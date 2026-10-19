News Images
Çeviri:
“Futbol bu!” Mikel Arteta, Eberechi Eze’yi oyundan çıkarma kararını savundu: Arsenal teknik direktörü, Nottingham Forest galibiyetinde yaptığı acımasız devre arası değişikliğini açıkladı
City Ground'da taktiksel değişiklikler
Arsenal'ın hafta içi Lille karşısında aldığı Şampiyonlar Ligi galibiyetinde sezonun ilk golünü atan Eze, City Ground'daki maça ilk 11'de başladı. Ancak İngiltere millî futbolcusu, dirençli Forest savunması karşısında etkisiz geçen ilk yarıda varlık gösteremedi.
Son şampiyon devre arasına kadar isabetli şut çekemeyince Arteta, tavizsiz bir müdahalede bulundu. İkinci yarıda Eze'nin yerine Madueke'yi oyuna aldı. Bu değişiklik sonunda gol sessizliğini bozdu ve Arsenal'ı Premier League lideri Manchester City ile birlikte zirve yarışının içinde tuttu.
Oyundan alınan hücum oyuncusu, takım arkadaşları gergin geçen ikinci yarıyı tamamlarken yedek kulübesinde hayal kırıklığı yaşıyordu.
- Getty Images Sport
Dirençli bir savunmaya uyum sağlamak
Arteta, Eze’yi oyundan almasının başlıca nedeni olarak Forest’ın derinde kurduğu savunma hattını gösterdi ve takımının tamamen farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Arsenal teknik direktörü, “Savunma şekilleri, dıştaki iki hat... İki orta saha oyuncusu, arkaya sarkma konusunda gerçek bir tehdit oluşturmadan, yalnızca Munoz’u farklı bir oyuna zorlayarak pozisyon üretiyordu,” diye açıkladı. “Onlar daha rahattı. Elimizde farklı özelliklere sahip oyuncular var ve oyunun gerektirdiklerine uyum sağlıyoruz.”
Yedek kulübesinde Eze’nin gözle görülür hayal kırıklığı sorulduğunda Arteta, hücum oyuncusunun Avrupa’daki son performansını överken duruma gerçekçi yaklaştı. “Üç gün önce gol attı, üç gol atmalıydı ve hepimiz mutluyduk,” dedi. “Futbol böyle; bir gün her şey harika olabiliyor. Özellikle hücum oyuncuları için, ceza sahası çevresinde 10 oyuncuyla savunma yapan, dokuz numarası da neredeyse ceza sahasının kenarına kadar geri çekilen ve bu uyumu yakalamış bir takıma karşı içeri girmek son derece zor. Bu yüzden sahaya dinç oyuncular sürmeniz, farklı özelliklere sahip bir oyuncu kullanmanız ve yeni şeyler denemeniz gerekiyor.”
Asıl farkı yedekler yaratıyor
Arsenal’ın kadro derinliği sonunda puanları kurtardı. Arteta, oyuna sonradan giren oyuncularının kritik katkılarını övdü: “Noni, Jurrien [Timber] ve Mikel [Merino] oyuna girdiklerinde harikaydı. Viktor [Gyokeres] da oyunu gerçekten değiştirdi. Hepsi katkı sağladı ve bizim ihtiyacımız olan da bu. Golü attığı için elbette Noni öne çıkıyor. Farkı yaratan da bu,” dedi.
Arteta, ilk 45 dakikada hücumda etkisiz kaldıktan sonra dirençli bir rakibi aşmak için gereken zihinsel dayanıklılığa da dikkat çekti. “Savunmasını aşmanın zor olduğu takımlara karşı bazen hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. İlk yarıda kaleyi bulan şutumuz yoktu ve bunu konuştuk,” diye konuştu. “İkinci yarıda iki önemli fırsatımız daha oldu ama kaleyi bulan tek şutumuz hafifçe yön değiştiren toptu ve gol oldu.”
Arteta, şampiyonluk yarışında takımına herkesin katkısına ihtiyaç duyulduğunu da hatırlattı. “Bazıları üç gün önce oynadı, bazıları da sonraki maça ilk 11’de başlayacak. Herkesin hazır olması gerektiğini biliyorlar,” diye ekledi. “Size 60 dakika sonra, 45 dakika sonra, bazen de yalnızca iki dakika için ihtiyaç duyulabilir. Artık kritik anlarda katkı verebilecek bir kadromuz var ve bundan yararlanmalıyız. Golü attıktan sonra gösterdikleri reaksiyon harikaydı. Çok açık, zor ve stresli bir durumda savunma yapma iradesini gösterdiler.”
- Getty Images Sport
Şampiyonluk iddiasını sürdürmek
Arsenal'ın 1-0'lık dar galibiyeti, takımın puan tablosunun zirvesindeki Manchester City'yi yakalayabilecek mesafede kalmasını sağladı. Arteta'nın çekişmeli maçlarda acımasız ve kararlı değişiklikler yapmaktan kaçınmaması, şampiyonluk unvanını başarıyla korumak için gereken yüksek standartları ortaya koyuyor.
Yoğun maç takvimi kadrosunun fiziksel sınırlarını sürekli zorlarken teknik direktörün önleyici rotasyona başvurması büyük önem taşıyacak. Arsenal'ın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu karşılaşmada Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ile karşılaşacak olması nedeniyle Eze'nin hayal kırıklığını hızla geride bırakıp ilk 11'deki yerini yeniden kazanmak için mücadele etmesi gerekecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun