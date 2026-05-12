Çeviri:
Futbol hayattır! El Paso Locomotive, hayranların Dani Rojas olarak tanıdığı Ted Lasso dizisinin oyuncusu Cristo Fernandez ile sözleşme imzaladı
Locomotive, önemli bir transferi duyurdu
Fernandez'in profesyonel futbol kariyeri için gündemde olduğu uzun süredir konuşuluyordu. 35 yaşındaki forvet, bu yılın başlarında önce Chicago Fire 2'de, ardından da El Paso'da deneme antrenmanlarına katılmıştı. Ancak şimdi, görünüşe göre USL'de tam anlamıyla şansını deneyecek. Kulüp, sözleşmenin şartlarını açıklamayacak.
Locomotive Teknik Direktörü Junior Gonzalez yaptığı açıklamada, "Cristo, kadromuza harika bir katkı sağlıyor ve forvet hattımıza bir başka hücum gücü katıyor. Futbola olan tutkusu ve soyunma odasındaki liderlik vasıfları, kulüp olarak hedeflediğimiz pozitif kültürü geliştirmeye devam etmemizi sağlıyor" dedi.
Kapsamlı bir gençlik kariyeri
Bir süreliğine Fernandez'in profesyonel bir kariyere doğru ilerlediği düşünülüyordu. O zamanlar oldukça saygın bir akademi olan Tecos FC'nin altyapısında oynadı, ancak kariyeri sakatlıklar nedeniyle yarıda kaldı. Oyunculuğa yönelmesi için teşvik edildi ve – sevilen bir futbolcu rolünü oynamasına rağmen – futboldan tamamen uzaklaşacak gibi görünüyordu.
Fernandez, yaptığı açıklamada futbola geri dönmenin heyecanını şöyle dile getirdi: "Futbol her zaman hayatımın ve kimliğimin büyük bir parçası olmuştur ve hayat beni nereye götürürse götürsün, profesyonel olarak yarışma hayali kalbimden hiç çıkmadı.
"Bana kapılarını açan ve ilk günden itibaren rekabet etme fırsatı veren El Paso Locomotive FC'ye – kulübe, antrenörlere, personele ve özellikle takım arkadaşlarıma – inanılmaz derecede minnettarım. Profesyonel futbola geri dönüş yolculuğu, kendine inanmak, risk almak ve yol ne kadar beklenmedik olursa olsun hayallerinin peşinden gitmeye devam etmekle ilgili. Çünkü Meksika'da dediğimiz gibi: hay que seguirle echando ganas (elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edelim). Bana inandıkları için Tanrı’ya, aileme ve dostlarıma her zaman minnettarım. Belki de ben sadece çılgın hayalleri olan çılgın bir adamım… bu yüzden “Locos” ile burada olmak aslında çok mantıklı.”
Ted Lasso dizisinin diğer oyuncuları da katılıyor
Fernandez, dizide futbolla ilgisi olan tek yıldız değil. Yüzbaşı Isaac McAdoo rolünü canlandıran Kola Bokinni yarı profesyonel düzeyde futbol oynamış; uyumsuz forvet Jamie Tartt rolüyle sevilen Phil Dunster ise futbol becerisiyle birçok oyuncu tarafından övgüyle karşılanmıştır.
Lokomotif, başarılı bir sezon geçiriyor
Fernandez'in transferi, El Paso için ilginç bir döneme denk geliyor. USL kulübü şu anda Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor ve ligin en golcü takımı konumunda. Geçen yıl konferansta dördüncü sırada bitirmişlerdi ve çeyrek finalde elenmişlerdi. Rojas, en azından takıma hücumda daha fazla güç katabilir.