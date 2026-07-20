Futbol camiası Kevin Keegan’ın vefatını üzüntüyle anıyor: 75 yaşındaydı ve uzun süredir hastaydı; iki kez Altın Top ödülünü kazandı; Liverpool ve Newcastle’ın simgesi olmuştu

Kevin Keegan, 14 Şubat 1951’de Doncaster’da doğdu ve 1968 ile 1971 yılları arasında Scunthorpe United’da futbol hayatına başladıktan sonra, 1977 yılına kadar sürecek olan büyük macerasına Liverpool’da başladı. Reds formasıyla üç İngiltere şampiyonluğu, bir FA Kupası, iki Charity Shield, 1977'de bir Şampiyonlar Kupası ve iki UEFA Kupası kazandı. 1977’de Almanya’ya, Hamburg’a transfer oldu; bu takımla bir Bundesliga şampiyonluğu kazandı ve 1980’de bir kez daha Şampiyonlar Kupası finaline ulaştı, ancak Nottingham Forest’a yenildi. O yaz İngiltere’ye geri döndü ve Southampton, Newcastle ve Blacktown City takımlarında oynadıktan sonra 1985’te futbol kariyerini sonlandırdı.