28 lig maçında attığı 44 golle Milan, Serie A’da Inter (64), Juventus (50) ve Como (46)’nun ardından en fazla gol atan dördüncü takım konumunda. Bu, kulübün bu sezonki ana hedefiyle uyumlu, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir ortalama olup, Rossoneri’nin Scudetto’ya doğrudan aday olabilmek için daha da iyileştirmeyi hedeflediği bir rakam. Belirtilen hedef, geçen yaz transfer dönemindeki hataları tekrarlamadan, Allegri'nin takımına sezon başına 15-20 gol atabilecek gerçek bir 9 numara kazandırmak. Bunun nedeni kısmen, uzun süredir favori olan Vlahovic'in, Temmuz ayında sona erecek olan Juventus ile sözleşmesini şaşırtıcı bir şekilde uzatmak üzere olması. Peki Milan, hücum kadrosunu nasıl yeniden şekillendirmeyi planlıyor?
Çeviri:
Fullkrug ve Nkunku’nun geleceğinden yeni bir 9 numara arayışına, Kostic üzerinden: Milan’ın hücum hattı nasıl değişebilir?
KEAN EN ÖNEMLİ HEDEF (Serbest kalma maddesi yok)
Geçen yaz Kean, sadece uzak bir ihtimaldi: Kariyerinin en iyi sezonunu geride bırakmıştı ve 62 milyon avroluk serbest kalma bedeli, onu Şampiyonlar Ligi’nde yer almayan hiçbir kulüp için ulaşılmaz kılıyordu. Bugün ise bu rakam, oyuncunun değerini artık yansıtmıyor; zira fiziksel sorunlar yaşadığı ve Fiorentina’nın genel performansının büyük hayal kırıklığı yaratarak gerçek potansiyelinin çok altında kaldığı bir sezon geçiriyor. Moise, Allegri'nin aradığı profile hala mükemmel bir şekilde uyuyor: Hızıyla derin alanlara hücum edebilen, ancak fiziksel gücünü kullanarak ceza sahasını doldurabilen modern bir forvet. Taraflar arasındaki karşılıklı saygı ve İtalyan futboluna olan bilgisi gibi diğer iki önemli faktörden bahsetmeye bile gerek yok. Milan'ın niyeti, bedel üzerinde pazarlık yaparak serbest kalma bedelini düşürmek ve İtalyan milli forveti kulübe kazandırmak. Anlaşmaya, Viola'nın memnuniyetle karşılayacağı teknik bir oyuncunun dahil edilmesi için bir fırsat da olabilir. Oyuncunun kendisiyle ilgili büyük bir sorun olmamalı: Floransa ve Fiorentina ile olan bağlarına rağmen, yeni bir meydan okuma arayışı en olası senaryo gibi görünüyor ve Tare (ve genel olarak Rossoneri yönetimi) ile olan iyi ilişkiler, kararını etkileyebilecek faktörler. Bir engel, anlaşmanın son dakikada bozulmasının ardından Milan ile iyi şartlarda ayrılmayan ve oyuncuyu başka bir kulübe satmayı tercih edebilecek olan Paratici olabilir.
FULLKRUG İÇİN ZORLU BİR MEYDAN OKUMA
Fullkrug, gerekirse Kean’a ya da daha genel olarak kadrodaki başka bir forvet oyuncusuna ve 9 numara pozisyonuna yer açacak gibi görünüyor: Hannover’in “Panzer” lakaplı oyuncusu burada 12 maça çıktı, toplam 749 dakika sahada kaldı ve Lecce karşısında bir gol attı. Ancak her şeyden önce, Allegri tarafından sadece Fiorentina deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkmak üzere seçildi. Niclas, ayak parmağındaki kırık nedeniyle acı çekmesine rağmen takımına olan bağlılığı ve azmiyle herkesi etkiledi, ancak West Ham'dan 5 milyon avroya geri alınması, bu Milan takımı için kesinlikle uzun vadeli bir yatırım olmayacaktır. Bu nedenle, mevcut durumda, onun kalıcı olarak transfer edilmesinden çok, sezon sonunda yollarının ayrılması daha olası görünüyor.
NKUNKU KRİZİN EŞİĞİNDE
Geçen yaz transfer döneminin en pahalı transferi olan Nkunku, 38 milyon avroluk temel ücret, 4 milyon avroluk primler ve 5 milyon avroluk maaşla Serie A ve Coppa Italia’da oynadığı 25 maçta şu ana kadar 6 gol ve 3 asist kaydetti. Christopher, üst düzey potansiyelinin sadece bazı anlarda parıldamasını gösterdi ve mevcut sezonu ikna edici bir şekilde bitirerek gelecek sezon için yerini hak etmelidir. Ancak kulübün düşüncesinden bağımsız olarak, oyuncu kendisinin farklı bir görüşü olabilir, zira geçen kış transfer döneminde kulüp yönetiminin kendisine pek güvenmediğini hissetmişti.
LEAO, SÖZLEŞME UZATMASI YOLUNDA
Leao, sezon başından beri peşini bırakmayan sakatlık sorunlarına rağmen, Allegri’nin ilk tercih ettiği forvet olarak yerini sağlamlaştırmak için var gücüyle çalışıyor. Ligde çift haneli gol sayısına ulaşmasına sadece bir gol kaldığı düşünülürse, sergilediği performans ve tutumu gerçekten etkileyici. Menajerleri, sözleşmesini 2031’e kadar uzatmak üzere Milan ile görüşmelerde olduğu için, gelecek sezon da takımda kalma ihtimali oldukça yüksek.
PULISIC YEDEKTE
Pulisic'in durumu kesinlikle daha karmaşık; geleceği hakkındaki görüşmeler, ilgili tarafların karşılıklı mutabakatı doğrultusunda ancak sezon sonunda menajeriyle gerçekleştirilecek. Milan, 2028 yılına kadar otomatik yenileme opsiyonunu kullanma hakkına sahip ve bu hak, 2031 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme için masaya oturmadan önce kesinlikle kullanılacak. Transfer piyasasından yüksek sesle çalmaya başlayan sirenleri uzaklaştırmak için önemli bir maaş artışı da söz konusu olacak.
KOSTIC'İN MAÇI PLANLANDI
Şimdilik bir transfer (Kean) ve gelecek için bir transfer: Milan’ın cesur ve iddialı planı budur. Geleceğin ismi Andrej Kostic olmaya devam ediyor. Kirovski, Partizan Belgrad ile yaklaşık 5 milyon euro artı gelecekteki herhangi bir satıştan elde edilecek yüzde pay karşılığında anlaşmayı sonuçlandırabileceğine inanıyor. 2007 doğumlu Karadağlı oyuncu, Allegri'nin rehberliğinde Milan Futuro ile A takım arasında gidip gelecek.
GIMENEZ'İN KATILIMI BELİRSİZ
Son olarak, Gimenez'in durumu da ele alınmalı. Bu durum, hem mali açıdan – bir buçuk yıl önce onu Feyenoord'dan transfer etmek için yapılan 30 milyon avronun üzerindeki yatırım göz önüne alındığında – hem de taktiksel açıdan şüphesiz en karmaşık olanıdır. Dört aydan fazla bir sürenin ardından, "Bebote" sahalara dönmeye hazır; belki de önümüzdeki Pazar günü Lazio maçında forma giyebilir: Santi, potansiyel bir transfer için Dünya Kupası'nı da iyimser bir gözle bekleyen Milan kadrosunda yerini hak etmek zorunda kalacak. Gerçekten ilgi çekici teklifler gelmedikçe tabii.