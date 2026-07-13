"Şu ana kadar iki oyuncu transfer ettik, ancak daha fazlasına ihtiyacımız var, bunun farkındayız," dedi 44 yaşındaki teknik direktör, Pazartesi günü 20 kez İngiltere şampiyonu olan takımın başına geçtikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısında.
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"Futbol böyle yürümüyor": Andoni Iraola, Liverpool FC'den daha fazla transfer yapılmasını istiyor ve sözleşmesiyle ilgili "sırrı" açıklıyor
Şu anda Reds’in kadrosu önemli ölçüde zayıflamış durumda. Florian Wirtz, Virgil van Dijk ve kaleci Alisson Becker’in de aralarında bulunduğu sekiz oyuncu, Dünya Kupası’ndan elendikten sonra tatilde. Takıma yeni katılan Victor Munoz ise İspanya ile hâlâ turnuvada yer alıyor ve Salı günü yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.
Buna ek olarak, Ibrahima Konate, Andy Robertson ve Mohamed Salah gibi önemli isimler de kadroda yer almıyor. Hugo Ekitike, Conor Bradley ve Geovanni Leoni ise sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor.
"Bir teknik direktör olarak elbette hazırlıkların ilk gününden itibaren oyuncularımın yanımda olmasını isterdim, ancak futbol böyle işlemiyor," dedi Iraola. "Kulüp, gerekli transferleri gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor."
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100 milyon karşılığında iki yeni transfer ve bedelsiz bir geri dönüş
Son üç yıldır AFC Bournemouth’ta oldukça başarılı bir performans sergileyen Iraola, geniş ve derin bir kadroya sahip olmanın önemini vurguladı.
İki kupa turnuvası ve Şampiyonlar Ligi'nin yarattığı yoğun yük nedeniyle neredeyse her zaman "hafta içi maçlar" oynandığını belirten Iraola, bunun aynı zamanda "daha fazla oyuncuyu sahaya sürmek için harika bir fırsat" olduğunu da ekledi. "Böyle bir sezonu 15 oyuncuyla atlatmak imkansız, bunun için doğru kadroya ihtiyacınız var."
Munoz’un yanı sıra Liverpool şu ana kadar sadece savunma oyuncusu Jeremy Jacquet’yi kadrosuna kattı. 20 yaşındaki, büyük potansiyele sahip stoper, Stade Rennes’ten 60 milyon Euro’dan fazla bir bedelle transfer edildi. Kırmızılar, kanat forveti Munoz için CA Osasuna’ya 40 milyon Euro ödedi.
Iraola, transfer söylentileri hakkında yorum yapmasa da Harvey Elliott konusunda oldukça net konuştu. İngiliz orta saha oyuncusu, Iraola’nın selefi Arne Slot tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra geçen sezon Aston Villa’da kiralık olarak pek başarılı olamadı. Şimdi 23 yaşındaki oyuncu Anfield Road’a geri döndü.
"Harvey burada bizimle birlikte; burada olmaya ve en iyi şekilde hazırlanmaya ne kadar istekli olduğunu gördüm," dedi Iraola. "Sezon hazırlıklarında şansını yakalayacak, ona ihtiyacımız olacak ve bu iyi bir işaret."
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Iraola: "İki yıl ya da çok daha uzun süre kalmayı umuyorum"
Bu yaz Bayer Leverkusen’in en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Bask teknik direktör, Liverpool ile 2028’e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Daha önceki tüm görev yerlerinde de her seferinde “sadece” iki yıllık sözleşmeler imzalamıştı. Pazartesi günü bu konuyla ilgili bir soru sorulduğunda, uzun vadeli sözleşmelere neden sıcak bakmadığının sırrını açıkladı.
"Teknik direktör sözleşmeleri pek bir şey ifade etmiyor. Sırf geçerli bir sözleşmem var diye hiçbir yerde kalmak istemiyorum," diye açıkladı. "İki yıllık sözleşme imzaladım, ama aslında teknik direktörler için işler her zaman yıldan yıla gider."
Koçların, “her yıl yeniden devam etme hakkını kazanmaları gerektiğini, özellikle de Liverpool gibi kulüplerde,” hissettiğini belirtti. Ancak Iraola, “iki yıl ya da çok daha uzun süre kalmayı” umuyor. “Bu, çok iyi bir iş çıkardığım anlamına gelir.”
ABD gezisi çok yakında gerçekleşecek – Reds ile ilgili pek çok isim gündemde
Temmuz sonunda Liverpool, ABD’de Sunderland, Wrexham ve Leeds ile üç hazırlık maçı oynayacak. Premier Lig, 23 Ağustos’ta Newcastle United deplasmanıyla Reds için başlayacak. O zamana kadar Iraola, kadrosuna muhtemelen birkaç yeni transfer daha katacak.
Liverpool ile adı anılan en tanınmış isimler arasında, Fransa milli takımıyla Dünya Kupası’nda güçlü bir performans sergileyen Manu Kone, Fas’ın parlayan yıldızı Ayyoub Bouaddi ve Salah’ın yerini alacak çok sayıda kanat oyuncusu bulunuyor; bunların arasında 1. FC Köln’den Said El Mala ve RB Leipzig’den Yan Diomande de yer alıyor.
Ancak bu iki Bundesliga genç oyuncusu konusunda Iraola ve Kırmızılar için durum pek parlak görünmüyor. PSG, Diomande’yi kadrosuna katma konusunda favori gösteriliyor; El Mala’nın durumunda ise yurtdışına transferi, oyuncunun annesinin veto etmesiyle gerçekleşemeyecek gibi görünüyor.
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