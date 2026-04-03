"Futbol için hiç iyi değil!" - Mikel Arteta, İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Arsenal teknik direktörü Riccardo Calafiori'yi "neşelendirmeye" çalışıyor

İtalya milli takımının yaklaşan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamaması, Arsenal soyunma odasında, özellikle de Calafiori üzerinde derin bir etki yarattı. Arteta, Azzurri'nin dünya sahnesinden uzak kalmasının tarihsel önemine dikkat çekerek, bu durumun hem oyuncu hem de spor için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu kabul etti.

Cuma günü düzenlenen basın toplantısında Arteta'ya, İtalya'nın yaşadığı bu üzüntüye nasıl tepki vereceği soruldu. "Onu neşelendirmeye çalışacağım. Bence bu sadece Richy için değil, İtalya için, futbol için de geçerli," diye yanıtladı. "Onlar gibi, böylesine tutkulu, böylesine köklü bir geçmişe sahip bir ülkenin Dünya Kupası'nda yer almaması zor bir durum ve bunun futbol için iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu durum, turnuvada yer alma hakkını kazanmak için tüm aşamalardan geçmenin ne kadar zor olduğunu da gösteriyor."