AFP
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Futbol dersi! İngiltere, Hırvatistan'ı 7-0'la darmadağın etti; Thomas Tuchel'in İngiltere'si müthiş bir ustalık gösterisi sergiledi
Tuchel'in taktik ustalığı Hırvatistan'ı dize getirdi
Zorlu geçmesi beklenen Rijeka deplasmanında İngiltere, Stadion HNK Rijeka'yı adeta kendi oyun alanına çevirdi. Thomas Tuchel'in ekibi, ev sahibini paramparça eden, bitiriciliği yüksek ve tempolu futboluyla tam anlamıyla bir futbol dersi verdi; Hırvatistan ise sahada neye uğradığını şaşırmış göründü.
Maç, UEFA'nın stat cezası nedeniyle binlerce yerel okul çocuğunun önünde oynansa da, goller geldikçe atmosfer kısa sürede coşkuludan şaşkın bir sessizliğe dönüştü. Bu sonuç, Tuchel döneminin en güçlü mesajlarından biri oldu ve bu kadronun, üst düzey Avrupa rakiplerini istediği anda dağıtacak derinliğe ve taktik esnekliğe sahip olduğunu gösterdi.
Galibiyetin büyüklüğü, Uluslar Ligi bağlamında gerçekleşmiş olsa da tarihseldi. Geçmiş turnuva hayal kırıklıklarının uzun vadeli izlerini silmeyebilir, ancak 7-0'lık skor, son dönemde Hırvatistan'ın İngiltere üzerindeki üstünlüğünün tamamen sona erdiği hissini yarattı. Harry Kane iki golle öne çıkarken, Jude Bellingham, Bukayo Saka ve Anthony Gordon da etkileyici geçen ilk yarıda ev sahibini cezalandırdı.
- AFP
Kane ve Bellingham öne çıkıyor
Açılış golü, henüz sekizinci dakikada Harry Kane'in milli takım formasıyla 124. maçına çıktığı karşılaşmada Dominik Livakovic'in üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermesiyle geldi. Peter Shilton'ın tüm zamanlardaki rekoruna bir maç daha yaklaşan Kane için bu gece bir dönüm noktasıydı, ancak gece hücum hattının kolektif parlaklığına aitti. İkinci gol, 27 paslık büyüleyici bir sekansın sonucunda geldi ve atak başlangıcında daha önce faul yapılmasına rağmen Bellingham tarafından tamamlandı.
Yıkımın tartışmasız mimarı Bellingham'dı; Hırvatistan'ın kesinlikle başa çıkamadığı yaratıcı kıvılcımı verdi. Muhtemelen maçın oyuncusu ödülünü hak ediyor." Real Madrid'in yıldızı, 2018 Dünya Kupası sırasında İngiltere'nin zihniyetini meşhur şekilde eleştiren tecrübeli Luka Modric'e üstünlük kurmaktan kişisel bir haz alıyor gibiydi. Burada jenerasyon farkı açıktı; Bellingham'ın gücü ve oyun görüşü, 41 yaşındaki oyuncunun mücadele boyunca adeta gölge kovalamasına neden oldu.
Klinik bitiriciler hiç acımaz
Anthony Gordon, Jarell Quansah'ın yaptığı ortaya kafa vuruşuyla ağları bularak son dönemdeki gol serisini sürdürdü ve üçüncü golü kaydetti. Devre arasının düdüğü Hırvatistan'a herhangi bir nefes alma fırsatı vermeden önce Saka skoru 4-0'a taşıdı; Bellingham bir kez daha ev sahibi savunmayla adeta oynadıktan sonra yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.
İkinci yarıda da manzara değişmedi; Kane, Anderson'ın arka direğe yaptığı ortayı gole çevirerek gecedeki ikinci golünü attı. Performansın acımasızlığı ise belki de en iyi altıncı golde ortaya çıktı; Saka, Josip Stanisic'in hatalı pasının ardından savunmadaki korkunç hatayı değerlendirip topu ağlara bırakarak ikinci golünü kaydetti.
- Getty Images Sport
Rijeka'da tarihi bir gece
Maçın kaderi çoktan belli olmuşken Tuchel, İngiliz yeteneklerin yeni nesline süre vermek için kulübesini kullandı. Morgan Rogers, Myles Lewis-Skelly ve Morgan Gibbs-White oyuna dahil oldu; geceyi bireysel kalite dolu bir anla tamamlayan isim ise Rogers oldu. Durmak bilmeyen Bellingham'ın ayarlı pasına hareketlenen Aston Villa hücumcusu, kaleciyi şık bir dokunuşla geçip topu boş ağlara göndererek İngiltere'nin yedinci golünü attı.
Bu farklı galibiyetle İngiltere puanını altıya yükseltti ve C Grubu'nda, lider İspanya'nın yalnızca ikili averajla gerisinde ikinci sıraya yerleşti. İspanya'nın aynı turda Çekya'ya karşı bir maçı eksik bulunurken, Hırvatistan ise yalnızca üç puanla üçüncü sırada kaldı.
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