"Futbol kesin bir bilim değildir" - Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını hızlandırdığı bir dönemde Carlo Ancelotti, Neymar'ın kadroya seçilmesiyle ilgili baskıya yanıt verdi

Brezilyalı efsanelerin sesli müdahalelerinin ardından Ancelotti üzerindeki baskı daha da arttı. 1994 Dünya Kupası kahramanı Romario, durumu değerlendirirken özellikle açık sözlü davrandı ve teknik direktörü katı fiziksel kondisyon ölçütleri yerine yeteneğe öncelik vermeye çağırarak şöyle dedi: "Yıldız bir oyuncu sahada oynamak zorundadır. Milli takım, en iyilerin ve en yeteneklilerin yeridir. Dünya Kupası hazırlıkları bir ay sürer; bu süre, bir sporcunun hem fiziksel hem de teknik olarak toparlanması, maç ritmini yakalaması ve takımla uyum sağlaması için yeterlidir. Neymar gibi bir yıldız oyuncuyu, %100 formda olmasa bile kadroya almak, başka bir oyuncuyu çağırmaktan daha iyidir."

Ronaldo Nazario ise şunları ekledi: "Neymar fiziksel olarak formda olursa, onu Dünya Kupası'na götürürdüm. Neymar'ın fiziksel olarak iyi olmasını umuyorum. Eğer öyleyse, Ancelotti'nin onu kadroya alacağından eminim. O yardımcı olabilir."