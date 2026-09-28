Getty Images Sport
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'Futbol, işte böyledir' - Acımasız Yunanistan, Uluslar Ligi'nde tarihi bir sürprize imza atarken Jurgen Klopp Almanya'daki ilk yenilgisini tattı
Yunanistan için tarihi zafer
Klopp, Almanya teknik direktörü olarak ilk yenilgisini yaşadı; takımı, Yunanistan'a karşı UEFA Uluslar Ligi'nde 1-0 mağlup oldu. Augsburg'daki WWK Arena'da oynanan maçın kaderini, 74. dakikada Dimitris Kourbelis'in sekerek yön değiştiren şutu belirledi. Bu sonuç, konuk ekibe Almanya karşısındaki tarihlerindeki ilk galibiyeti getirdi.
Joshua Kimmich ve Felix Nmecha üzerinden topa sahip olma üstünlüğünü elinde tutmasına rağmen ev sahibi ekip, önemli fırsatları değerlendiremedi. Mücadele boyunca dirençli ve iyi organize olmuş Yunanistan savunmasını aşmakta zorlandı. Bu sonuç, Almanya'yı A Grubu'nda zorlu bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. Yunanistan ise puan durumunda liderliği tek başına ele geçirdi.
- Getty Images Sport
Klopp, inanç eksikliğinden yakındı
Klopp, maç sonrası UEFA'ya verdiği röportajda golsüz beraberliği kabullenmenin çok daha kolay hazmedilebileceğini kabul etti. Eski Liverpool teknik direktörü, Ivan Jovanovic'in takımının kontra atak stratejisini etkili şekilde uyguladığını belirtti. Almanya'nın oyunun akışını kontrol ettiğinde kale önünde daha fazla inançla oynaması gerektiğini vurguladı.
"Futbol, işte böyledir," dedi Klopp. "Bu gece bu maçın berabere bitmesini kolayca kabul edebilirdim ama kaybetmek sert oldu. Bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum ama yine de oldu. Yunanistan'ın bu geceki maç için bir planı vardı. Ne yaptığımız konusunda daha fazla ikna olmuş şekilde oynamalıyız."
Bir sonraki maçta kapsamlı değişiklikler bekleniyor
Taktik mücadeleyi değerlendiren Klopp, rakibin kendi ritimlerini başarıyla bozduğunu belirtti. Ancak Klopp, ilk 11'inde kapsamlı değişiklikler yapma sözü verdi. 59 yaşındaki teknik direktör, grubun hızlı şekilde yeniden toparlanmasının gerekliliğini vurgularken, teknik ekibin pozisyon hatalarını düzeltmek için maç görüntülerini analiz edeceğinde ısrar etti.
"Kadroyu değiştireceğiz, takımı değiştireceğiz" diye ekledi Klopp. "İyi olan şey, diğer takımın nasıl oynayacağımızı mutlaka bilmiyor olması. Bu maçtan çıkaracağımız çok şey var ve bunu yapacağız, bunun üzerinde çalışacağız."
- Getty Images Sport
Gözler Münih'teki karşılaşmada
Almanya şimdi Augsburg'dan ayrılacak ve tüm dikkatini Sırbistan'ı ağırlamaya çevirecek. Kritik karşılaşma, perşembe akşamı Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak.
Klopp'un ekibi, Uluslar Ligi kampanyasını yeniden rayına oturtmak için hayati önem taşıyan üç puanı hedeflemek zorunda. Teknik direktör ayrıca göreve geldiğinden bu yana ilk resmi iç saha galibiyetini de almak istiyor.
Gruptaki diğer maçta ise Yunanistan, Hollanda'yı konuk etmek için evine dönüyor. O karşılaşma da aynı gece Selanik'te başlayacak; grup liderleri ise ivmelerini sürdürmeyi umuyor.
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