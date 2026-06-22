Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Futbol, ailenin yanında yer alıyor… Doko davası nasıl bir kamuoyu mücadelesine dönüştü?

FEATURES
J. Doku
M.City
Yeni Zelanda - Belçika
Yeni Zelanda
Belçika
Dünya Kupası
Belçika
İngiltere
Yeni Zelanda
Kanada
Mısır
Fas
Cezayir
Ürdün
Irak

Bir doğumla başlayan ve beklenmedik bir oybirliğiyle sona eren tartışma

Dünya Kupası gibi devasa bir turnuvada, milyonlarca kişinin gözü yeşil sahaya çevrilirken ve her maç küresel bir olaya dönüşürken, insani bir hikâyenin rekabetin kendisinden daha fazla ilgi çekmesi nadiren görülür. Ancak tam da bu, Belçika milli takımı ve Manchester City’nin kanat oyuncusu Jérémy Doku’nun başına geldi. Doku, Dünya Kupası maçları ile ilk çocuğunun doğumu aynı zamana denk gelirse milli takım kampından ayrılmak istediğini açıkladıktan sonra kendini bir tartışma fırtınasının ortasında buldu.

Aileyle ilgili kişisel bir karar olarak başlayan bu durum, kısa sürede futbolcuların yükümlülüklerinin sınırları ve modern futbol dünyasında özel hayatın önceliği konusunda küresel bir tartışmaya dönüştü. Oyuncu, bazı medya seslerinden sert eleştirilere maruz kalırken, spor camiası içinden ve dışından gelen tepkiler dikkat çekici bir şekilde birleşti ve turnuvanın önemi veya maçın değeri ne olursa olsun, hayattaki bazı anların telafi edilemeyeceği vurgulandı.

Jeremy Doku’nun ilk çocuğunu önümüzdeki Temmuz ayının ikinci haftasında kucağına alması bekleniyor; bu dönem, Belçika milli takımı yoluna başarıyla devam ederse, 2026 Dünya Kupası’nın belirleyici eleme turlarıyla çakışabilir. Oyuncu tutumunu gizlemeye çalışmadı, aksine bu olağanüstü anda eşinin yanında olmak istediğini açıkça dile getirdi.

Duko, ilk kez baba olmayı bekleyen hiç kimsenin bu eşsiz deneyimi kaçırmak istemeyeceğini vurguladı; aynı zamanda milli takımı temsil etmenin ve Dünya Kupası gibi büyük bir turnuvaya katılmanın getirdiği yükümlülüklerin tam olarak farkında olduğunu da belirtti. Durumun karmaşıklığına rağmen, oyuncu, "BBC"nin aktardığına göre, Belçika Futbol Federasyonu'nun insani ve ailevi koşullarını anlayacağına olan güvenini dile getirdi .

  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    Geniş çapta öfkeye yol açan açıklamalar

    Tartışma, Fransız gazeteci ve L’Équipe gazetesi ile kanalında program sunan France Pierron’un, Doku’nun tutumunu geniş çapta tepki uyandıran bir şekilde eleştirmesiyle başladı.

    Pierron, doğum sırasında babanın varlığının büyük bir önemi olmadığını savundu ve bu konuyu, sosyal medyada, spor camiasında ve medya çevrelerinde sert eleştiriler dalgasına yol açan ifadelerle ele aldı.

    Kısa süre sonra L'Équipe, bu açıklamaların kurumun değerlerini veya yönelimlerini yansıtmadığını vurgulayan resmi bir bildiri yayınlamak zorunda kaldı.

    Pieron, sözlerinin yol açtığı büyük tartışmanın ardından kamuoyuna bir özür diledi; Fransız basınında yer alan haberlere göre ise ertesi gün her zamanki programını sunmadı.

    • Reklam
  • England World Cup 2026 Media ActivityGetty Images Sport

    Futbol yıldızlarından geniş çaplı dayanışma

    En güçlü tepki futbol dünyasının içinden geldi; çok sayıda oyuncu, teknik direktör ve sporcu, Doku’ya tam destek verdiklerini ifade etti.

    Bunların en önde gelenlerinden biri, iki çocuk babası olarak kişisel deneyimlerinden yola çıkarak konuşan İngiltere Milli Takımı forveti Ollie Watkins'ti.

    Watkins, ilk çocuğun doğumu her insanın hayatındaki en önemli anlardan biri olduğunu belirterek, bu deneyimin bir daha tekrarlanmayacağını ve eşinin bu olağanüstü süreci yaşamasını izlemenin, hiçbir spor etkinliğiyle karşılaştırılamayacak bir insani değer taşıdığını vurguladı.

    Futbolcuların maçlar, kamp dönemleri ve sürekli seyahatler nedeniyle hayatlarının büyük bir bölümünü ailelerinden uzakta geçirdiklerini belirten Watkins, bu nedenle bu tür önemli aile anlarını kaçırmanın son derece acı verici olduğunu ekledi.

  • USA WC26 SEATTLE SOCCER RED DEVILS FRIDAYAFP

    Oyuncular makine değildir

    Profesyonel Futbolcular Birliği ise, oyunculara uygulanan baskı ve taleplerin, hayatlarındaki temel aile anlarının aleyhine olmaması gerektiğini vurguladı.

    Dernek, oyunculara özel hayatları ve ailevi sorumlulukları olan bireyler olarak yaklaşmanın, onları profesyonel sporcular olarak görmekten daha az önemli olmadığını vurguladı.

    Dernek, oyunculara sağlıklı ve dengeli bir ortam sağlamanın, öncelikle evlilik, doğum ve acil ailevi durumlar gibi önemli yaşam olaylarına saygı gösterilmesinden başladığını açıkladı.

    En dikkat çeken yorumlardan biri, aile hayatında babaların rolünü destekleyen bir kuruluş olan Babalık Enstitüsü’nden geldi.

    Enstitünün Genel Müdür Yardımcısı Jeremy Davies, oyunculara özel hayatlarını göz ardı etmeyi dayatan bakış açısını, antik Roma Kolezyumu’ndaki gladyatörlere benzetti.

    Taraftarların bu yıldızlardan sürekli eğlence ve zafer beklediğini, ancak onların futbolcu olmaktan önce insan olduklarını bazen unuttuklarını belirtti.

    Para, şöhret ve şampiyonlukların, aile içinde gerçek anıları oluşturan insani anların değerinden daha az önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

  • FBL-WC-2026-STADIUM-PHILADELPHIAAFP

    Babalık izni konusunda net düzenlemelerin bulunmaması

    Doku davasının yeniden gündeme getirmesine neden olan unsurlardan biri, futbol dünyasında babalık izni konusunda net düzenlemelerin bulunmamasıdır.

    Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) yönetmelikleri, kadın futbolcular için ücretli izin süreleri ve belirli zaman sınırları da dahil olmak üzere annelik izni konusunda net haklar tanırken, erkek futbolcuların durumunu düzenleyen benzer kurallar bulunmamaktadır.

    Bu düzenleme boşluğu, özellikle büyük turnuvalar ve yoğun sezonlar sırasında birçok oyuncuyu mesleki görevleriyle ailevi sorumlulukları arasında seçim yapmak zorunda kalma gibi zor bir ikilemle karşı karşıya bırakmaktadır.

  • FBL-WC-2018-ENG-PRESSERAFP

    Futbol dünyasındaki benzer örnekler

    Doku, bu durumla karşı karşıya kalan ilk oyuncu değil ve muhtemelen sonuncusu da olmayacak. 2018 Dünya Kupası’nda Fabian Delph, kızının doğumuna katılmak için Rusya’daki İngiltere milli takım kampından ayrılmış, ardından takıma geri dönmüştü.

    Aynı yıl, İspanyol David Silva, oğlunun normal doğum tarihinden önce dünyaya gelmesi üzerine Manchester City maçlarında forma giyemedi ve bu hassas dönemde ailesinin yanında olmayı tercih etti.

    Ayrıca İspanyol kaleci David de Gea, 2021 yılında koronavirüs salgını sırasında kızının doğumu üzerine nispeten uzun bir izin aldı.

    Buna karşılık, bazı oyuncular bu anları uzaktan takip etmek zorunda kaldı. Norveçli Leo Ostigard, Dünya Kupası’nda yer alırken video görüşmesi yoluyla oğlunun doğumunu izledi; Portekizli Ruben Neves ise koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sırasında benzer bir deneyim yaşadı.

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Futbol önemlidir… ama

    Danimarkalı teknik direktör Thomas Frank ise, belki de tüm meselenin özünü özetleyen bir bakış açısı sundu. Futbolun, insanların hayatındaki büyük önemine atıfta bulunarak, futbolun “en önemli önemsiz şey” olmaya devam ettiğini vurguladı; ancak futbolun, büyük insani olaylardan daha az önemli olduğunu da ekledi.

    Frank, bir çocuğun doğumuna şahit olmanın bir insanın yaşayabileceği en muhteşem deneyimlerden biri olduğunu vurguladı ve oyuncularına benzer bir durumla karşılaştıklarında bu ana öncelik vermelerini her zaman tavsiye ettiğini belirtti.

    Konuşmasının sonunda, Doku’nun çocuğunun doğumuna katılmak için ailesinin yanına dönmesinin doğru bir karar olacağını vurguladı ve oyuncunun bu olaydan sonra daha mutlu ve ruhsal olarak daha dengeli bir şekilde geri döneceğini belirtti.

  • USA WC26 SEATTLE SOCCER RED DEVILS FRIDAYAFP

    Oyuncudan önce insanın zaferi

    Futbolla ilgili pek çok konuda görüşler farklı olabilir, ancak Jérémy Doku’yu çevreleyen tartışma, spor camiası içinde ve dışında nadir görülen bir fikir birliğinin varlığını ortaya çıkardı.

    Başarıların goller, galibiyetler ve şampiyonluklarla ölçüldüğü bir dünyada, Doku herkese basit bir gerçeği hatırlattı: Hayatta telafi edilemeyecek anlar vardır.

    Bu nedenle, onun hikâyesi sadece Dünya Kupası maçında olası bir yokluğuyla ilgili bir tartışmaya dönüşmedi; sporcuların sadece sahada sürekli performans göstermesi beklenen yıldızlar değil, aynı zamanda babalar, eşler ve normal bireyler olma haklarıyla ilgili daha geniş bir mücadelenin sembolü haline geldi.

    Sonunda, tüm futbol dünyası tek bir mesaj üzerinde hemfikir gibi görünüyordu: Bazı zaferler yeşil çimlerin üzerinde değil, ailenin içinde kazanılır.

Dünya Kupası
Yeni Zelanda crest
Yeni Zelanda
NZL
Belçika crest
Belçika
BEL