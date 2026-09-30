Getty Images Sport
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Futbol gözlemcisi, Manchester City sahiplerinin İngiliz futbolundan ağır şekilde ihraç edilebileceğinin sinyalini verdi
Düzenleyici kurum, suçlu kararına tepki gösterdi
Bağımsız Futbol Düzenleyicisi'nin başkanı David Kogan, salı günkü kararın ardından Manchester City'nin sahiplerinin ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Daily Mail Sport'un haberinde yaşananların yansımalarını değerlendiren Kogan, şöyle dedi: "Bağımsız komisyonun kararı ciddi meseleleri gündeme getiriyor. IFR, sahiplerin, yöneticilerin ve üst düzey yetkililerin uygunluğunu değerlendirme yetkilerine sahip ve bireylerin usulsüzlüğüne dair açık kanıtların bulunduğu durumlarda, İngiliz futbolunun sürdürülebilirliğini, dürüstlüğünü ve bütünlüğünü korumak adına bu yetkileri uygun olduğu şekilde kullanacağız. Buna, Ligler tarafından yapılan tespitleri dikkate almak da dahil. Ancak Manchester City ile Premier League arasındaki süreçler hâlâ devam ettiği için, yeni gelişmeleri bekleyeceğiz. Taraftarların hatırı için bunun hızlı şekilde çözülebileceğini umuyoruz. Şimdilik başka yorumumuz yok."
- Getty Images Sport
Yapay gelirler ve sahte anlaşmalar
Premier League, Manchester City'nin ciddi mali ihlallerle ilgili 115 suçlamanın tamamından suçlu bulunduğunu açıklayan uzun bir bildiri yayımladı. Bağımsız kurul, kulübün gelirleri yapay şekilde şişirmek ve maliyetleri düşürmek için ticari ortaklarla yapılan "sahte sözleşmelere" dayandığını tespit etti. Bulgulara göre, stadyumdaki mali tablo 2009 ile 2018 arasındaki dokuz yıllık dönemde yaklaşık 900 milyon £ tutarında yanlış şekilde değiştirildi. Kalan sponsorluk ücretlerinin ise Abu Dhabi United Group tarafından desteklendiği, bunun da kulübün hatalı hesaplar sunmasına ve yurt içi ile Avrupa'daki harcama sınırlarını ciddi şekilde ihlal etmesine olanak sağladığı bildirildi.
Premier League ve kulüp açıklamaları
Premier League CEO'su Richard Masters, durumun ciddiyetini şöyle anlatarak açıkladı: "Temel karar, bu dönemde Manchester City'de yaşananlara ilişkin gerçekleri ortaya koyuyor. Kulübün yaklaşık on yıl boyunca Premier League Kuralları'nı sistematik olarak ihlal ettiğini ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca Premier League'in Manchester City'ye karşı bu davayı sürdürme kararını da haklı çıkarıyor."
Buna karşılık, kulüp meydan okuyan tavrını korudu: "Kulüp, Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar karşısında masumdur ve bu davaya ilişkin tüm pozisyonlarını destekleyen kapsamlı, çürütülemez bir kanıt bütünü mevcuttur. Bu nedenle kulüp, uygun olan her türlü düzenleyici ve hukuki platformda kararlılıkla hareket edecek ve gerektiğinde proaktif olacaktır."
- AFP
Manchester City için sırada ne var?
Manchester City'nin bağımsız komisyonun bulgularına karşı resmî bir itiraz başlatmak için cuma gününe kadar süresi var. Kulüp, çarpıcı kararın açık maddi hatalar içerdiğini savunarak mevcut tüm hukuki yollara başvuracak. Düzenleyici süreç hâlâ devam ederken futbol dünyası şimdi hangi somut tarihî yaptırımların geleceğini ve önerilen sahiplikten çıkarma kararının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini bekliyor.
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