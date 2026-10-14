Getty Images Sport
Çeviri:
Fulham Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'ya hakeme yönelik olay yaratan çıkışı nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yüklü para cezası
FA, Arbeloa'ya karşı harekete geçti
İngiltere Futbol Federasyonu, Arbeloa’ya 25 bin sterlin para cezası verildiğini ve gelecekteki davranışları konusunda resmî olarak uyarıldığını doğruladı. Yaptırım, İspanyol teknik direktörün 20 Eylül’de Craven Cottage’da Manchester United ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle uygulandı. Federasyon, teknik direktörün maç sonu sözlerinin hakemlerin taraflı olduğunu ima ettiği ve dürüstlüklerini sorguladığı gerekçesiyle uygunsuz davranış teşkil ettiğini öne sürdü.
Disiplin yaptırımlarının ayrıntılarını paylaşan The FA, bağımsız komisyonun teknik direktörün sözlerinin, hakemlerin sonucu etkilemek için önceden planlanmış bir çaba gösterdiği izlenimi yarattığı görüşünde olduğunu belirtti. Federasyon, oyunun itibarını korumak amacıyla kulüp temsilcilerinin medyada hakem yönetimi hakkında nasıl konuşabileceğine ilişkin katı kurallar uyguluyor.
- Getty Images Sport
Düzenleme Komisyonu kararının gerekçesini açıkladı
Bağımsız komisyonun yazılı gerekçesinde, Arbeloa'nın sözlerinin ciddiyeti vurgulandı. Teknik direktör, hakemlerin önceki bir hatayı telafi etmeye çalıştığını ima ederek alışılmış taktik eleştirinin ötesine geçti ve PGMOL'ü sistematik taraflılıkla suçlama noktasına geldi. Komisyon, bu tür söylemlerin Premier League'in adil olduğu yönündeki algıyı zedelediğini ve güçlü bir caydırıcı yaptırımı gerekli kıldığını belirtti.
Komisyonun, söz konusu ifadelerin «yalnızca maç boyunca hakemlerin tekrar tekrar taraflı davrandığını değil, hakemlerin ve/veya başkalarının farklı bir maçtaki hatayı telafi etmek için önceden plan yapmış olabileceğini de düşündürdüğü» görüşünde olduğu kaydedildi.
Tartışmaya yol açan sözler
Tartışma, Arbeloa'nın maç sonrası verdiği ve iki takımın 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada dış etkenlerin hakem kararlarını etkilediğini ima ettiği röportajdan kaynaklanıyor. Fulham teknik direktörü, maç sırasındaki birçok karardan duyduğu rahatsızlığı açıkça belli etti. Ardından gelen açıklamalarının, FA tarafından hakemin dürüstlüğünü sorgulama sınırını aştığı değerlendirildi.
“Bence bütün fauller onların lehine çalındı. Her karar onların lehineydi. Man City ile oynanan maçtan sonra biliyordum, burada Manchester United'ın kaybetmesine izin vermeyeceklerini biliyordum,” diyen Arbeloa'nın o dönemki sözlerini Daily Mail aktardı.
- Getty Images Sport
Fulham'ın sezonuna etkisi
Fulham açısından bu disiplin meselesi, Arbeloa'nın kulüpte felsefesini hâlâ yerleştirmeye çalıştığı bir dönemde gündeme geldi. Teknik direktör takımını saha kenarından yönetmeye devam edebilecek olsa da uyarı, benzer bir davranışın tekrarlanması hâlinde daha ağır bir saha kenarı yasağıyla karşılaşabileceğine dair son ihtar niteliği taşıyor. Kulüp, bu olayı geride bırakıp yaklaşan lig maçlarına odaklanmak isteyecek. Fulham ise teknik direktörünün tutkusunu yetkililerle yaşanan gerilimler yerine takımın sahadaki performansına yansıtmasını umuyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun