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"Futbol kazandı" - İspanya'nın Dünya Kupası final zaferinin ardından Toni Kroos, Arjantin'e sert çıktı
- Getty
La Roja şampiyonluğu garantiledi
İspanya, New York’ta uzatmalarda 10 kişi kalan Arjantin’i zorlu bir mücadelenin ardından mağlup ederek ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. Ferran Torres, Enzo Fernandez’in ikinci sarı kartla oyundan atılmasından kısa bir süre sonra, 106. dakikada galibiyeti getiren golü attı. Luis de la Fuente’nin takımı, normal süre boyunca oyunun temposunu tamamen belirledi; rakibini tamamen boğdu ve rakibin kaleyi bulan tek bir şut bile atamamasını sağlayarak onu çaresiz bıraktı.
Kroos acımasız bir alayda bulundu
Eski Real Madrid orta saha ustası, Güney Amerikalıların olumsuz taktikleri ve agresif oyunlarından hiç etkilenmeden, sosyal medyada kısa sürede sert bir yorumda bulundu. Maçın bitiş düdüğünün çalınmasından kısa bir süre sonra X’te bir paylaşım yapan Kroos, “Futbol kazandı” yazarak yaralarına tuz bastı.
- Getty
Maç sonrası çirkin olaylar patlak verdi
Albiceleste’nin giderek artan hayal kırıklığı, etkisiz kalan hücumunun ötesine uzandı ve maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz hararetli bir arbedeye dönüştü. Leandro Paredes, İspanya’nın kutlamaları sırasında Eric Garcia ve Gavi ile fiziksel bir kavgaya yol açtı; bu durum, Lionel Scaloni’yi müdahale etmeye ve orta saha oyuncusunu oradan uzaklaştırmaya zorladı. Bu hayal kırıklığı yaratan yenilgiyle Arjantin, Dünya Kupası finalinin 90 dakikası boyunca tek bir şut bile atamayan ilk takım olarak tarihe geçti.
Yeni küresel düzen kuruldu
Bu tarihi zafer, muhteşem bir Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası çifte zaferini tamamlayan La Roja’nın parlak yeni neslini, dünya futbolunun tartışmasız hakimi olarak resmen taçlandırdı. Buna karşılık Arjantin, şampiyonluk unvanını savunmada başarısız olmasının ardından, disiplin konusundaki ağır eleştirilerin yanı sıra kapsamlı bir taktiksel değerlendirmeyle karşı karşıya kaldı. Scaloni’nin önünde, bir sonraki eleme döngüsü başlamadan önce takımının moralini yeniden canlandırmaya çalışırken üstesinden gelmesi gereken devasa bir yeniden yapılanma görevi bulunuyor.
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