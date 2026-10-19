Arsenal’ın kadro derinliği sonunda puanları kurtardı. Arteta, oyuna sonradan giren oyuncularının kritik katkılarını övdü: “Noni, Jurrien [Timber] ve Mikel [Merino] oyuna girdiklerinde harikaydı. Viktor [Gyokeres] da oyunu gerçekten değiştirdi. Hepsi katkı sağladı ve bizim ihtiyacımız olan da bu. Golü attığı için elbette Noni öne çıkıyor. Farkı yaratan da bu,” dedi.

Arteta, ilk 45 dakikada hücumda etkisiz kaldıktan sonra dirençli bir rakibi aşmak için gereken zihinsel dayanıklılığa da dikkat çekti. “Savunmasını aşmanın zor olduğu takımlara karşı bazen hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. İlk yarıda kaleyi bulan şutumuz yoktu ve bunu konuştuk,” diye konuştu. “İkinci yarıda iki önemli fırsatımız daha oldu ama kaleyi bulan tek şutumuz hafifçe yön değiştiren toptu ve gol oldu.”

Arteta, şampiyonluk yarışında takımına herkesin katkısına ihtiyaç duyulduğunu da hatırlattı. “Bazıları üç gün önce oynadı, bazıları da sonraki maça ilk 11’de başlayacak. Herkesin hazır olması gerektiğini biliyorlar,” diye ekledi. “Size 60 dakika sonra, 45 dakika sonra, bazen de yalnızca iki dakika için ihtiyaç duyulabilir. Artık kritik anlarda katkı verebilecek bir kadromuz var ve bundan yararlanmalıyız. Golü attıktan sonra gösterdikleri reaksiyon harikaydı. Çok açık, zor ve stresli bir durumda savunma yapma iradesini gösterdiler.”



