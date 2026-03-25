Getty/GOAL
Çeviri:
"Futbol kesin bir bilim değildir" - Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını hızlandırdığı bir dönemde Carlo Ancelotti, Neymar'ın kadroya seçilmesiyle ilgili baskıya yanıt verdi
Ancelotti kadro seçiminde kararlılığını koruyor
Brezilya'nın Boston'da Fransa ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde konuşan Ancelotti, Neymar'ın kadroya alınmaması konusundaki bitmek bilmeyen sorulara yanıt verdi. Milli takımın başına geçtiğinden bu yana Santos'un forvetini kadroya almayan İtalyan teknik direktör, kamuoyundaki tartışmanın farkında olduğunu belirtirken, odak noktasının takımın bütünlüğü olduğunu vurguladı.
"Her şeyi gözlemliyorum, her şeyi dinliyorum. Ancak benim görevim kararlar almak. Herkesin bir görüşü olması normaldir, çünkü futbol üniversite değildir... futbol kesin bir bilim değildir. Herkesin bir görüşü vardır ve ben herkesin görüşüne saygı duymak zorundayım," dedi Ancelotti, ESPN'e göre gazetecilere.
- Getty Images Sport
Romario ve Ronaldo, Neymar'ın öncülüğündeki hamleye öncülük ediyor
Brezilyalı efsanelerin sesli müdahalelerinin ardından Ancelotti üzerindeki baskı daha da arttı. 1994 Dünya Kupası kahramanı Romario, durumu değerlendirirken özellikle açık sözlü davrandı ve teknik direktörü katı fiziksel kondisyon ölçütleri yerine yeteneğe öncelik vermeye çağırarak şöyle dedi: "Yıldız bir oyuncu sahada oynamak zorundadır. Milli takım, en iyilerin ve en yeteneklilerin yeridir. Dünya Kupası hazırlıkları bir ay sürer; bu süre, bir sporcunun hem fiziksel hem de teknik olarak toparlanması, maç ritmini yakalaması ve takımla uyum sağlaması için yeterlidir. Neymar gibi bir yıldız oyuncuyu, %100 formda olmasa bile kadroya almak, başka bir oyuncuyu çağırmaktan daha iyidir."
Ronaldo Nazario ise şunları ekledi: "Neymar fiziksel olarak formda olursa, onu Dünya Kupası'na götürürdüm. Neymar'ın fiziksel olarak iyi olmasını umuyorum. Eğer öyleyse, Ancelotti'nin onu kadroya alacağından eminim. O yardımcı olabilir."
"Hâlâ en yetenekli Brezilyalı oyuncu"
Mart ayındaki kamp kadrosuna Ancelotti tarafından seçilen tecrübeli Brezilyalı yıldız Fabinho da Neymar'a destek verdi. Eski Liverpool yıldızı bu hafta yaptığı açıklamada, "Bana göre o, bugün hâlâ en yetenekli Brezilyalı oyuncu," dedi. "Her an fark yaratabilir, bu yüzden Dünya Kupası'nda çok önemli bir rol oynayabilir. Formda ve fiziksel olarak hazırsa, o en iyisidir."
- Getty Images
Neymar'a karşı zaman
Ancelotti’nin Dünya Kupası kadrosunu kesinleştirmeye başlamasıyla birlikte, Brezilya’nın öncelikli odağı Fransa ile oynanacak maç ve ardından Hırvatistan ile yapılacak hazırlık maçına yöneliyor. Neymar’ın, Ancelotti’nin turnuva kadrosunu açıklamadan önce Santos formasıyla oynayacağı sadece sekiz maç kaldı; bu maçlar, 2 Nisan’da Remo-PA ile oynanacak Serie A karşılaşmasıyla başlayacak.