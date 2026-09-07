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'Futbol bana her şeyi verdi' - Barcelona'nın eski kanat oyuncusu Cristian Tello, 512 profesyonel maçın ardından emekliliğini açıkladı
İspanyol kanat oyuncusu kramponlarını astı
La Masia akademisi mezunu oyuncu, 512 profesyonel maça çıktıktan sonra 6 Eylül'de uzun kariyerine resmen nokta koydu. İlk çıkışını Barcelona'da yapan oyuncu, kariyerinin en parlak dönemini Porto, Fiorentina ve Betis formalarıyla en üst seviyede mücadele ederek geçirdi. Kanat oyuncusu son olarak Orta Doğu'da forma giydi; Ekim 2025'ten bu yana BAE 3. Lig ekibi Palm City FC'de oynuyordu.
- Cordon Press/Miguelez Sports
Forvet duygusal bir veda paylaştı
İspanyol futbolcu, futbol yolculuğundaki iniş çıkışları değerlendirdiği ve ailesine, takım arkadaşlarına ve taraftarlarına teşekkür ettiği yürekten bir açıklama yayımladı.
Tello, resmî Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Bugün hayatımın bir bölümüne veda etme zamanı. Bu kadar çok yılın, bu kadar çok maçın, bu kadar çok soyunma odasının, bu kadar çok sevincin ve zor anların ardından profesyonel futbolu noktalamak için zaman geldi.
"Futbol bana her şeyi verdi. Bir zamanlar imkânsız görünen hayalleri gerçekleştirmeme, sonsuza kadar benimle kalacak insanlarla tanışmama ve ömür boyu hafızamda kalacak anlar yaşamama olanak sağladı. Benim için dünyalar kadar değerli formaları giyme ve bu yolculuğu takım arkadaşlarımla, teknik adamlarla, kulüp çalışanlarıyla, dostlarımla ve her şeyden önce ailemle paylaşma şansına sahip oldum."
Madalyalarla dolu kariyer sona eriyor
Tello, kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda Barcelona ile bir La Liga şampiyonluğu, Betis ile bir Copa del Rey zaferi ve Los Angeles FC ile MLS Cup başarısı da dahil olmak üzere gıpta edilecek bir kupa koleksiyonu elde etti.
Veda mesajını sürdürerek şunları ekledi: "Bana tezahürat yapan, destek veren, beni eleştiren ya da sadece yanımda olan herkese: teşekkür ederim. Kalbimin en derininden. Bu spor için her şeyimi verdiğimi bilmenin huzuruyla ve kat ettiğim yolculuktan büyük gurur duyarak ayrılıyorum.
"Bugün profesyonel futbolcu olarak zamanım sona eriyor, ancak futbolun bana öğrettiği her şey sonsuza kadar benimle kalacak. Teşekkürler, futbol."
- Pressinphoto
Tecrübeli ismi yeni ufuklar çağırıyor
Futbolculuk kariyerini noktalaması, kanat oyuncusunun İspanya, Portekiz, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve BAE'de forma giydiği gezgin kariyerini de sona erdiriyor. Tello, profesyonel seviyede geçirdiği 10 yılı aşkın sürenin ardından artık saha dışındaki seçeneklerini değerlendirecek. Avrupa'nın ve dünyanın çeşitli üst düzey liglerinde edindiği zengin deneyim, teknik direktörlük ya da sportif yöneticiliğe geçişinin önünü açabilir.
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