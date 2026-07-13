Şu anda Reds’in kadrosu önemli ölçüde zayıflamış durumda. Florian Wirtz, Virgil van Dijk ve kaleci Alisson Becker’in de aralarında bulunduğu sekiz oyuncu, Dünya Kupası’ndan elendikten sonra tatilde. Takıma yeni katılan Victor Munoz ise İspanya ile hâlâ turnuvada yer alıyor ve Salı günü yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

Buna ek olarak, Ibrahima Konate, Andy Robertson ve Mohamed Salah gibi önemli isimler de kadroda yer almıyor. Hugo Ekitike, Conor Bradley ve Geovanni Leoni ise sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor.

"Bir teknik direktör olarak elbette hazırlıkların ilk gününden itibaren oyuncularımın yanımda olmasını isterdim, ancak futbol böyle işlemiyor," dedi Iraola. "Kulüp, gerekli transferleri gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor."