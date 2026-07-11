Uzun bir süre boyunca pek çok işaret, Portekizli oyuncunun memleketine, Benfica Lizbon’a döneceğine işaret ediyordu. Ancak şimdi Juventus Torino bu transferin önüne geçebilir.
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Funkt: En iyi kulüp hâlâ yarışta mı? FC Bayern’in yıldız oyuncusunun ayrılışı belirsizliğe yol açıyor
Portekiz gazetesi A Bola’nın haberine göre, “Yaşlı Hanım” (Juventus) bu defansif orta saha oyuncusu için şimdiden bir teklifte bulunmuş. Palhinha ise kararını aceleye getirmemek ve tüm seçenekleri dikkatlice değerlendirmek istiyor. Bu hiç de şaşırtıcı değil: 31 yaşındaki Portekizli oyuncu, kariyerinin son büyük sözleşme kararlarından birini vermek üzere olabilir.
Bu arada Benfica da yarışta kalmaya devam ediyor ve hâlâ en umut verici aday olarak görülüyor. Ancak Münih ekibiyle henüz somut görüşmeler yapılmadı. Bayern, 20 ila 25 milyon euro arasında bir transfer ücreti öngörürken, Benfica ise görünüşe göre kiralama ve ardından satın alma opsiyonunu tercih ediyor. Ayrıca kulübün, Palhinha’ya yıllık yaklaşık üç milyon euro net maaş ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. Söylentilere göre, AC Milan da bu yarışa katılan bir başka İtalyan dev kulübü.
- Getty Images Sport
Sporting ve Tottenham elendi: Joao Palhinhas’ın yolu nereye çıkacak?
Son zamanlarda Sporting Lizbon’a geri dönüşü de gündeme gelmişti. Palhinha'nın 95 resmi maçta forma giydiği kulübün, oyuncuyu geri getirmek istediği ancak Bayern'in transfer bedeli talepleri nedeniyle anlaşma sağlanamadığı belirtiliyor. Orta saha oyuncusunun geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Tottenham Hotspur ile yeniden işbirliği yapma ihtimali de, özellikle Sandro Tonali ve Mateus Fernandes'in yüksek bedelli transferlerinin ardından, artık gündemden kalkmış görünüyor.
Açık olan bir şey var: Palhinha’nın Münih’te artık uzun vadeli bir geleceği yok. Rekor şampiyonunda sadece iki yıl geçirdikten sonra, işaretler yeniden ayrılığa işaret ediyor.
Joao Palhinhas’ın Bayern macerası, pahalıya mal olan bir yanlış anlaşılma olarak sona erdi
Palhinha, 2024 yazında 51 milyon avroya FC Fulham’dan FC Bayern’e transfer oldu, ancak Münih’te hiçbir zaman kalıcı bir yer edinemedi. Rekor şampiyonundaki döneminde Portekiz milli takım oyuncusu sadece 25 resmi maça çıktı; bunların çoğunda da yedek olarak sahaya çıktı.
Daha fazla maç tecrübesi kazanmak amacıyla geçen yaz 5 milyon avroluk kiralama bedeli karşılığında Tottenham Hotspur’a kiralandı. Anlaşmada yer alan satın alma opsiyonuna rağmen, Spurs, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından ve küme düşmeyi kıl payı atlatmasının ardından, onu kalıcı olarak kadroya katmamaya karar verdi.
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