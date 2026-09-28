Klopp, maç sonrası UEFA'ya verdiği röportajda golsüz beraberliği kabullenmenin çok daha kolay hazmedilebileceğini kabul etti. Eski Liverpool teknik direktörü, Ivan Jovanovic'in takımının kontra atak stratejisini etkili şekilde uyguladığını belirtti. Almanya'nın oyunun akışını kontrol ettiğinde kale önünde daha fazla inançla oynaması gerektiğini vurguladı.

"Futbol, işte böyledir," dedi Klopp. "Bu gece bu maçın berabere bitmesini kolayca kabul edebilirdim ama kaybetmek sert oldu. Bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum ama yine de oldu. Yunanistan'ın bu geceki maç için bir planı vardı. Ne yaptığımız konusunda daha fazla ikna olmuş şekilde oynamalıyız."