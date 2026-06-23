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Fulham, eski Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa’nın atamasını ‘son aşamaya getiriyor’; Arbeloa, Marco Silva’nın yerine geçecek
Cottagers, yeni teknik direktör arayışında
Batı Londra ekibi, Silva’nın bu ayın başlarında Jose Mourinho’nun yerine Benfica’ya geçmek üzere beş yıllık görev süresini sonlandırmasından bu yana yeni bir baş antrenör arayışında. The Athletic’e göre, Fulham yetkilileri 10 Haziran’da İspanyol teknik direktörle ilk görüşmeleri gerçekleştirdikten sonra müzakereleri ileri aşamaya taşıdılar. Kulüp başkan yardımcısı Tony Khan kısa süre önce iki önde gelen adayın hâlâ gündemde olduğunu belirtmiş olsa da, yöneticiler şu anda birincil hedeflerini kesinleştirmek için evrak işlemlerini hızla hızlandırıyorlar.
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Arbeloa'nın uzun vadeli vizyonu Fulham'ın ilgisini çekiyor
Üst yönetim sözleşmenin son ayrıntılarını netleştirmeye devam ederken, spor departmanı A takımın uzun vadeli vizyonu konusunda İspanyol teknik direktörle tam bir mutabakat sağlamıştır. Kulübün Arbeloa ile yaptığı görüşmelerde, İspanyol teknik adamın yardımcı antrenör kadrosu ve A Takım kadro planlaması da dahil olmak üzere çeşitli konular ele alındı. Çok yıllık anlaşma başarıyla sonuçlanırsa, bu atama 43 yaşındaki teknik adamın antrenörlük kariyerinde üstleneceği ikinci üst düzey teknik direktörlük görevi olacak.
Madrid'de geçirdiği süre ona deneyim kazandırdı
Eski stoper, Xabi Alonso’nun ayrılmasının ardından Ocak ayında Bernabéu’da teknik direktörlük görevini devraldı; Barcelona’nın dört puan gerisinde olan takımı devraldı ve sezonu sekiz puan farkla geride tamamladı. Çalkantılı geçen dört aylık döneminde, ikinci lig takımı Albacete'ye karşı Copa del Rey'de şok bir elenme yaşadı ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı elendi. Bununla birlikte, Avrupa'nın en üst seviyesinde edindiği taktiksel deneyim, kulübü üst ligde sağlam bir konuma oturtan Silva'nın yerine geçmesi için onu cazip bir aday haline getiriyor.
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Sezon öncesi planlamaya hemen başlanıyor
Göreve gelecek İspanyol teknik direktör, takımın üst üste iki sezon 11. sırada bitirmesini telafi etmeye çalışırken, İngiliz futboluna son derece zorlu bir başlangıçla karşı karşıya kalacak. Anlaşma tamamlanırsa Arbeloa, 24 Ağustos’ta Fulham’ın sezonun ilk Premier Lig maçı olan Chelsea karşılaşmasında, Madrid’deki selefi Alonso ile karşı karşıya gelecek. Bu yüksek tempolu yerel derbi, eski Liverpool ve West Ham oyuncusu için ülkedeki üçüncü profesyonel dönemi boyunca büyüleyici bir taktiksel sınav olacak.