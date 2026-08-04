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Fulham, Real Madrid ikilisi için yaptığı çifte transfer hamlesini tamamladı; Alvaro Arbeloa eski oyuncularıyla yeniden bir araya geldi
Arbeloa, Bernabeu yetenekleriyle yeniden bir araya geliyor
Fulham, her iki oyuncuyla da onları 2031 yazına kadar kulüpte tutacak beş yıllık sözleşmeler imzaladı; yönetimin ise bu anlaşmaları 12 ay daha uzatmak için ek bir opsiyonu bulunuyor. Bu çifte transfer, kadroya yapılan önemli bir yatırım ve İspanyol ikilinin Londra'ya gelmesinde kilit rol oynayan yeni teknik direktör Arbeloa'ya verilen açık bir destek anlamına geliyor. Fulham'ın Cesar Palacios ve Gonzalo Garcia'yı Premier League'e getirmek için toplam £42,5 milyon bonservis bedeli ödediği bildirildi.
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Gonzalo, Premier League fırsatı için minnettar
Gonzalo, İspanya'nın başkentinde geçirdiği çıkış sezonunun ardından yaklaşık 34 milyon £ olduğu bildirilen bir bedelle Craven Cottage'a geldi. Forvet oyuncusu, 2025-26 sezonunda La Liga devleri adına tüm kulvarlarda 39 maça çıkıp sekiz gol atarak istikrarlı bir performans sergiledi. Premier League'e transferini tamamlamasının ardından Gonzalo, iddialı Londra projesine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve teknik ekiple olan ilişkisini vurguladı.
"Çok minnettarım, burada olduğum için çok mutluyum" dedi Gonzalo. "Bana duydukları güven için yönetime ve Arbeloa'ya teşekkür etmem gerekiyor, ayrıca başlamak için çok ama çok heyecanlıyım."
Palacios, orta sahaya yaratıcılık katıyor
Palacios, yetenekli bir 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu ve Fulham orta sahasına daha fazla yaratıcılık katması bekleniyor. Palacios, Madrid'de üst düzey takımda takım arkadaşına kıyasla forma şansı bulmakta daha fazla zorlansa da, hâlâ son derece büyük potansiyele sahip bir oyuncu olarak görülüyor. Orta saha oyuncusu, İspanyol devinde A takım formasıyla beş maça çıktı ve bu maçların tamamında oyuna sonradan girdi. Bu karşılaşmalarda, onu İspanya'nın 20 yaş altı takımının düzenli oyuncularından biri yapan oyun görüşü ve pas menzilinden kesitler sundu.
"Burada olduğum için çok duygusalım. Bunun kariyerimdeki mükemmel adım olduğuna inanıyorum" diyen Palacios, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulüp bana çok güven gösteriyor ve ben de bunu sahada göstereceğim."
- Getty Images
Craven Cottage'ta bir niyet beyanı
Bu çifte transfer, Fulham yönetiminin kadroyu yeniden şekillendirmesi için Arbeloa'ya önemli kaynaklar sağlayarak ortaya koyduğu güçlü niyet beyanı niteliği taşıyor. İkili için yapılan toplam harcama ve sözleşmelerinin uzun vadeli yapısı bir araya geldiğinde, bunun kısa vadeli bir çözümden ziyade birkaç yıla yayılan bir projeye bağlılığa işaret ettiği görülüyor.
Fulham başkan yardımcısı ve futbol operasyonları direktörü Tony Khan, "Kulübün parlak geleceğinin bir parçası olacaklarına inandığımız iki sıra dışı genç yeteneği takıma kazandırdığımız için bugün önemli bir gün" dedi.
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