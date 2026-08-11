Genç orta saha oyuncusu, teknik ekiple kulübün uzun vadeli vizyonunu doğrudan görüştükten sonra Batı Londra'ya transferini tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlk röportajında kulübün resmi internet sitesine konuşan Charles, anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından duyduğu gururu şu sözlerle anlattı: "Nihayet bu işi tamamlamaktan dolayı çok heyecanlıyım. Kulübün aşağıdan yukarıya gerçekten çok iyi bir temeli var.

"Harika bir kulüp, gerçekten iyi bir vizyona sahip. Menajer bunu bana anlattı. Burada olmak büyük bir ayrıcalık. Premier League kariyerime gerçekten güçlü bir başlangıç yapmayı umuyorum. Böyle iyi bir kulüpte olmak da benim için mükemmel, umarım taraftarlar için de mükemmel olur."