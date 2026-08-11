Getty Images Sport
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Fulham, Kuzey İrlandalı en pahalı oyuncu Shea Charles için 30 milyon sterlinlik transferi tamamladı
Kuzey İrlanda rekoru kırıldı
Fulham, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Charles'ın transferini resmen tamamladı. Anlaşmanın bedeli, başlangıçta ödenecek 26 milyon sterlin ve performansa bağlı 4 milyon sterlinlik bonuslarla birlikte 30 milyon sterline kadar çıkıyor. Bu bonservis bedeli, Jamal Lewis'in 2020'de Norwich City'den Newcastle United'a 15 milyon sterlin karşılığında transferiyle kırdığı önceki ulusal rekoru geride bıraktı. Charles, Craven Cottage'ta beş yıllık sözleşmeye imza atarak tüm zamanların en pahalı Kuzey İrlandalı futbolcusu oldu. Eski Manchester City altyapı oyuncusu, Sasa Lukic'in Ipswich Town'a ayrılmasının ardından onun yerini almak için Leeds United yerine batı Londra'ya gitmeyi tercih etti.
- Getty Images Sport
Charles, büyük bir ayrıcalık duyduğunu ifade etti
Genç orta saha oyuncusu, teknik ekiple kulübün uzun vadeli vizyonunu doğrudan görüştükten sonra Batı Londra'ya transferini tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İlk röportajında kulübün resmi internet sitesine konuşan Charles, anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından duyduğu gururu şu sözlerle anlattı: "Nihayet bu işi tamamlamaktan dolayı çok heyecanlıyım. Kulübün aşağıdan yukarıya gerçekten çok iyi bir temeli var.
"Harika bir kulüp, gerçekten iyi bir vizyona sahip. Menajer bunu bana anlattı. Burada olmak büyük bir ayrıcalık. Premier League kariyerime gerçekten güçlü bir başlangıç yapmayı umuyorum. Böyle iyi bir kulüpte olmak da benim için mükemmel, umarım taraftarlar için de mükemmel olur."
Arbeloa yeni kadroyu şekillendiriyor
Charles, Benfica'ya giden Marco Silva'nın ayrılığının ardından göreve gelen yeni teknik direktör Alvaro Arbeloa döneminde Fulham'ın üçüncü transferi oldu. Kuzey İrlanda millî oyuncusu, Fulham tarihinin en pahalı üçüncü transferi konumunda. Ondan daha yüksek bonservisle gelen isimler ise yaklaşık 34 milyon £ karşılığında kadroya katılan Gonzalo Garcia ve Kevin. Arbeloa, yaz transfer döneminde Fulham kadrosunu yeniden şekillendirmeyi sürdürürken, uzun vadede rekabetçi bir ekip kurmak için Charles'ın yanı sıra Real Madrid'den Garcia ve Cesar Palacios'u da takıma kattı.
- Getty Images
Sezon öncesi testler, açılış maçı öncesinde yapılıyor
Fulham, Çarşamba günü Malaga ile karşılaşmak için İspanya'ya gidecek ve ardından 15 Ağustos Cumartesi günü sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlamak üzere evine dönecek. Bu sezon öncesi programı, Arbeloa'ya taktik düzenini geliştirmek ve yeni takviyelerini ilk 11'e entegre etmek için kritik bir fırsat sunuyor. İlk büyük sınavları ise 24 Ağustos Pazartesi günü Premier League açılış maçında Londra'daki rakibi Chelsea'ye karşı olacak.
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