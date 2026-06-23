Fulham, eski Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa’nın atamasını ‘son aşamaya getiriyor’; Arbeloa, Marco Silva’nın yerine geçecek

Batı Londra ekibi, Silva’nın bu ayın başlarında Jose Mourinho’nun yerine Benfica’ya geçmek üzere beş yıllık görev süresini sonlandırmasından bu yana yeni bir baş antrenör arayışında. The Athletic’e göre, Fulham yetkilileri 10 Haziran’da İspanyol teknik direktörle ilk görüşmeleri gerçekleştirdikten sonra müzakereleri ileri aşamaya taşıdılar. Kulüp başkan yardımcısı Tony Khan kısa süre önce iki önde gelen adayın hâlâ gündemde olduğunu belirtmiş olsa da, yöneticiler şu anda birincil hedeflerini kesinleştirmek için evrak işlemlerini hızla hızlandırıyorlar.