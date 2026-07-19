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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Çeviri:

Furia Roja’nın ritmi herkesi geride bırakıyor – muhteşem yedek oyuncular dünya şampiyonluğunu getiriyor! İspanya’nın 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’e karşı sergilediği performans

Dünya Kupası
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İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin

Son derece tek taraflı geçen Dünya Kupası finalinde İspanya, uzun süre sağlam savunma yapan Arjantinlilere karşı mücadele etti. Kararı ise, kadrosu zayıflamış Güney Amerikalılar karşısında bir yedek oyuncu belirledi.

İspanya, 2026 Dünya Kupası şampiyonu oldu! Teknik direktör Luis de la Fuente’nin takım, ABD’nin East Rutherford kentinde oynanan Dünya Kupası finalinde uzatmaların ardından Arjantin’i 1-0 mağlup etti. İberler için altın golü, oyuna sonradan giren Ferran Torres attı (106.). Furia Roja oyuncularının notları ve bireysel değerlendirmeleri.

Maç raporuna buradan ulaşabilirsiniz. 

Arjantin oyuncularının notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

  • İspanya, 2026 Dünya Kupası Finali’nde Arjantin Karşısında Oynayan Oyuncular: Unai Simon

    İspanya'nın topu kaybetmesinin ardından Simon, 5. dakikada kaleden hızla çıkarak ilerleyen Messi'nin önünden topu uzaklaştırarak hemen dikkatini gösterdi. Ardından Arjantin'in kaleye şut çekmemesi nedeniyle başka bir müdahalesi olmadı. Uzatmaların son dakikalarında bir kez daha zorlandı, ancak gelen şut onun kalesine isabet etmedi. Not: 3,5.

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  • İspanya, 2026 Dünya Kupası Finali’nde Arjantin Karşısında Oynayan Oyuncular: Pedro Porro

    Sağ bek, görevini son derece sağlam bir şekilde yerine getirdi. Defansif oyununda dikkatliydi, ileriye doğru sık sık hareket etti ve çoğu zaman oyunun tam ortasındaydı. Porro birkaç iyi pas verdi, ancak ondan gerçekten çığır açan bir hareket gelmedi. Not: 3.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    İspanya, 2026 Dünya Kupası Finali’nde Arjantin Karşısında Oynayan Oyuncular: Pau Cubarsi

    FC Barcelona’nın savunma oyuncusu, 19 yaş 178 gün ile Pele, Giuseppe Bergomi ve takım arkadaşı Yamal’ın ardından Dünya Kupası finalinde forma giyen en genç dördüncü oyuncu oldu. Cubarsi, savunma hatlarını aşan birkaç etkili pas attı. Temel görevinde kendinden emin bir performans sergiledi; bire bir mücadelelerde ve pozisyon almada hiçbir zorluk yaşamadı. Forvet hattında da varlığını hissettirdi: Martinez, onun şiddetli sağ ayağından attığı şutu ancak zorlukla köşe vuruşuna çevirebildi (77.). Not: 2.

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  • İspanya, 2026 Dünya Kupası Finali’nde Arjantin Karşısında Oynayan Oyuncular: Aymeric Laporte

    Orta çizgi hizasında topu kaybetmesi, Messi’nin kaleciye doğru ilerlemesine neden oldu ve kaleci Simon, son anda ceza sahasının çok uzağından topu uzaklaştırmak zorunda kaldı (5.). Ancak daha sonra başka bir hata yapmadı ve savunmada her zaman iyi bir performans sergiledi. 81. dakikada Williams’ın ortasına kafayla vurdu, ancak topu kaleye yönlendiremedi. Not: 2,5.

  • İspanya, 2026 Dünya Kupası Finali’nde Arjantin Karşısında Oynayan Oyuncular: Marc Cucurella

    Yakında Real Madrid forması giyecek olan oyuncu, defalarca hücuma katıldı, ancak son vuruşlarda genellikle şanssız kaldı. 43. dakikada, 17 metreden sol ayağıyla çektiği düz şut, kalenin sağından bir metre kadar uzağa gitti. Genel olarak iyi bir performans sergiledi. Not: 3. 

  • İspanya, 2026 Dünya Kupası Finali’nde Arjantin Karşısında Oynayan Oyuncular: Rodri

    Kaptan, her zamanki gibi İspanya’nın oyunundaki metronom gibiydi; her zaman doğru pozisyon aldı ve topu adeta sihirli bir şekilde kendine çekti. Bu sayede çok sayıda top kazanımı sağladı ve baskı altında bile son derece sakin bir şekilde akıllı paslar dağıttı. Rodri’nin takım arkadaşları üzerindeki etkisi olağanüstü; o gerçek bir lider. Not: 2.

  • İspanya, 2026 Dünya Kupası Finali’nde Arjantin Karşısında Oynayan Oyuncular: Fabian Ruiz

    PSG’nin bu profesyonel oyuncusu fena bir maç çıkarmadı ve İspanya’nın hücum girişimlerinde genellikle sondan bir önceki hareketi gerçekleştirdi. Ancak tüm bunlar pek de tehlike yaratmadı. Defansif oyununda ise herhangi bir sorun yaşamadı. Yine de teknik direktör de la Fuente, 62. dakikadan itibaren Pedri’yi oyuna soktu ve Fabian’ı kenara aldı. Not: 3.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İspanya, 2026 Dünya Kupası Finali’nde Arjantin Karşısında Oynayan Oyuncular: Lamine Yamal

    Yamal, 19 yaş 6 gün ile Dünya Kupası finalinde oynayan tarihin en genç üçüncü oyuncusu oldu ve maçın beşinci dakikasında hemen dikkatleri üzerine çekti; ancak Olmo ile istem dışı bir pas alışverişinin ardından ceza sahası içinde sol ayağıyla çektiği şut, Martinez tarafından kaleci Martinez’in kollarına yönlendirildi. Sonrasında çaba gösterdi, ancak agresif Tagliafico karşısında zorlandı ve top sürmede şanssızdı. İkinci yarıda özellikle hızlanmalarda daha dinamik, mücadelede çok daha iddialı ve genel olarak oyuna daha istekliydi. En iyi anı, uzatmaların sekizinci dakikasında attığı ve Martinez’in köşeden çıkardığı direkt serbest vuruştu. Not: 2,5.

  • İspanya, 2026 Dünya Kupası Finali’nde Arjantin Karşısında Oynayan Oyuncular: Dani Olmo

    Yamal’ın ilk şansı, bir önceki atakta Olmo’nun güçlü dönüşü sayesinde ortaya çıktı; üstelik şutunu çekmeden önce onu ustaca kullandı (5.). Eski Leipzig oyuncusu, defansın markajından kurtulup dönmek için birçok kez akıllı pozisyonlar aldı ve bu sayede takımı için çok sayıda fırsat yarattı. Ortadan attığı sekme vuruşu, kaleci Martinez’i bir an için sarsmaya yetti (64.). Yine de Olmo’nun maçı 75. dakikada sona erdi. Not: 2,5.

  • İspanya, 2026 Dünya Kupası Finali’nde Arjantin Karşısında Oynayan Oyuncular: Alex Baena

    Baena sahada oldukça aktifti, ancak genellikle belirleyici hamleler yapamadı. 39. dakikada Oyarzabal’a bir gol fırsatı hazırladı; ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra ise sağ ayağıyla çektiği şut, kaleci Martinez’e takıldı. Not: 4.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    İspanya, 2026 Dünya Kupası Finali’nde Arjantin Karşısında Oynayan Oyuncular: Mikel Oyarzabal

    İspanya’nın forvet ucu, Furia Roja’nın ilk 11’indeki tüm oyuncular arasında en az top temasına sahipti ve sık sık havada kalıyordu. Oyarzabal çok hareket etti, zaman zaman derinlere indi ve bazı topları iyi karşıladı, ancak etkili olamadı. 39. dakikada ceza sahası sınırından sol ayağıyla bir şut denedi; bu, Martinez için sorun teşkil etmedi. Maç bir saatin biraz üzerinde sona erdi. Not: 4.

  • İspanya, 2026 Dünya Kupası Finali’nde Arjantin Karşısında Oynayan Oyuncular: Yedek Oyuncular

    Pedri (62. dakikadan itibaren): Fabian onun yerine oyuna girdi. Pedri, Rodri’nin yanına yerleşti ve çok sağlam bir performans sergiledi. Pedri sık sık topa sahip oldu, paslarında isabetliydi ve top kaybı durumlarında son derece sağlamdı. 93. dakikada Williams’a güçlü bir orta yaptı. Not: 2,5.

    Ferran Torres (62. dakikadan itibaren): Oyarzabal'ın yerine oyuna girdi ve beş dakika sonra Yamal'ın ortasında altı metreden iyi bir kafa vuruşu şansı yakaladı - ancak vuruşu çok ortadan gitti. Torres hemen oyuna ısındı, sık sık yer değiştirdi ve böylece Arjantin'in savunma hattını zorladı. 87. dakikadaki şutunda topa henüz tam olarak isabet ettiremedi. Ancak 106. dakikadaki galibiyet golünde durum farklıydı; Torres, İspanya’ya Dünya Kupası’nı kazandırdı! Not: 1,5.

    Mikel Merino (75. dakikadan itibaren): Olmo onun yerine oyuna girdi. Merino birkaç akıllı koşu yaptı ve markajdan kurtulması zordu. 103. dakikada kafayla 1-0'ı kıl payı kaçırdı; şutu kalenin sağından dışarı çıktı. Not: 3.

    Nico Williams (75. dakikadan itibaren): Baena’nın yerine oyuna girdi ve yavaş yavaş maça ısındı. Bir kontra atağı, biraz fazla inatçı davranarak ortaya doğru bir şutla sonlandırdı (90+3.). Uzatmaların başlamasından kısa bir süre sonra, kısa mesafeden boş pozisyonda kafa vuruşu yapma fırsatı buldu, ancak topa tam olarak vuramadı. Yine de sürekli aktif bir oyuncuydu ve Torres’in golünden önceki akıllı kafa pasıyla Dünya Kupası zaferinde belirleyici bir rol oynadı. Not: 2.

    Martin Zubimendi (99. dakikadan itibaren): Rodri'nin yerine oyuna girdi. Herhangi bir hata yapmadı. Değerlendirme yok.

    Eric Garcia (99. dakikadan itibaren): Laporte'nin yerine oyuna girdi ve selefi gibi pek iş yapmadı. Değerlendirme yok.