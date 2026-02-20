"Futbol çok yumuşak hale geldi!" - İskoçya'nın kahramanı Scott McTominay, Man Utd'den Napoli'ye transfer olduktan sonra "büyük bir öğrenme eğrisi" yaşadığını açıklarken, "güçlü" müdahalelerin ortadan kalkmasını üzüntüyle karşılıyor

Yetkililerle olan sorunlarına rağmen, McTominay'ın İtalya'daki yaşamına geçişi oldukça sorunsuz oldu. Napoli'nin şampiyonluk kampanyasında Serie A'nın En Değerli Oyuncusu seçilen orta saha oyuncusu, sahadaki "savaşçı" kişiliğiyle özdeşleşen Napoli taraftarları tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Saha dışında, İskoç oyuncu Güney İtalya'nın tutkulu kültürünün kendisine memleketini hatırlattığını belirtti.

Conte'nin rehberliğinde McTominay önemli bir taktiksel dönüşüm geçirdi. Old Trafford'da oynadığı dönemde genellikle defansif bir rol üstlenen oyuncu, artık alan ve hareketleri daha derinlemesine anlamayı gerektiren daha dinamik bir rol üstleniyor. Sonuç olarak, 2024'te Napoli'ye transfer olduğundan bu yana tüm turnuvalarda 70 maçta 23 gol ve 10 asist kaydetti.

"Napoli'de hem taktiksel hem de fiziksel olarak gelişim gösterdim. Taktiksel olarak İtalya, Premier Lig'den farklıdır" diye açıkladı. "Oynamayı, hangi hareketleri yapmam gerektiğini, rakip sahasında nasıl sorun yaratacağımı ve nasıl savunma yapacağımı çok hızlı bir şekilde öğrenip uyum sağlamam gerekti. Güzel bir öğrenme süreciydi.

"İşimi çok ciddiye alıyorum çünkü bunun için para alıyorum. Genel olarak futbolcuların antrenman yapmak ve oynamak için çok para aldığını düşünüyorum ve bu iki saatlik çalışmada ciddi olamıyorsanız, işinizi iyi yapmıyorsunuz demektir. Elbette eğlenmek gerekir, ama saha dışında. Sahada ben başka biri oluyorum."