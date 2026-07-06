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AncelottiGetty Images
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Futbol kimliği hatası... Brezilya'nın Ancelotti'ye yaptığı tarihi bahis nasıl "korkunç bir başarısızlık"a dönüştü?

FEATURES
Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Dünya Kupası
C. Ancelotti
Neymar
Vinicius Junior
Real Madrid
Brezilya
Norveç
ABD
İtalya
İspanya

Norveç karşısında alınan mağlubiyet, Ancelotti döneminin zaaflarını ortaya çıkardı

 Brezilya, Norveç’e 2-1’lik acı bir yenilginin ardından 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turunda elenerek büyük bir şok yaşadı.

Brezilya taraftarları, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin önderliğinde eski zaferlerin geri döneceğini hayal ederken, şimdi 5 kez dünya şampiyonu olmuş bir takım için aşağılayıcı sayılabilecek bir şekilde turnuvadan elenmenin acısını yaşıyor.

Brezilya’nın son aylardaki ve Dünya Kupası sırasındaki performansına bakıldığında, şu anda en önemli soru şudur: Brezilya, Dünya Kupası’ndaki hayalini gerçekleştirmek için doğru teknik direktörü seçti mi?

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    Hikâyenin başlangıcı… Tarihi bir adım


    Geçen yılın Mayıs ayında, Brezilya Futbol Federasyonu, tarihi bir adım atarak İtalyan Carlo Ancelotti ile A Milli Takım'ın başına geçmesi için resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu.

    Ancelotti, uzun zamandır pek çok efsanevi teknik direktör yetiştiren ve onlarla tarihi başarılara imza atan Brezilya'nın tarihindeki ilk yabancı teknik direktör oldu.

    Brezilya Futbol Federasyonu o dönemde, Carlo Ancelotti ile yapılan sözleşmenin sadece stratejik bir adımdan öte, futbolun zirvesine geri dönme kararlılıklarının dünyaya açık bir beyanı olduğunu açıklamıştı.

    Federasyon, Ancelotti’nin tarihin en büyük teknik direktörü olduğunu ve şu anda dünyanın en büyük milli takımının başında bulunduğunu vurgulayarak, “Birlikte Brezilya futbolunun şanlı tarihine yeni bir sayfa yazacağız” dedi.

    Bu hamle, Zé Roberto gibi Brezilya efsanelerinden büyük destek gördü. Zé Roberto, Ancelotti’nin takımın zihniyetini tamamen değiştirebileceğini, taraftarların gururunu geri kazandırabileceğini ve Brezilya’yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyabileceğini vurguladı.

    Dunga da İtalyan teknik direktörün felsefesine ve olumlu sonuçlar elde etme yeteneğine olan inancını dile getirdi. Zico ise Ancelotti’yi “tartışmasız” bir isim olarak nitelendirerek, onun Brezilya futbolunu sevdiğini ve özelliklerini çok iyi anladığını belirtti.

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    Eleme ve erken yenileme kesinleşti


    Ancelotti, Brezilya’ya hızla uyum sağladı; Brezilya kültürüne kendini kaptırdı, Rio de Janeiro Karnavalı’na katıldı, reklam filmlerinde rol aldı, Portekizce konuşmayı öğrendi ve tıpkı herhangi bir Brezilyalı gibi Brezilya milli marşını mırıldanmaya başladı; tüm bunlar onun popülaritesini artırdı.

    Ancelotti’nin başarısına dair iyimserlik arttı; özellikle de Real Madrid’de çalıştırdığı Vinícius gibi oyuncularla ya da Barcelona’dan Raphinha gibi yakından takip ettiği oyuncularla kurduğu iyi ilişkiler bu iyimserliği pekiştirdi.

    Eleme maçları sırasında Ancelotti, Brezilya'yı 4 maçta yönetti; bu maçların 2'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 1'inde kaybetti; böylece Seleção, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

    Dünya Kupası hazırlık sürecinde takım 8 hazırlık maçı oynadı; bu maçlarda performansındaki dalgalanma oldukça belirgindi ve Japonya’ya 3-2 yenilgi, Tunus ile 1-1 berabere kalma ve Fransa’ya 2-1 yenilgi gibi bazı sonuçlar taraftarların endişe ve öfkesine neden oldu.

    Buna rağmen geçen Mayıs ayında Brezilya Futbol Federasyonu, Ancelotti’nin görevde geçirdiği bir yıla ilişkin sayısız eleştiriyi göz ardı ederek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

    Bu karar, Brezilya Futbol Federasyonu’nun mevcut Dünya Kupası’nı projenin sonu olarak değil, teknik ve idari açıdan yaşanan yıllar süren bocalamanın ardından “Seleção”yu dünya futbolunun zirvesine geri döndürmeyi amaçlayan daha büyük bir planın sadece bir başlangıç noktası olarak gördüğünü teyit etti.

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    Dünya Kupası, Ancelotti döneminin zaaflarını ortaya çıkarıyor


    Brezilya milli takımı, Dünya Kupası'nda beklenen performansı sergileyemedi; Fas karşısında kaçınılmaz görünen bir yenilgiden kıl payı kurtulduktan sonra Haiti ve İskoçya'yı yendi, ardından ikinci turda Japonya'yı büyük zorluklarla eledi.

    Ancak takım, Norveç karşısında gerçek sınavıyla karşı karşıya kaldı ve son derece zayıf bir performans sergiledi; takımın gösterdiği performansa yönelik yoğun öfke eşliğinde turnuvaya veda etti.

    Takım, Real Madrid’in yıldızı Vinícius Júnior gibi büyük isimlere sahip olmasına rağmen, Dünya Kupası’nda bariz bir hücum zayıflığı yaşadı.

     Ayrıca Brezilya’nın maçları, özellikle de savunma gücüyle tanınan İtalyan okulundan gelen Ancelotti için hiç beklenmedik bir durum olan bariz savunma kırılganlığını da ortaya çıkardı.

    Brezilya, sonuçlar ne olursa olsun her zaman tanındığı eğlenceli futbolu sergileyemedi ve bunun sorumluluğu elbette Carlo Ancelotti’ye aittir.

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  • Ancelotti neden Brezilya ile başarısız oldu?


    Brezilya Futbol Federasyonu, Ancelotti ile sözleşme imzaladığını duyurduğunda, Real Madrid’in yıldızlarıyla büyük bir başarı elde eden bu ismin “Seleção”yu 2026 Dünya Kupası’nın şampiyonluk kürsüsüne taşıyabileceğine dair körü körüne bir iyimserlik hakimdi.

    Ancak son 16 turunda yaşanan şok edici elenme, acı bir gerçeği ortaya çıkardı: Brezilya yanlış adama bahis oynamıştı; bu, Ancelotti’nin yetersizliğinden değil, fikri ve taktiksel kimlik çatışmasından kaynaklanıyordu.

    Bu projedeki en büyük hata, Brezilya futbolunun DNA’sı ile Ancelotti’nin fikirleri arasındaki devasa uçurumdu.

    Brezilya, her zaman top hakimiyetine, yaratıcılığa ve oyunculara keyifli bir takım oyunu kurma özgürlüğü veren hücum sistemine dayalı bir futbol anlayışını benimsemiştir.

     Buna karşılık, Ancelotti’nin kariyeri boyunca benimsediği tarz, aşırı gerçekçilik, hızlı geçişler, “doğrudan pas oyununa” ve bazen de “düzenli rastgelelik”e dayanır; bu da maçların kaderini, katı bir hücum taktiği yapısı olmaksızın yıldız oyuncuların bireysel çözümlerine ve kişisel becerilerine bırakır.

    Bu çarpıcı çelişki, Brezilya’nın Dünya Kupası’nda kimliksiz görünmesine neden oldu; ne alışılmış “samba” büyüsünü koruyabildi, ne de İtalyan gerçekçiliğini benimsedi. Takım, taktiksel olarak çaresiz ve oyuncularının doğasına ve yeteneklerine uymayan doğrudan bir stile bağlı kalmış bir görüntü sergiledi.

    Brezilya Futbol Federasyonu, inatçılığının ve takımının doğasını göz ardı etmesinin bedelini ödedi; tarih, yıldızları bir araya getirmenin başarılı bir milli takım yaratmadığını ve Samba oyuncularını “doğrudan futbol” ritmine dans etmeye zorlamanın , Dünya Kupası projesine önceden verilmiş bir ölüm fermanı oldu ve Ancelotti, görevden alınması yönündeki taleplerin fırtınası ortasında kapıdan kovuldu.