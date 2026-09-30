Premier League CEO'su Richard Masters, durumun ciddiyetini şöyle anlatarak açıkladı: "Temel karar, bu dönemde Manchester City'de yaşananlara ilişkin gerçekleri ortaya koyuyor. Kulübün yaklaşık on yıl boyunca Premier League Kuralları'nı sistematik olarak ihlal ettiğini ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca Premier League'in Manchester City'ye karşı bu davayı sürdürme kararını da haklı çıkarıyor."

Buna karşılık, kulüp meydan okuyan tavrını korudu: "Kulüp, Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar karşısında masumdur ve bu davaya ilişkin tüm pozisyonlarını destekleyen kapsamlı, çürütülemez bir kanıt bütünü mevcuttur. Bu nedenle kulüp, uygun olan her türlü düzenleyici ve hukuki platformda kararlılıkla hareket edecek ve gerektiğinde proaktif olacaktır."