Albiceleste’nin giderek artan hayal kırıklığı, etkisiz kalan hücumunun ötesine uzandı ve maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz hararetli bir arbedeye dönüştü. Leandro Paredes, İspanya’nın kutlamaları sırasında Eric Garcia ve Gavi ile fiziksel bir kavgaya yol açtı; bu durum, Lionel Scaloni’yi müdahale etmeye ve orta saha oyuncusunu oradan uzaklaştırmaya zorladı. Bu hayal kırıklığı yaratan yenilgiyle Arjantin, Dünya Kupası finalinin 90 dakikası boyunca tek bir şut bile atamayan ilk takım olarak tarihe geçti.