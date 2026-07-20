İngiliz ve uluslararası futbol, efsanevi bir simgeyi kaybetti. 75 yaşında, 1978 ve 1979 yıllarında Altın Top ödülünü kazanan Kevin Keegan hayata veda etti. Keegan, Liverpool formasıyla bir futbolcu olarak bir simge haline gelmiş, daha sonra özellikle Newcastle’ın başında ve İngiltere milli takımında geçirdiği kısa süreli görevde de bir teknik direktör olarak aynı derecede popüler olmuştu. Uzun süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ediyordu.
Çeviri:
Futbol camiası Kevin Keegan’ın vefatını üzüntüyle anıyor: 75 yaşındaydı ve uzun süredir hastaydı; iki kez Altın Top ödülünü kazandı; Liverpool ve Newcastle’ın simgesi olmuştu
KARİYER
Kevin Keegan, 14 Şubat 1951’de Doncaster’da doğdu ve 1968 ile 1971 yılları arasında Scunthorpe United’da futbol hayatına başladıktan sonra, 1977 yılına kadar sürecek olan büyük macerasına Liverpool’da başladı. Reds formasıyla üç İngiltere şampiyonluğu, bir FA Kupası, iki Charity Shield, 1977'de bir Şampiyonlar Kupası ve iki UEFA Kupası kazandı. 1977’de Almanya’ya, Hamburg’a transfer oldu; bu takımla bir Bundesliga şampiyonluğu kazandı ve 1980’de bir kez daha Şampiyonlar Kupası finaline ulaştı, ancak Nottingham Forest’a yenildi. O yaz İngiltere’ye geri döndü ve Southampton, Newcastle ve Blacktown City takımlarında oynadıktan sonra 1985’te futbol kariyerini sonlandırdı.
NEWCASTLE’DA DA EFSANE
İngiltere’nin en önemli futbolcularından biri olduktan sonra – milli takım formasıyla da (1972’den 1982’ye kadar 63 maça çıkıp 21 gol attı) – teknik direktörlük kariyerine başladı. Liverpool’dan sonra hayatının ikinci aşkı olan Newcastle, kariyerinin başlangıcı ve sonu oldu: 1992’den 1997’ye kadar Magpies’i çalıştırdı; bu dönemde Sir Alex Ferguson’un Manchester United’ına karşı Premier Lig şampiyonluğu için rekabet etti ve takımı uzun yıllar süren bekleyişin ardından Avrupa’ya geri döndürdü; ardından 16 Ocak 2008’de Sam Allardyce’ın kovulmasının ardından tekrar takımın başına geçti. Kulübü kurtarmayı başardı ve Premier Lig’de kalmasını sağladı; ancak tartışmalı kulüp sahibi Mike Ashley ile yaşadığı anlaşmazlıklar ve kulübün transfer politikası konusunda yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, sadece birkaç ay sonra istifa etti.
İNGİLTERE'DEKİ KISA SÜRELİ MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ DENEYİMİ
Newcastle’da teknik direktörlük yaptığı bu iki dönem arasında, Şubat 1999’dan 2000 Avrupa Şampiyonası’nın sonuna kadar süren İngiltere milli takımındaki görevi de hatırlanmalıdır. Görevden alınan Glen Hoddle'ın yerine geçen teknik direktör, İskoçya'yı yenerek kazandığı play-off maçı sayesinde finallere katılmayı başardı; ancak Euro 2020'de Romanya'ya çeyrek finalde elenerek hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi ve bunun bedeli olarak görevinden alındı. Ocak 2026'da kamuoyuna çok agresif bir kanser türüne yakalandığını açıklamıştı ve birkaç saat önce vefat etti.
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