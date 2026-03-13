Fullkrug ve Nkunku’nun geleceğinden yeni bir 9 numara arayışına, Kostic üzerinden: Milan’ın hücum hattı nasıl değişebilir?

Geçen yaz Kean, sadece uzak bir ihtimaldi: Kariyerinin en iyi sezonunu geride bırakmıştı ve 62 milyon avroluk serbest kalma bedeli, onu Şampiyonlar Ligi’nde yer almayan hiçbir kulüp için ulaşılmaz kılıyordu. Bugün ise bu rakam, oyuncunun değerini artık yansıtmıyor; zira fiziksel sorunlar yaşadığı ve Fiorentina’nın genel performansının büyük hayal kırıklığı yaratarak gerçek potansiyelinin çok altında kaldığı bir sezon geçiriyor. Moise, Allegri'nin aradığı profile hala mükemmel bir şekilde uyuyor: Hızıyla derin alanlara hücum edebilen, ancak fiziksel gücünü kullanarak ceza sahasını doldurabilen modern bir forvet. Taraflar arasındaki karşılıklı saygı ve İtalyan futboluna olan bilgisi gibi diğer iki önemli faktörden bahsetmeye bile gerek yok. Milan'ın niyeti, bedel üzerinde pazarlık yaparak serbest kalma bedelini düşürmek ve İtalyan milli forveti kulübe kazandırmak. Anlaşmaya, Viola'nın memnuniyetle karşılayacağı teknik bir oyuncunun dahil edilmesi için bir fırsat da olabilir. Oyuncunun kendisiyle ilgili büyük bir sorun olmamalı: Floransa ve Fiorentina ile olan bağlarına rağmen, yeni bir meydan okuma arayışı en olası senaryo gibi görünüyor ve Tare (ve genel olarak Rossoneri yönetimi) ile olan iyi ilişkiler, kararını etkileyebilecek faktörler. Bir engel, anlaşmanın son dakikada bozulmasının ardından Milan ile iyi şartlarda ayrılmayan ve oyuncuyu başka bir kulübe satmayı tercih edebilecek olan Paratici olabilir.