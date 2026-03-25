Gabriele Stragapede

Fullkrug'un tuhaf durumu: Milan'da oynamıyor, ancak Nagelsmann'ın Almanya milli takımında Dünya Kupası'na gidebilir

Alman forvet, ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde kadroya çağrılabilir.

Uluslararası futbolda neredeyse eşi benzeri olmayan tuhaf bir durum: Kendi kulübünde ilk 11'de yer almayan bir oyuncu, yaz aylarında Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek 2026 DünyaKupası öncesinde milli takım kadrosuna girme şansını elde edebilir mi?

En klasik cevap "hayır" olsa da, Niclas Fullkrug'un başına gelebilecekler, futbol dünyasının en klasik aksiyomlarından birini bile çürütüyor gibi görünüyor: Eğer oynarsan ve bunu iyi yaparsan, milli takımın bunu dikkate alacak ve sana milli formayı giyme şansı verecektir.

Ancak, Alman milli takımının teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından forvet pozisyonunu doldurmak üzere kadroya çağrılmak için yarışan Milan'ın 9 numaralı oyuncusu etrafındaki bu ilginç vakayı adım adım inceleyelim.

  • SALDIRI PLANLARI

    Sırayla başlayalım.

    Sky Sports DE'nin Alman meslektaşları, teknik direktörün Alman hücum hattı için olası planlarına dair bazı söylentileri aktarıyor.

    DünyaKupası öncesinde Nagelsmann'ın iki kesin seçimi olduğu söyleniyor: Newcastle'da başrolü oynayan Nick Woltemade ve Arteta'nın Arsenal'inde yaratıcı bir oyuncu olan Kai Havertz. Teknik direktör, kısa süre önce Magpies'in forvetiyle görüştü ve İngiltere'de pek parlak bir dönem geçirmesine rağmen ona tam güven duyduğunu yineledi; Gunners'ın ofansif orta saha oyuncusu ile ise daha taktiksel bir görüşme yapıldı; teknik direktör, bu oyuncuyu kalitesi, çok yönlülüğü ve hem 10 numara hem de sahte 9 numara olarak oynayarak hücum hattında çeşitlilik yaratma yeteneği nedeniyle takdir ediyor.

    Ayrıca, hücumda referans noktası olarak, Stuttgart'ta toplam 38 maçta 23 gol ve 13 asistle olağanüstü bir sezon geçiren Deniz Undav da var.

    Ancak burada Fullkrug devreye giriyor.

  • FULLKRUG DÜNYA KUPASI'NA GİDEBİLİR...

    Undav, gol ve performans açısından kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor olsa da, teknik direktörün gözünde, önümüzdeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadroda yerini hak etmek için hâlâ biraz daha fazlasını kanıtlaması gerekiyor. Nagelsmann, Stuttgart'ın forvetinin, Dünya Kupası'nda Almanya için kafasında canlandırdığı oyun tarzı ve felsefeye tam olarak uymadığını düşünüyor.

    Tesadüf eseri, Undav'ın milli takımdaki son maçı 8 Haziran 2025'te Fransa ile oynanan Nations League karşılaşmasıydı ve ondan önce de Ekim 2024'te Bosna ile oynanan maçtan beri forma giymemişti.

    Bu nedenlerle Nagelsmann (her ikisiyle de görüştü), onun yerine Borussia Mönchengladbach'tan Tim Kleindienst veya Ocak ayında West Ham'dan Milan'a kiralık olarak gelen Niclas Fullkrug'u kadroya çağırmayı değerlendiriyor. Teknik direktör, DünyaKupası gibi zorlu bir turnuvada rakip savunmalarla mücadele edebilecek, klasik, fiziksel ve hava toplarında güçlü bir forvet istiyor.

    Rossoneri'nin 9 numarasının avantajı, Gladbach'ın forvetinin geçen Aralık ayında geçirdiği diz ameliyatının ardından hala sahalardan uzak olmasıdır.

  • ...AMA MILAN'DA OYNAMAYACAK

    Ancak Fullkrug konusunda başlangıç noktasına geri dönelim: Bir oyuncu forma giymese, ilk 11'de yer almasa da yine de milli takım kadrosuna alınabilir mi? Görünüşe göre, Alman forvet Milan'da pek de iz bırakamasa da, cevap nihayetinde "evet" oluyor.

    2 Ocak'ta West Ham ile yapılan ve 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren bedelsiz kiralama anlaşmasıyla resmi olarak transfer olan Fullkrug, Ocak ayından itibaren oynanan tüm maçlarda forma giymesine rağmen (14 maçın 14'ünde, ancak Fiorentina ve Torino maçlarında sadece iki kez ilk 11'de yer aldı), sadece bir gol attı (San Siro'da Lecce'ye karşı 1-0 galibiyette belirleyici olan gol).

    Şu ana kadar, bu Alman forvetin tek parıltısı oldu. Büyük olasılıkla, satın alma opsiyonu kullanılmayacağı için sezon sonunda Milan'dan ayrılacak ve Allegri'nin hücum hattında yeni bir devrim başlatacak.

