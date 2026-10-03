Zorlu geçmesi beklenen Rijeka deplasmanında İngiltere, Stadion HNK Rijeka'yı adeta kendi oyun alanına çevirdi. Thomas Tuchel'in ekibi, ev sahibini paramparça eden, bitiriciliği yüksek ve tempolu futboluyla tam anlamıyla bir futbol dersi verdi; Hırvatistan ise sahada neye uğradığını şaşırmış göründü.

Maç, UEFA'nın stat cezası nedeniyle binlerce yerel okul çocuğunun önünde oynansa da, goller geldikçe atmosfer kısa sürede coşkuludan şaşkın bir sessizliğe dönüştü. Bu sonuç, Tuchel döneminin en güçlü mesajlarından biri oldu ve bu kadronun, üst düzey Avrupa rakiplerini istediği anda dağıtacak derinliğe ve taktik esnekliğe sahip olduğunu gösterdi.

Galibiyetin büyüklüğü, Uluslar Ligi bağlamında gerçekleşmiş olsa da tarihseldi. Geçmiş turnuva hayal kırıklıklarının uzun vadeli izlerini silmeyebilir, ancak 7-0'lık skor, son dönemde Hırvatistan'ın İngiltere üzerindeki üstünlüğünün tamamen sona erdiği hissini yarattı. Harry Kane iki golle öne çıkarken, Jude Bellingham, Bukayo Saka ve Anthony Gordon da etkileyici geçen ilk yarıda ev sahibini cezalandırdı.



