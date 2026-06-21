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‘Futbol dünyasının en sinir bozucu adamı’, Declan Rice’ın korner görevini üstlenmesine neden oldu – Premier Lig şampiyonu Arsenal ve Dünya Kupası’na katılmayı hedefleyen İngiltere milli takımı bu önemli karardan fayda sağladı
İngiltere bunun meyvelerini topluyor
Üç Aslanlar, Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası mücadelesinde Rice’ın pas yeteneğinden yararlanmakta hiç vakit kaybetmedi. Hırvatistan’a karşı 4-2 kazanılan maçta, orta saha oyuncusunun etkisi İngiltere’nin hücum performansının her alanında hissedildi; buna kaptan Harry Kane’e yaptığı asist de dahildi. Rice, Thomas Tuchel’in takımını turnuvanın ilerleyen aşamalarına taşımayı hedeflerken, şu anda özgüveni tüm zamanların en yüksek seviyesinde.
Rice, BBC Sport'a verdiği demeçte, "Zaman geçtikçe, artık bir duran top için topu yerleştirdiğim her seferinde – ister köşe vuruşu ister kanattan serbest vuruş olsun – bir asist yapacağımı ya da tehlikeli bir pozisyon yaratacağımı hissediyorum," dedi. "Duran toplarda sahip olunması gereken iyi bir zihniyet bu... ve İngiltere taraftarları heyecanlanabilir."
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Rice için Jover etkisi
Rice’ın birinci sınıf bir köşe vuruşu uzmanı olarak ortaya çıkışı bir gecede gerçekleşen bir tesadüf değildi; aksine, Arsenal’in teknik ekibinin, özellikle de Nico Jover’in hesaplı bir hamlesiydi. 27 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk dönemlerinde büyük ölçüde keşfedilmemiş kalan yeteneğini fark eden kulübün duran top uzmanına teşekkür ediyor. Bu dönüşüm, Gunners’ı duran toplarda ezici bir güce dönüştürdü; bu özellik, takımın yirmi yılı aşkın bir süredir ilk lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu. Bu taktiksel değişiklik, Gary Neville’in, Jover’in rutinlerinin rakip savunmaları ne sıklıkla çileden çıkardığı nedeniyle onu futbol dünyasının en sinir bozucu adamı olarak nitelendirmesine bile yol açtı. “Artık herkes [duran toplardan] keyif alıyor, değil mi?” dedi Rice. “Artık herkes bundan keyif alıyor.”
Rolündeki değişimden bahseden Rice, şöyle açıkladı: “Eskiden asla korner ya da duran topları kullanmazdım, ancak Nico Jover ve Arsenal’in teknik direktörü bende başkalarının görmediği bir şey gördü. Duran toplardan, Arsenal’de Bukayo Saka dışında takımdaki hiç kimsenin yapamadığı bölgelere top gönderebileceğimi söylediler. O andan itibaren ben de buna gerçekten inandım ve kendimi bu fikre adadım.”
Tuchel’in Premier Lig stratejisi
Thomas Tuchel göreve geldiğinden beri, İngiltere’nin Premier Lig’de her hafta görülen yüksek tempolu ve taktiksel açıdan titiz oyun stilini benimsemesini istediğini açıkça dile getiriyor. Buna, Rice’ın Kansas City’deki antrenman programının temel bir parçası olduğunu belirttiği duran toplara büyük önem verilmesi de dahildir. Milli takım kamplarında mevcut sürenin sınırlı olmasına rağmen, kadro hareketler konusunda şimdiden iyi bir şekilde hazırlanmış durumda.
Rice, hazırlık sürecini şöyle detaylandırdı: “Thomas göreve geldiğinden beri bu formatı ve duran topları nasıl kullanacağımızı çalışıyoruz. Hareketler ve topu nasıl göndereceğim açısından, bunları kullanma şeklimizin çoğu pek değişmedi... Bu, geçtiğimiz bir yıl boyunca hazırlık sürecinde devam etti, bu yüzden çocuklar ne olacağını biliyor... topu nereye göndereceğimi biliyorlar. Yani gerçek bir oyun planı var ve topu göndermek bana kalmış; tabii ki çocuklar da ceza sahasında kendilerine boş alan yaratmak zorundalar."
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James, kondisyonla ilgili endişeleri yalınlaştırıyor
Rice, pas yeteneğiyle manşetleri süslerken, Chelsea kaptanı Reece James de İngiltere’nin başlıca sağ bek oyuncusu olarak adından söz ettiriyor. Yurtiçi sezonun sonunda geçirdiği hamstring sakatlığı nedeniyle hazırlık döneminin bir kısmını kaçıran James, fiziksel dayanıklılığıyla ilgili tartışmalardan bıkmış durumda. Geçen sezon 39 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, sahadaki performansına odaklanmaya kararlı.
James basına yaptığı açıklamada, “İnsanlar hep sakatlıklar ve forma giyme durumumdan bahsediyor; bu artık benim için çok sıkıcı hale geldi,” dedi. “Tek bir görevim var, o da sahadayken elimden gelenin en iyisini yapmak. Dürüst olmak gerekirse, başlangıçta bu konudaki önyargıları anlıyorum ama bir süre sonra sıkıcı oluyor. Son sakatlığımdan önce uzun bir süre formda kaldım ve bu tür söylentilere pek kulak asmıyorum. Sadece kendime ve vücuduma odaklanıyorum, elimden gelenin en iyisini yapmaya ve oynadığım takıma yardımcı olmaya çalışıyorum."