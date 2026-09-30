AFP
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Futbol denetim kurumu, Manchester City'nin sahiplerinin İngiliz futbolundan ağır şekilde ihraç edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceğine işaret etti
Düzenleyici kurum, suçlu kararına tepki gösterdi
Bağımsız Futbol Düzenleyicisi'nin başkanı David Kogan, salı günkü kararın ardından Manchester City'nin sahiplerinin ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Daily Mail Sport'un haberinde sürecin yansımalarını değerlendiren Kogan, şu ifadeleri kullandı: "Bağımsız komisyonun kararı ciddi meseleler ortaya çıkarıyor. IFR, sahiplerin, direktörlerin ve yöneticilerin uygunluğunu değerlendirme yetkilerine sahip ve bireyler tarafından yapılan yanlışlara dair açık kanıtlar olduğunda, İngiliz futbolunun sürdürülebilirliğini, dürüstlüğünü ve bütünlüğünü koruma adına bu yetkileri uygun görülen durumlarda kullanacağız. Buna, Ligler tarafından yapılan tespitlerin dikkate alınması da dahil. Ancak Manchester City ile Premier League arasındaki süreç hâlâ devam ettiği için, bundan sonraki gelişmeleri bekleyeceğiz. Taraftarların iyiliği için bunun hızlı şekilde çözüme kavuşmasını umuyoruz. Şimdilik başka yorumumuz yok."
- Getty Images Sport
Yapay gelirler ve göstermelik anlaşmalar
Premier League, Manchester City'nin ciddi mali ihlallerle ilgili 115 suçlamanın tamamından suçlu bulunduğunu ortaya koyan uzun bir açıklama yayımladı. Bağımsız kurul, kulübün gelirleri yapay olarak şişirmek ve maliyetleri düşürmek için ticari ortaklarla yapılan "sahte sözleşmelere" dayandığını tespit etti. Bulgulara göre, stadyumdaki mali tablo 2009 ile 2018 arasındaki dokuz yıllık dönemde yaklaşık 900 milyon sterlin düzeyinde yanlış şekilde değiştirildi. Kalan sponsorluk ücretlerinin ise Abu Dhabi United Group tarafından desteklendiği, bunun da kulübün gerçeği yansıtmayan hesaplar sunmasına ve yurt içi ile Avrupa'daki harcama limitlerini ciddi şekilde ihlal etmesine olanak sağladığı bildirildi.
Premier League ve kulüp açıklamaları
Premier League İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, durumun ciddiyetini şu sözlerle açıkladı: "Temel karar, bu dönemde Manchester City'de yaşananlara ilişkin gerçekleri ortaya koyuyor. Kararda, kulübün yaklaşık on yıl boyunca Premier League Kuralları'nı sistematik biçimde ihlal ettiği ayrıntılarıyla belirtiliyor. Ayrıca bu, Premier League'in Manchester City'ye karşı bu davayı sürdürme kararını da haklı çıkarıyor."
Buna karşılık kulüp meydan okuyan tutumunu korudu: "Kulüp, Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar karşısında masumdur ve bu davayla ilgili tüm pozisyonlarını destekleyen kapsamlı ve çürütülemez bir delil bütünü mevcuttur. Bu nedenle kulüp, uygun olan tüm düzenleyici ve hukuki mercilerde kararlılıkla hareket edecek ve gerekli olduğunda proaktif olacaktır."
- AFP
Manchester City için sırada ne var?
Manchester City'nin bağımsız komisyonun bulgularına karşı resmî itiraz başlatmak için cumaya kadar süresi var. Kulüp, çarpıcı kararın açık maddi hatalar içerdiğini savunarak mevcut tüm hukuki yollara başvuracak. Düzenleyici süreç hâlâ devam ederken, futbol dünyası şimdi hangi somut tarihî yaptırımların geleceğini ve önerilen mülkiyetten çıkarma kararının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini görmek için bekliyor.
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