Üç Aslanlar, Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası mücadelesinde Rice’ın pas yeteneğinden yararlanmakta hiç vakit kaybetmedi. Hırvatistan’a karşı 4-2 kazanılan maçta, orta saha oyuncusunun etkisi İngiltere’nin hücum performansının her alanında hissedildi; buna kaptan Harry Kane’e yaptığı asist de dahildi. Rice, Thomas Tuchel’in takımını turnuvanın ilerleyen aşamalarına taşımayı hedeflerken, şu anda özgüveni tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

Rice, BBC Sport'a verdiği demeçte, "Zaman geçtikçe, artık bir duran top için topu yerleştirdiğim her seferinde – ister köşe vuruşu ister kanattan serbest vuruş olsun – bir asist yapacağımı ya da tehlikeli bir pozisyon yaratacağımı hissediyorum," dedi. "Duran toplarda sahip olunması gereken iyi bir zihniyet bu... ve İngiltere taraftarları heyecanlanabilir."