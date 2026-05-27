Fulham'ın teklifini ikiye katlamasına rağmen Marco Silva, Benfica'da Jose Mourinho'nun yerine geçmeyi kabul etti

talkSPORT’a göre Silva, Real Madrid’e transfer olacak Jose Mourinho’nun yerine geçerek Benfica’nın yeni teknik direktörü olmak üzere sözlü bir anlaşmaya vardı. Portekiz’in dev kulübü, ilk tercihi olan Ruben Amorim’in görevi kabul etmekte isteksiz davranması üzerine dikkatini 48 yaşındaki teknik adama çevirdi.

Silva, bu transfer için şimdiden adımlar atmaya başladı ve haberlere göre Lizbon yakınlarında bir ev inşa ediyor. Fulham, menajerini tutmak için çaresiz bir girişimde bulunarak ona yıllık 8 milyon sterlin değerinde üç yıllık bir sözleşme teklif etti. Ancak bu teklif reddedilmiş görünüyor. Benfica, mevcut sözleşmesi Haziran sonunda sona erecek olan Silva'yı kadrosuna katmak için yıllık yaklaşık 4 milyon sterlin gibi önemli ölçüde daha düşük bir maaş teklif etti.