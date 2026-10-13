2011-12 sezonunda, City'nin Sergio Aguero'nun sezonun son gününde son anda attığı unutulmaz golle şampiyonluk yarışında kıl payı geride bıraktığı United kadrosunda yer alan Owen'a, şampiyonlukların geri alınması soruldu. Birleşik Krallık'taki oyuncuların güvenilir çevrim içi kumarhane bilgilerine ulaşabildiği Casino.org'un elçisi olarak konuşan Owen, GOAL'e şunları söyledi: “Elbette suçlu bulunurlarsa, hangi konuda suçlu bulunduklarına bağlı.

“Şu ana kadar suçlu bulundular ama elbette bir itiraz süreci var. Bir şey söylemek çok zor çünkü konuşulabilecek altı, yedi, sekiz farklı senaryo var. Şampiyonlukların geri alınmasından, para cezalarından, transfer yasaklarından, küme düşürülmelerinden veya puan silinmesinden söz edebilirsiniz. Onları cezalandırmanın pek çok farklı yolu var.

“Duyduğumuz ölçüde kuralları ihlal ettilerse elbette çok, çok büyük bir ceza alacaklar. Kuralları ihlal edip bunun yanınıza kâr kalmasını bekleyemezsiniz. İddia edildiği gibi kuralları ihlal edip hafif bir cezayla kurtulamazsınız. Ceza ciddi olacaktır.

“Öyle olursa sanırım fazladan bir lig şampiyonluğu madalyası almaya hak kazanırım ama bana öyle hissettirmez. Bana göre futbol anılardan ibaret; 10, 15, 20 yıl sonra elinize bir şey verilmesinden değil. Önemli olan o an. Sonra bir madalya alırsınız ama o madalya sizi yalnızca o ana ve o an neler hissettiğinize götürür.

“Ben böyle hissediyorum. Herkes farklıdır. Kendi çıkarım için başkalarının başına kötü bir şey gelmesini isteyen biri değilim. Benim gözümde kazandığımı kazandım ve artık başka bir şey umurumda değil.

“Üzücü bir durum ama bence bir süre daha sürüncemede kalacak. Herkes ya çok heyecanlanıyor ya da üzülüp karamsarlığa kapılıyor, her neyse; ama bence bu çok, çok uzun sürecek. Bana göre süreç uzayacak. Dolayısıyla bekleyip görmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok.”