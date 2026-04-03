"Futbol için hiç iyi değil!" - Mikel Arteta, İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Arsenal teknik direktörü Riccardo Calafiori'yi "neşelendirmeye" çalışıyor
Calafiori'nin uluslararası hayal kırıklığı
İtalya milli takımının yaklaşan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamaması, Arsenal soyunma odasında, özellikle de Calafiori üzerinde derin bir etki yarattı. Arteta, Azzurri'nin dünya sahnesinden uzak kalmasının tarihsel önemine dikkat çekerek, bu durumun hem oyuncu hem de spor için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu kabul etti.
Cuma günü düzenlenen basın toplantısında Arteta'ya, İtalya'nın yaşadığı bu üzüntüye nasıl tepki vereceği soruldu. "Onu neşelendirmeye çalışacağım. Bence bu sadece Richy için değil, İtalya için, futbol için de geçerli," diye yanıtladı. "Onlar gibi, böylesine tutkulu, böylesine köklü bir geçmişe sahip bir ülkenin Dünya Kupası'nda yer almaması zor bir durum ve bunun futbol için iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu durum, turnuvada yer alma hakkını kazanmak için tüm aşamalardan geçmenin ne kadar zor olduğunu da gösteriyor."
Azzurri yeni bir kimlik arayışında
Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlük görevinden istifa etmesinin ardından, İtalya Futbol Federasyonu, büyük ölçüde zayıflamış teknik ve idari yapısını yeniden inşa etmek gibi hiç de kolay olmayan bir göreve girişirken, takımın artık dikkatini UEFA Uluslar Ligi'ne çevirmesi gerekiyor.
Henüz bir halef belirlenmemiş olsa da, efsanevi forvet Alessandro Del Piero, düzeni yeniden sağlamak ve yeni nesil yetenekleri yetiştirmek amacıyla Antonio Conte'nin teknik direktörlüğe sansasyonel bir dönüş yapmasını kamuoyu önünde destekledi.
Ben White'ın İngiltere'ye dönüşü ve yuhalamalar
Calafiori hayal kırıklığıyla başa çıkmaya çalışırken, Ben White Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere kadrosuna dikkat çeken bir dönüş yaptı. Defans oyuncusu, Uruguay ve Japonya ile oynanan hazırlık maçlarında Wembley seyircisinin bir kısmı tarafından yuhalanmış olsa da, Arteta bu çok yönlü yıldızın Londra Colney'e morali yüksek ve yeni Three Lions yönetimi konusunda son derece olumlu bir tavırla döndüğünü vurguladı.
Arteta, seyircilerin tepkisiyle ilgili endişeleri hemen gidererek şöyle dedi: "Ses seviyesi düşüktü, bu yüzden [yuhalamaları] duyamadım. Yüzündeki kocaman gülümsemeyi, milli takımdan dönüş şeklini ve herkese anlattığı güzel şeyleri, grubu, yaptıkları toplantıları, Thomas'ı ve herkesi görebiliyordum."
Sezonun son haftalarına Carabao Kupası finalinden aldıkları motivasyonla giriyorlar
Arsenal, Manchester City'ye karşı Carabao Kupası finalinde aldığı yenilginin şokunu hâlâ atlatmaya çalışıyor ve Arteta, bu acıyı FA Kupası ve Premier Lig şampiyonluk yarışında motivasyon kaynağı olarak kullanmaya kararlı. İsveç milli takımında dört gol atarak ülkesini Dünya Kupası'na taşıyan Viktor Gyokeres'in özgüven dolu bir şekilde geri dönmesiyle birlikte, teknik direktör, takımının sezonun en heyecanlı döneminde "son hamlesini" yapmasını istiyor.
Final maçını değerlendiren Arteta, "O finali kazanamadığınızda, bunun sezonun son hamlesi için bizi nasıl daha güçlü hale getireceğini göz önünde bulundurmanız gerektiğini düşünüyorum" dedi.