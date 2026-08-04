Gonzalo, İspanya'nın başkentinde geçirdiği çıkış sezonunun ardından yaklaşık 34 milyon £ olduğu bildirilen bir bedelle Craven Cottage'a geldi. Forvet oyuncusu, 2025-26 sezonunda La Liga devleri adına tüm kulvarlarda 39 maça çıkıp sekiz gol atarak istikrarlı bir performans sergiledi. Premier League'e transferini tamamlamasının ardından Gonzalo, iddialı Londra projesine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve teknik ekiple olan ilişkisini vurguladı.

"Çok minnettarım, burada olduğum için çok mutluyum" dedi Gonzalo. "Bana duydukları güven için yönetime ve Arbeloa'ya teşekkür etmem gerekiyor, ayrıca başlamak için çok ama çok heyecanlıyım."