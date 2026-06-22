Futbol, ailenin yanında yer alıyor… Doko davası nasıl bir kamuoyu mücadelesine dönüştü?

Dünya Kupası gibi devasa bir turnuvada, milyonlarca kişinin gözü yeşil sahaya çevrilirken ve her maç küresel bir olaya dönüşürken, insani bir hikâyenin rekabetin kendisinden daha fazla ilgi çekmesi nadiren görülür. Ancak tam da bu, Belçika milli takımı ve Manchester City’nin kanat oyuncusu Jérémy Doku’nun başına geldi. Doku, Dünya Kupası maçları ile ilk çocuğunun doğumu aynı zamana denk gelirse milli takım kampından ayrılmak istediğini açıkladıktan sonra kendini bir tartışma fırtınasının ortasında buldu.

Aileyle ilgili kişisel bir karar olarak başlayan bu durum, kısa sürede futbolcuların yükümlülüklerinin sınırları ve modern futbol dünyasında özel hayatın önceliği konusunda küresel bir tartışmaya dönüştü. Oyuncu, bazı medya seslerinden sert eleştirilere maruz kalırken, spor camiası içinden ve dışından gelen tepkiler dikkat çekici bir şekilde birleşti ve turnuvanın önemi veya maçın değeri ne olursa olsun, hayattaki bazı anların telafi edilemeyeceği vurgulandı.

Jeremy Doku’nun ilk çocuğunu önümüzdeki Temmuz ayının ikinci haftasında kucağına alması bekleniyor; bu dönem, Belçika milli takımı yoluna başarıyla devam ederse, 2026 Dünya Kupası’nın belirleyici eleme turlarıyla çakışabilir. Oyuncu tutumunu gizlemeye çalışmadı, aksine bu olağanüstü anda eşinin yanında olmak istediğini açıkça dile getirdi.

Duko, ilk kez baba olmayı bekleyen hiç kimsenin bu eşsiz deneyimi kaçırmak istemeyeceğini vurguladı; aynı zamanda milli takımı temsil etmenin ve Dünya Kupası gibi büyük bir turnuvaya katılmanın getirdiği yükümlülüklerin tam olarak farkında olduğunu da belirtti. Durumun karmaşıklığına rağmen, oyuncu, "BBC"nin aktardığına göre, Belçika Futbol Federasyonu'nun insani ve ailevi koşullarını anlayacağına olan güvenini dile getirdi .