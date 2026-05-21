"Futbol hakkında en ufak bir bilgisi yok!" - Porto teknik direktörü Francesco Farioli, umut verici bir ilk sezonun ardından Hollanda'nın dev kulübünden neden ayrıldığını açıklarken Ajax yönetimini yerden yere vurdu

Eski Ajax teknik direktörü Farioli, göreve geldikten sadece bir sezon sonra bu Hollanda devinden ayrılmasına neden olan kulüp içi sorunları açıkladı. ESPN’e konuşan İtalyan teknik adam, Ajax’ın Eredivisie şampiyonluğuna çok yaklaşmış olduğu bir sezonu yönetmesine rağmen, kulüp içindeki işleyişin bozuk olduğunu belirtti.

Farioli, iç politikaların ve iktidar mücadelelerinin kulübün ilerlemesini engellediğini söyledi. Ajax'ın şampiyonluk yarışı sezonun sonlarında çöktü ve kulüp, sezonun son haftalarında güçlü görünen konumunu kaybetti. İtalyan teknik adam daha sonra Portekiz'e taşındı ve Porto'da ilk sezonunda lig şampiyonluğunu kazanarak hemen başarıya ulaştı.