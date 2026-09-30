Premier League İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, durumun ciddiyetini şu sözlerle açıkladı: "Temel karar, bu dönemde Manchester City'de yaşananlara ilişkin gerçekleri ortaya koyuyor. Kararda, kulübün yaklaşık on yıl boyunca Premier League Kuralları'nı sistematik biçimde ihlal ettiği ayrıntılarıyla belirtiliyor. Ayrıca bu, Premier League'in Manchester City'ye karşı bu davayı sürdürme kararını da haklı çıkarıyor."

Buna karşılık kulüp meydan okuyan tutumunu korudu: "Kulüp, Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar karşısında masumdur ve bu davayla ilgili tüm pozisyonlarını destekleyen kapsamlı ve çürütülemez bir delil bütünü mevcuttur. Bu nedenle kulüp, uygun olan tüm düzenleyici ve hukuki mercilerde kararlılıkla hareket edecek ve gerekli olduğunda proaktif olacaktır."