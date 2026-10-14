İngiltere Futbol Federasyonu, Arbeloa’ya 25 bin sterlin para cezası verildiğini ve gelecekteki davranışları konusunda resmî olarak uyarıldığını doğruladı. Yaptırım, İspanyol teknik direktörün 20 Eylül’de Craven Cottage’da Manchester United ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle uygulandı. Federasyon, teknik direktörün maç sonu sözlerinin hakemlerin taraflı olduğunu ima ettiği ve dürüstlüklerini sorguladığı gerekçesiyle uygunsuz davranış teşkil ettiğini öne sürdü.

Disiplin yaptırımlarının ayrıntılarını paylaşan The FA, bağımsız komisyonun teknik direktörün sözlerinin, hakemlerin sonucu etkilemek için önceden planlanmış bir çaba gösterdiği izlenimi yarattığı görüşünde olduğunu belirtti. Federasyon, oyunun itibarını korumak amacıyla kulüp temsilcilerinin medyada hakem yönetimi hakkında nasıl konuşabileceğine ilişkin katı kurallar uyguluyor.