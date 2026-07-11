Portekiz gazetesi A Bola’nın haberine göre, “Yaşlı Hanım” (Juventus) bu defansif orta saha oyuncusu için şimdiden bir teklifte bulunmuş. Palhinha ise kararını aceleye getirmemek ve tüm seçenekleri dikkatlice değerlendirmek istiyor. Bu hiç de şaşırtıcı değil: 31 yaşındaki Portekizli oyuncu, kariyerinin son büyük sözleşme kararlarından birini vermek üzere olabilir.

Bu arada Benfica da yarışta kalmaya devam ediyor ve hâlâ en umut verici aday olarak görülüyor. Ancak Münih ekibiyle henüz somut görüşmeler yapılmadı. Bayern, 20 ila 25 milyon euro arasında bir transfer ücreti öngörürken, Benfica ise görünüşe göre kiralama ve ardından satın alma opsiyonunu tercih ediyor. Ayrıca kulübün, Palhinha’ya yıllık yaklaşık üç milyon euro net maaş ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. Söylentilere göre, AC Milan da bu yarışa katılan bir başka İtalyan dev kulübü.