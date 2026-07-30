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Fulham ve Real Madrid, iki genç yıldızın Premier League ekibinde Alvaro Arbeloa ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanmasıyla 50 milyon euroluk çifte anlaşmada uzlaştı
Arbeloa, La Fabrica'dan 50 milyon euroluk ikiliyi alıyor
Garcia için yapılan anlaşma manşet hamle olarak öne çıkıyor; Fulham, oyuncunun haklarının yüzde 70'i için 40 milyon € ödemeyi kabul etti. Bu yapı, Real Madrid'in forvetin geleceğindeki payını korumasına olanak tanıyor; bu da İspanyol devinin altyapısından çıkan üst düzey oyuncuları gönderirken sıkça başvurduğu bir uygulama.
Garcia'ya ek olarak Fulham, yüksek potansiyelli bir başka genç oyuncu olan Palacios'u da kadrosuna katmaya yaklaşıyor. Premier League ekibi, oyuncunun haklarının yüzde 70'i için 8 milyon € ile 10 milyon € arasında bir bedel ödeyecek. Marca'ya göre Gonzalo için anlaşma tamamlanmış kabul ediliyor, Palacios için son detayların ise önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.
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Garcia neden Bernabeu'dan ayrılıyor?
Leganes'e karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında etkileyici bir performans sergileyip gol atmasına rağmen Garcia'nın A takıma giden yolu üst düzey rekabet nedeniyle tıkandı. Yan Diomande'nin olası gelişi, buna ek olarak Endrick'in Lyon'daki kiralık döneminden dönmesi, 22 yaşındaki forvetin düzenli süre bulması için çok az alan bıraktı.
Garcia, kendisine başrolü garanti edecek bir proje arayışıyla bu yaz altyapısından yetiştiği kulüpten ayrılmaya zaten istekliydi. Real Madrid Castilla formasıyla 73 maçta 30 gol atan oyuncunun bitiricilik kalitesi zaten çok iyi biliniyor. Fulham'daki Arbeloa'nın varlığı belirleyici etken oldu; teknik adam, İspanya'nın başkentinde birlikte geçirdikleri dönemden çok iyi tanıdığı bir oyuncunun etrafında takım kurmaya kararlı.
Palacios, Londra devrimine katılıyor
Palacios, İspanya üçüncü ligindeki yıldız performansının ardından yükselen bir itibarla Londra'ya da geliyor. Orta saha oyuncusu, kendisini daha üst seviyede denemek için Castilla'dan ayrılma zamanının geldiğine zaten karar vermişti. Avrupa'nın dört bir yanından birçok teklif almasına rağmen, Premier League'de yeniden Arbeloa'nın yönetiminde çalışma fırsatı geri çevrilemeyecek kadar iyiydi.
İstatistikler de Palacios'un gelişini çevreleyen heyecanı destekliyor. Geçen sezonu Primera RFEF 1. Grup'ta 16 gol ve beş asistle ikinci en golcü oyuncu olarak tamamladı. Orta sahadan gelen bu bitiricilik, onu Arbeloa'nın sistemi için eşsiz bir değer haline getiriyor.
- Getty Images
Real Madrid'in stratejik transfer politikası
Real Madrid, hem Garcia hem de Palacios için hakların yüzde 30’unu elinde tutarak, gelecekte yapılacak herhangi bir satıştan önemli ölçüde kazanç sağlayacağını ya da bu oyuncular dünya çapında yıldızlara dönüşmeleri halinde onları yeniden kadrosuna katmak için daha uygun maliyetli bir yola sahip olacağını garanti altına alıyor.
Bu iki yıldızın ayrılığı, Madrid’in hücum hattında daha geniş çaplı bir tasfiyeye de işaret ediyor. A takım kadrosunda şu anda hücum oyuncusu fazlalığı yaşanırken, Franco Mastantuono gibi diğer isimler de özellikle Serie A’ya transferle anılıyor.
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