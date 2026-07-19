Pedri (62. dakikadan itibaren): Fabian onun yerine oyuna girdi. Pedri, Rodri’nin yanına yerleşti ve çok sağlam bir performans sergiledi. Pedri sık sık topa sahip oldu, paslarında isabetliydi ve top kaybı durumlarında son derece sağlamdı. 93. dakikada Williams’a güçlü bir orta yaptı. Not: 2,5.

Ferran Torres (62. dakikadan itibaren): Oyarzabal'ın yerine oyuna girdi ve beş dakika sonra Yamal'ın ortasında altı metreden iyi bir kafa vuruşu şansı yakaladı - ancak vuruşu çok ortadan gitti. Torres hemen oyuna ısındı, sık sık yer değiştirdi ve böylece Arjantin'in savunma hattını zorladı. 87. dakikadaki şutunda topa henüz tam olarak isabet ettiremedi. Ancak 106. dakikadaki galibiyet golünde durum farklıydı; Torres, İspanya’ya Dünya Kupası’nı kazandırdı! Not: 1,5.

Mikel Merino (75. dakikadan itibaren): Olmo onun yerine oyuna girdi. Merino birkaç akıllı koşu yaptı ve markajdan kurtulması zordu. 103. dakikada kafayla 1-0'ı kıl payı kaçırdı; şutu kalenin sağından dışarı çıktı. Not: 3.

Nico Williams (75. dakikadan itibaren): Baena’nın yerine oyuna girdi ve yavaş yavaş maça ısındı. Bir kontra atağı, biraz fazla inatçı davranarak ortaya doğru bir şutla sonlandırdı (90+3.). Uzatmaların başlamasından kısa bir süre sonra, kısa mesafeden boş pozisyonda kafa vuruşu yapma fırsatı buldu, ancak topa tam olarak vuramadı. Yine de sürekli aktif bir oyuncuydu ve Torres’in golünden önceki akıllı kafa pasıyla Dünya Kupası zaferinde belirleyici bir rol oynadı. Not: 2.

Martin Zubimendi (99. dakikadan itibaren): Rodri'nin yerine oyuna girdi. Herhangi bir hata yapmadı. Değerlendirme yok.

Eric Garcia (99. dakikadan itibaren): Laporte'nin yerine oyuna girdi ve selefi gibi pek iş yapmadı. Değerlendirme yok.