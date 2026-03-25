Fullkrug'un tuhaf durumu: Milan'da oynamıyor, ancak Nagelsmann'ın Almanya milli takımında Dünya Kupası'na gidebilir

Uluslararası futbolda neredeyse eşi benzeri olmayan tuhaf bir durum: Kendi kulübünde ilk 11'de yer almayan bir oyuncu, yaz aylarında Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek 2026 DünyaKupası öncesinde milli takım kadrosuna girme şansını elde edebilir mi?

En klasik cevap "hayır" olsa da, Niclas Fullkrug'un başına gelebilecekler, futbol dünyasının en klasik aksiyomlarından birini bile çürütüyor gibi görünüyor: Eğer oynarsan ve bunu iyi yaparsan, milli takımın bunu dikkate alacak ve sana milli formayı giyme şansı verecektir.

Ancak, Alman milli takımının teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından forvet pozisyonunu doldurmak üzere kadroya çağrılmak için yarışan Milan'ın 9 numaralı oyuncusu etrafındaki bu ilginç vakayı adım adım inceleyelim.