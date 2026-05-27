Fulham'ın teklifini ikiye katlamasına rağmen Marco Silva, Benfica'da Jose Mourinho'nun yerine geçmeyi kabul etti
talkSPORT’a göre Silva, Real Madrid’e transfer olacak Jose Mourinho’nun yerine geçerek Benfica’nın yeni teknik direktörü olmak üzere sözlü bir anlaşmaya vardı. Portekiz’in dev kulübü, ilk tercihi olan Ruben Amorim’in görevi kabul etmekte isteksiz davranması üzerine dikkatini 48 yaşındaki teknik adama çevirdi.
Silva, bu transfer için şimdiden adımlar atmaya başladı ve haberlere göre Lizbon yakınlarında bir ev inşa ediyor. Fulham, menajerini tutmak için çaresiz bir girişimde bulunarak ona yıllık 8 milyon sterlin değerinde üç yıllık bir sözleşme teklif etti. Ancak bu teklif reddedilmiş görünüyor. Benfica, mevcut sözleşmesi Haziran sonunda sona erecek olan Silva'yı kadrosuna katmak için yıllık yaklaşık 4 milyon sterlin gibi önemli ölçüde daha düşük bir maaş teklif etti.
Londra'daki başarılı görev süresi sona yaklaşıyor
Fulham, şu anda teknik direktörünün ayrılma isteğiyle ilgili resmi bir bildirim bekliyor. Silva, takımın Championship'ten küme düşmesinin ardından Temmuz 2021'de Londra ekibine katılmış ve takımı bir sezon sonra Premier League'e geri döndürerek son derece başarılı bir dönem geçirmişti. O zamandan beri kulüp, üst ligde yerini sağlamlaştırdı; 2024-25 sezonunda 54 puanla rekor kırarken, Carabao Kupası'nda da yarı finale yükseldi.
Fulham'ın başkan yardımcısı Tony Khan, Şubat ayında Silva'nın "uzun süre" kulüpte kalacağını düşündüğünü belirtmiş olsa da, teknik kadroyla yaptığı sezon sonu değerlendirme toplantısının ardından ayrılığı kaçınılmaz görünüyor.
Mourinho, kulübün yaşadığı ciddi krizin ortasında Real Madrid'e geri dönüyor
Mourinho, Benfica'dan ayrılıp Real Madrid'de ikinci dönemine başlıyor ve şu anda ciddi bir krizin ortasında olan bir kulübe katılıyor. İspanyol devi, son iki sezonda hiçbir önemli kupa kazanamayarak çalkantılı bir dönem geçirdi. Sonuç olarak, Real Madrid bu kaotik süreçte üç teknik direktör değiştirdi. Carlo Ancelotti, 2024-25 sezonunun sonunda ayrıldı ve Xabi Alonso'nun önünü açtı. Ancak Alonso, göreve geldikten sadece yarım sezon sonra kovuldu. Ardından Alvaro Arbeloa geçici teknik direktör olarak görevi devraldı, ancak şimdi istifa etti ve Mourinho'nun Bernabeu'da merakla beklenen ikinci dönemine resmi olarak başlamasına olanak sağladı.
Silva ve Fulham için bundan sonra ne olacak?
Portekiz'e geri dönmesi halinde Silva, 11 yıl aradan sonra ilk kez Primeira Liga'da teknik direktörlük yapacak. Benfica'daki ilk görevi, takımı Avrupa Ligi ikinci eleme turundan geçerek grup aşamasına taşımak olacak. Öte yandan Fulham, son dönemdeki üst ligdeki istikrarını daha da pekiştirmek amacıyla, kritik öneme sahip sezon öncesi hazırlık dönemi öncesinde yeni bir teknik direktör arayışına bir an önce başlamalı.