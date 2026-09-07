İspanyol futbolcu, futbol yolculuğundaki iniş çıkışları değerlendirdiği ve ailesine, takım arkadaşlarına ve taraftarlarına teşekkür ettiği yürekten bir açıklama yayımladı.

Tello, resmî Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Bugün hayatımın bir bölümüne veda etme zamanı. Bu kadar çok yılın, bu kadar çok maçın, bu kadar çok soyunma odasının, bu kadar çok sevincin ve zor anların ardından profesyonel futbolu noktalamak için zaman geldi.

"Futbol bana her şeyi verdi. Bir zamanlar imkânsız görünen hayalleri gerçekleştirmeme, sonsuza kadar benimle kalacak insanlarla tanışmama ve ömür boyu hafızamda kalacak anlar yaşamama olanak sağladı. Benim için dünyalar kadar değerli formaları giyme ve bu yolculuğu takım arkadaşlarımla, teknik adamlarla, kulüp çalışanlarıyla, dostlarımla ve her şeyden önce ailemle paylaşma şansına sahip oldum."