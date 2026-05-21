AFP
"Futbol hakkında en ufak bir bilgisi yok!" - Porto teknik direktörü Francesco Farioli, umut verici bir ilk sezonun ardından Hollanda'nın dev kulübünden neden ayrıldığını açıklarken Ajax yönetimini yerden yere vurdu
Farioli, Ajax'tan yaşadığı kaotik ayrılığa ilişkin içini döktü
Eski Ajax teknik direktörü Farioli, göreve geldikten sadece bir sezon sonra bu Hollanda devinden ayrılmasına neden olan kulüp içi sorunları açıkladı. ESPN’e konuşan İtalyan teknik adam, Ajax’ın Eredivisie şampiyonluğuna çok yaklaşmış olduğu bir sezonu yönetmesine rağmen, kulüp içindeki işleyişin bozuk olduğunu belirtti.
Farioli, iç politikaların ve iktidar mücadelelerinin kulübün ilerlemesini engellediğini söyledi. Ajax'ın şampiyonluk yarışı sezonun sonlarında çöktü ve kulüp, sezonun son haftalarında güçlü görünen konumunu kaybetti. İtalyan teknik adam daha sonra Portekiz'e taşındı ve Porto'da ilk sezonunda lig şampiyonluğunu kazanarak hemen başarıya ulaştı.
Farioli, Ajax yönetimini eleştiriyor
Farioli, Ajax'ın iç ortamını ele alırken sözünü sakınmadı. Eski teknik direktör, kulüp içindeki siyasi çekişmelerin kulübün uzun vadeli geleceğine zarar verdiğini iddia etti. İtalyan teknik adam ayrıca, kulüpte sporla ilgili kararları alanların uzmanlığını da sorguladı.
"Bu devasa bir kulüp, ancak çok fazla siyasi oyun oynanıyor, kulüp içinde çok fazla siyasi çıkar ve iç çekişme var," diye açıkladı Farioli. "Dürüst olmak gerekirse, bu durum kulübü ileriye götürmeyecek ve kulübün yeniden rekabetçi hale gelmesine yardımcı olmayacak. Kulüp içindeki kararların çok fazlası, futbol hakkında hiçbir bilgisi olmayan kişiler tarafından alınıyor. Bu durum her şeyi çok kötü bir şekilde yavaşlattı."
Ajax’ın istikrarsızlığı eleştirilere neden olmaya devam ediyor
Sonuçta, kulüp içindeki iktidar mücadeleleri ile yönetim kurulunun futbol vizyonundaki eksikliğin birleşimi, Farioli’nin Ajax’ta uzun vadeli bir gelecek görmesini imkansız hale getirdi. Kulüpteki çalışmalarına rağmen teknik direktör, kulübün idari kaosunun kendisini de içine çekmeden önce bu projeden ayrılmaktan başka seçeneği olmadığını hissetti.
"Benim gördüğüm kadarıyla, bu koşullar altında çalışmam imkansızdı," diye ekledi. "Ajax'ta bana yakın olan insanlarla birlikte, böylesine büyük bir kulüpte birbirimizle iyi bir bağ kurmanın ne kadar zor olduğunu gördüm."
Şimdi ne olacak?
Porto'yu Portekiz ligi şampiyonluğuna başarıyla taşıyan Farioli, artık yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye odaklanacak. Kulüp, Arsenal'in savunma oyuncusu Jakub Kiwior'u kalıcı olarak kadrosuna kattı; Sky ise geçtiğimiz günlerde Porto'nun Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'yi transfer etmekle ilgilendiğini bildirdi.