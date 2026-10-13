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“Futbol anılardan ibaret”: FFP davası Manchester City'nin şampiyonluklarının elinden alınmasını gündeme getirirken Michael Owen neden ikinci bir Premier League şampiyonluk madalyası istemiyor?
Manchester City, FFP davasında hakkında verilen suçluluk kararlarına itiraz ediyor
Üç buçuk yılı aşkın süredir dikkat dağıtıcı bir sürecin uzamasına tanıklık eden Manchester City, hiçbir yanlış yapmadığını savunuyor ve suçlu bulunduğu kararlara itiraz etti. Bu kararlar bağımsız bir komisyon tarafından verilmişti.
Ancak Premier League, kulübü 2009 ile 2018 yılları arasında “göstermelik” ticari faaliyetler yürütmekle suçluyor. Etihad Stadyumu'nda modern bir spor hanedanlığının temelleri de bu dönemde atıldı.
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Manchester City'nin kupa zaferleri tarih kitaplarından silinebilir
Büyük kupalar kazanmanın tadını alan Manchester City, artık sekiz Premier League şampiyonluğuna, bir Şampiyonlar Ligi zaferine ve birçok yerel kupa başarısına sahip. Peki bu başarılar kurallara uygun biçimde mi elde edildi ve en ağır cezalar verilecek mi?
Bu sorular henüz yanıtlanmadı ancak birçok kişi neler olabileceğine dair tahmin yürütmeye devam ediyor. En üst ligden ihraç edilmekten puan silme cezalarına ve transfer yasaklarına kadar, çok sayıda yaptırım uygulanabilir. Söz konusu kulüp, hayalinin peşinden giderken büyük harcamalar yaptı.
City'nin kuralları ihlal ettiği ve bir tür “hile” sayesinde düzenli olarak üstü açık otobüslerle şampiyonluk kutlamaları yapabildiği sonucuna varılırsa başarıları tarih kitaplarından silinebilir.
Böyle bir durumda geçmişteki zaferler başka takımlara yazılabilir. Ancak bu senaryo pek olası görünmüyor. Geçmişe dönük unvanlar kazanabilecek takımlar da kupa koleksiyonlarına adeta bir lütuf olarak eklemeler yapılmasına pek sıcak bakmıyor.
Owen geriye dönük şampiyonluk verilmesine neden karşı?
2011-12 sezonunda, City'nin Sergio Aguero'nun sezonun son gününde son anda attığı unutulmaz golle şampiyonluk yarışında kıl payı geride bıraktığı United kadrosunda yer alan Owen'a, şampiyonlukların geri alınması soruldu. Birleşik Krallık'taki oyuncuların güvenilir çevrim içi kumarhane bilgilerine ulaşabildiği Casino.org'un elçisi olarak konuşan Owen, GOAL'e şunları söyledi: “Elbette suçlu bulunurlarsa, hangi konuda suçlu bulunduklarına bağlı.
“Şu ana kadar suçlu bulundular ama elbette bir itiraz süreci var. Bir şey söylemek çok zor çünkü konuşulabilecek altı, yedi, sekiz farklı senaryo var. Şampiyonlukların geri alınmasından, para cezalarından, transfer yasaklarından, küme düşürülmelerinden veya puan silinmesinden söz edebilirsiniz. Onları cezalandırmanın pek çok farklı yolu var.
“Duyduğumuz ölçüde kuralları ihlal ettilerse elbette çok, çok büyük bir ceza alacaklar. Kuralları ihlal edip bunun yanınıza kâr kalmasını bekleyemezsiniz. İddia edildiği gibi kuralları ihlal edip hafif bir cezayla kurtulamazsınız. Ceza ciddi olacaktır.
“Öyle olursa sanırım fazladan bir lig şampiyonluğu madalyası almaya hak kazanırım ama bana öyle hissettirmez. Bana göre futbol anılardan ibaret; 10, 15, 20 yıl sonra elinize bir şey verilmesinden değil. Önemli olan o an. Sonra bir madalya alırsınız ama o madalya sizi yalnızca o ana ve o an neler hissettiğinize götürür.
“Ben böyle hissediyorum. Herkes farklıdır. Kendi çıkarım için başkalarının başına kötü bir şey gelmesini isteyen biri değilim. Benim gözümde kazandığımı kazandım ve artık başka bir şey umurumda değil.
“Üzücü bir durum ama bence bir süre daha sürüncemede kalacak. Herkes ya çok heyecanlanıyor ya da üzülüp karamsarlığa kapılıyor, her neyse; ama bence bu çok, çok uzun sürecek. Bana göre süreç uzayacak. Dolayısıyla bekleyip görmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok.”
- Getty
Manchester City'ye herhangi bir yaptırım uygulanacak mı? Uygulanacaksa bunlar neler olacak?
Eski Liverpool ve Real Madrid forveti Owen, 2010-11 sezonunda United ile Premier League şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinde ayrıca FA Cup, Lig Kupası, UEFA Kupası ve Ballon d’Or zaferleri elde etti. Böylece geriye dönüp hatırlayabileceği pek çok mutlu anı biriktirdi.
Ancak City’nin davası hararetli tartışmalara yol açmayı sürdürecek. Davanın kulübün geçmişini, bugününü ve geleceğini nasıl etkileyeceği henüz belli değil. Kesin kararın Ocak 2027 sonuna kadar açıklanması bekleniyor, ancak o aşamada yeni itirazlar da yapılabilir.
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