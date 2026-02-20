Getty Images
Çeviri:
"Futbol çok yumuşak hale geldi!" - İskoçya'nın kahramanı Scott McTominay, Man Utd'den Napoli'ye transfer olduktan sonra "büyük bir öğrenme eğrisi" yaşadığını açıklarken, "güçlü" müdahalelerin ortadan kalkmasını üzüntüyle karşılıyor
McTominay fiziksel futbolun gerilemesinden yakınıyor
Manchester United'dan Napoli'ye transfer olduktan sonra, McTominay Conte'nin yüksek yoğunluklu sisteminde önemli bir rol üstlendi. Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, özellikle Serie A'nın taktiksel ortamında, mücadeleci tarzını modern hakemliğin giderek hassaslaşan doğasıyla uzlaştırmakta zorlandığını itiraf etti.
İskoçya'nın yıldızı, sert müdahalelerin "dürüstlüğünün" simülasyon kültürünün gölgesinde kaybolduğuna inanıyor. İngiltere'de genç bir oyuncu olarak aldığı sağlam eğitimin, günümüzün elit düzeyindeki maçların yönetilme şekliyle artık uyuşmadığından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
McTominay, Corriere dello Sport'a"Futbolun giderek yumuşadığını düşünüyorum. Bazı kararlar çok yumuşak" dedi. "Çocukken böyle hissetmeye alışkın değildim: bize dürüst ve sert müdahaleler yapmayı öğrettiler. Şimdi en ufak bir temas bile sarı kartla sonuçlanabiliyor.
Sonuç çıkarmak bana düşmez, ama bence çok fazla dikkat, çok fazla hassasiyet var."
- Getty Images
İtalya'daki yaşama ve taktiklere uyum sağlamak
Yetkililerle olan sorunlarına rağmen, McTominay'ın İtalya'daki yaşamına geçişi oldukça sorunsuz oldu. Napoli'nin şampiyonluk kampanyasında Serie A'nın En Değerli Oyuncusu seçilen orta saha oyuncusu, sahadaki "savaşçı" kişiliğiyle özdeşleşen Napoli taraftarları tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Saha dışında, İskoç oyuncu Güney İtalya'nın tutkulu kültürünün kendisine memleketini hatırlattığını belirtti.
Conte'nin rehberliğinde McTominay önemli bir taktiksel dönüşüm geçirdi. Old Trafford'da oynadığı dönemde genellikle defansif bir rol üstlenen oyuncu, artık alan ve hareketleri daha derinlemesine anlamayı gerektiren daha dinamik bir rol üstleniyor. Sonuç olarak, 2024'te Napoli'ye transfer olduğundan bu yana tüm turnuvalarda 70 maçta 23 gol ve 10 asist kaydetti.
"Napoli'de hem taktiksel hem de fiziksel olarak gelişim gösterdim. Taktiksel olarak İtalya, Premier Lig'den farklıdır" diye açıkladı. "Oynamayı, hangi hareketleri yapmam gerektiğini, rakip sahasında nasıl sorun yaratacağımı ve nasıl savunma yapacağımı çok hızlı bir şekilde öğrenip uyum sağlamam gerekti. Güzel bir öğrenme süreciydi.
"İşimi çok ciddiye alıyorum çünkü bunun için para alıyorum. Genel olarak futbolcuların antrenman yapmak ve oynamak için çok para aldığını düşünüyorum ve bu iki saatlik çalışmada ciddi olamıyorsanız, işinizi iyi yapmıyorsunuz demektir. Elbette eğlenmek gerekir, ama saha dışında. Sahada ben başka biri oluyorum."
İskoçya'nın kahramanı Conte'nin etkisini övüyor
Conte'nin oyununa etkisi sorulduğunda McTominay şöyle cevap verdi: "Antonio harika bir teknik direktör, çok güçlü, tutkulu ve futbolu çok iyi biliyor. Geçmişte çalıştığım diğer teknik direktörlerden çok farklı. O, oyunculara belirsizlik hissi aşılıyor: onunla çalışırken elinden gelenin en iyisini yapmalısın, yoksa sorun yaşarsın. Kapalı kapılar ardında yaptığın çalışmalar maçlarda ortaya çıkıyor.
"Burada çok mutluyum ve benim için önemli olan tek şey Napoli oyuncusu olduğum, tek düşündüğüm şey bu. Gelecek çok önemli ve kendimi uzun süre Napoli'de görebiliyorum. Ailem mutlu, ben mutluyum. Hayatımdaki herkes mutlu olduğu sürece ben de mutluyum."
Ayrıca İtalya'da süperstar olmadan önce aldığı eleştirileri de ele alıyor ve şöyle ekliyor: "Eleştiri futbolun bir parçasıdır, bunu hep biliyordum ve hiç alınmadım. Ama bu, oyunumu veya maçı görme şeklimi etkilemiyor. İnsanların yargısı önemlidir, ama gerçekten önemli olan sözler koçun sözleridir: Eğer oynuyorsanız ve onun doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyorsanız, sorun yok."
- Getty Images Sport
Bir başka Scudetto'nun peşinde
McTominay'ın şu anda öncelikli hedefi Napoli için elinden gelenin en iyisini yapmak. Hafif bir tendon problemi yaşamasına rağmen, Partenopei'nin Scudetto şampiyonluğu umutlarını sürdürmesi için ilk 11'de düzenli olarak yer almaya kararlı.
Napoli, 25 maçta 50 puanla Serie A sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor ve ikinci sıradaki AC Milan'ın dört puan, lider Inter'in ise 11 puan gerisinde. Partenopei, Pazar günü Bergamo'da Atalanta ile karşılaşacak.
"Şampiyonluk hakkında fazla konuşmadan, her zamanki gibi çalışmaya devam etmeliyiz. Her maçı tek tek ele alalım ve nasıl sonuçlanacağını görelim" dedi.
"Pazar günü oynayıp oynamayacağımı hala bilmiyorum. Tedavi edilmesi gereken bir tendon sorunum var; bu kolay değil. Orada olmak için elimden geleni yapıyorum. Bir oyuncu olarak antrenman merkezine gidip takım arkadaşlarınızla antrenman yapamamak zor. Oynamayı çok istiyorum, ama durumumdan emin olmalısınız."
Reklam