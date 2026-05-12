Futbol hayattır! El Paso Locomotive, hayranların Dani Rojas olarak tanıdığı Ted Lasso dizisinin oyuncusu Cristo Fernandez ile sözleşme imzaladı

Bir süreliğine Fernandez'in profesyonel bir kariyere doğru ilerlediği düşünülüyordu. O zamanlar oldukça saygın bir akademi olan Tecos FC'nin altyapısında oynadı, ancak kariyeri sakatlıklar nedeniyle yarıda kaldı. Oyunculuğa yönelmesi için teşvik edildi ve – sevilen bir futbolcu rolünü oynamasına rağmen – futboldan tamamen uzaklaşacak gibi görünüyordu.

Fernandez, yaptığı açıklamada futbola geri dönmenin heyecanını şöyle dile getirdi: "Futbol her zaman hayatımın ve kimliğimin büyük bir parçası olmuştur ve hayat beni nereye götürürse götürsün, profesyonel olarak yarışma hayali kalbimden hiç çıkmadı.

"Bana kapılarını açan ve ilk günden itibaren rekabet etme fırsatı veren El Paso Locomotive FC'ye – kulübe, antrenörlere, personele ve özellikle takım arkadaşlarıma – inanılmaz derecede minnettarım. Profesyonel futbola geri dönüş yolculuğu, kendine inanmak, risk almak ve yol ne kadar beklenmedik olursa olsun hayallerinin peşinden gitmeye devam etmekle ilgili. Çünkü Meksika'da dediğimiz gibi: hay que seguirle echando ganas (elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edelim). Bana inandıkları için Tanrı’ya, aileme ve dostlarıma her zaman minnettarım. Belki de ben sadece çılgın hayalleri olan çılgın bir adamım… bu yüzden “Locos” ile burada olmak aslında çok mantıklı.”