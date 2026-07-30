Garcia için yapılan anlaşma manşet hamle olarak öne çıkıyor; Fulham, oyuncunun haklarının yüzde 70'i için 40 milyon € ödemeyi kabul etti. Bu yapı, Real Madrid'in forvetin geleceğindeki payını korumasına olanak tanıyor; bu da İspanyol devinin altyapısından çıkan üst düzey oyuncuları gönderirken sıkça başvurduğu bir uygulama.

Garcia'ya ek olarak Fulham, yüksek potansiyelli bir başka genç oyuncu olan Palacios'u da kadrosuna katmaya yaklaşıyor. Premier League ekibi, oyuncunun haklarının yüzde 70'i için 8 milyon € ile 10 milyon € arasında bir bedel ödeyecek. Marca'ya göre Gonzalo için anlaşma tamamlanmış kabul ediliyor, Palacios için son detayların ise önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.



