düzenli rastgelelik”e dayanır; bu da maçların kaderini, katı bir hücum taktiği yapısı olmaksızın yıldız oyuncuların bireysel çözümlerine ve kişisel becerilerine bırakır.
Bu çarpıcı çelişki, Brezilya’nın Dünya Kupası’nda kimliksiz görünmesine neden oldu; ne alışılmış “samba” büyüsünü koruyabildi, ne de İtalyan gerçekçiliğini benimsedi. Takım, taktiksel olarak çaresiz ve oyuncularının doğasına ve yeteneklerine uymayan doğrudan bir stile bağlı kalmış bir görüntü sergiledi.
Brezilya Futbol Federasyonu, inatçılığının ve takımının doğasını göz ardı etmesinin bedelini ödedi; tarih, yıldızları bir araya getirmenin başarılı bir milli takım yaratmadığını ve Samba oyuncularını “doğrudan futbol” ritmine dans etmeye zorlamanın , Dünya Kupası projesine önceden verilmiş bir ölüm fermanı oldu ve Ancelotti, görevden alınması yönündeki taleplerin fırtınası ortasında kapıdan kovuldu.