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Fuhuş, uyuşturucu ve Arjantin’in ani çöküşü… Tartışmalı kararlarıyla gündeme gelen Dünya Kupası final maçının hakemi kim?

FEATURES
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
S. Vincic
İspanya
Arjantin
ABD
Slovenya

Hakimi'nin takımdan çıkarılmasını görmezden geldi ve Real Madrid ile Barcelona'yı kızdırdı

Slovenyalı hakem Slavko Vintić, önümüzdeki Pazar günü New Jersey’deki “MetLife” Stadyumu’nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finalini yöneterek, hakemlik kariyerinin en önemli maçına çıkacak.

46 yaşındaki Vinčić, Avrupa hakem camiasında saygın bir yere sahip olsa da, son yıllarda adı bir dizi tartışmalı kararla anıldı; ayrıca saha dışında büyük yankı uyandıran bir olay da yaşandı. 2020 yılında Bosna-Hersek polisi, fuhuş ve uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine yönelik bir baskın sırasında onu gözaltına almıştı; ancak daha sonra herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakılmıştı.

  • Seçildiğinin açıklanmasının ardından yaşanan dokunaklı an

    Sloven hakem, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Hakem Komitesi Başkanı İtalyan Pierluigi Collina’nın kendisini Dünya Kupası finalini yönetmek üzere seçtiğini bildirdiğinde duygularını gizleyemedi.

    Vincic, ellerini başına koydu ve meslektaşlarının önünde neredeyse gözyaşlarına boğulacaktı. Ardından şöyle dedi: “İlk önce şaşkınlık, sonra mutluluk geldi. Titriyordum. Dünya Kupası finalini yönetmek tarif edilemez bir onur.”

    Vincič, “Bu, her hakemin kariyerinin başından beri kurduğu bir rüyadır; bu yüzden hem kendim hem de ekibimle büyük gurur duyuyorum. Hislerimi kelimelerle anlatmak zor, ancak dünyanın en büyük spor etkinliğinde Slovenya’yı temsil etmekten çok gurur duyuyorum ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye ekledi.

    Maçı yönetmesinde kendisine vatandaşları Tomaž Klančnik ve Andraz Kovačič yardımcı olacak; dördüncü hakemlik görevini ise Ürdünlü Adham Makhadmeh üstlenecek ve vatandaşı Muhammed El-Klaf yedek yardımcı hakem olarak ona eşlik edecek.

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  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    Büyük maçlarla dolu bir sezon

    Vincic, Avrupa ve uluslararası arenadaki en önemli maçları yönetme konusunda geniş bir deneyime sahiptir; 2020 Avrupa Şampiyonası’nda görev almış, ardından Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan 2022 Avrupa Ligi finalini yönetmiştir.

    2024 yılında ise Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetti ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda, Fransa ile İspanya arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere çeşitli maçlarda görev aldı.

    Geçtiğimiz yıl ise ABD’de düzenlenen 2025 Kulüpler Dünya Kupası’nda da maçlara hakemlik yaptı.

    2026 Dünya Kupası, 2022 Katar Dünya Kupası’nda iki maçı yönettikten sonra, onun Dünya Kupası’ndaki ikinci katılımı olacak.

    Arap dünyasında ise Slovenyalı hakem, Suudi futbolunda birçok maçı yönetmiştir. Bunların en önemlileri arasında geçen sezon Roshen Profesyonel Ligi’nin ikinci turunda Al-Nassr ile Al-Ittihad arasında oynanan “Klasik” maç, 2024-2025 sezonunun ilk turunda Al-Ahli ile Al-Hilal arasında oynanan maç ve 2022-2023 sezonunda Mısır Ligi’nde Al-Ahli ile Zamalek arasında oynanan derbi yer almaktadır.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    İspanya, Vintić’in düdüğüyle yenilgiyi tatmıyor

    Slovenyalı hakem daha önce Dünya Kupası'nda Arjantin'in bir maçını yönetmişti; bu, Katar'da düzenlenen son turnuvada, "Tango" takımının Suudi Arabistan'a 2-1 yenildiği maçtı ve bu, Arjantin milli takımının Dünya Kupası'nda aldığı en son yenilgiydi.

    İspanya milli takımı için ise beş maçı yönetti. Bunlar, 2017'de Kolombiya ile 2-2 berabere biten hazırlık maçıyla başladı; ardından "La Roja"nın 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsveç ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşma geldi.

    Ayrıca 2023 Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile İtalya arasındaki karşılaşmayı yönetti; bu maç İspanya'nın 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Ardından son Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'nın iki maçını yönetti: ilki İtalya karşısında 1-0 galibiyetle sonuçlanan maç, ikincisi ise yarı finalde Fransa karşısında 2-1 galibiyetle sonuçlanan maçtı.

    İspanya milli takımı, Vinčić’in yönettiği maçlarda hiçbir mağlubiyet yaşamadı.

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  • "Vinicius Yasası" Olayı

    2026 Dünya Kupası'nda ise 32'li turda Brezilya-Fas (1-1), Ürdün-Cezayir (2-1, Cezayir lehine) ve Meksika-Ekvador (2-0) maçlarını yönetti.

    Bu turnuvada, Slovenyalı hakemin en dikkat çeken kararlarından biri, Ekvadorlu Peru Hincapí'ye, bir rakibiyle konuşurken ağzını kapattığı için kırmızı kart göstermesi oldu; bu karar, medyada "Vinícius kuralı" olarak bilinen uygulamanın bir örneğiydi.

    Bu olayın kökleri, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile Real Madrid arasında oynanan maçta, Arjantinli Gianluca Prestiani’nin aynı davranış nedeniyle oyundan atılmasına dayanıyor.

  • Tartışmaya yol açan Hakimi'nin fotoğrafı

    Turnuvadaki üç maçında 7 sarı kart ve 1 kırmızı kart göstermiş olmasına rağmen, en çok tartışmaya yol açan karar, Faslı Ashraf Hakimi’nin Brezilyalı Vinícius Júnior’a yaptığı sert müdahale sonrasında ona ceza vermeme kararı oldu.

    Bu müdahale, ilk yarının uzatma dakikalarında gerçekleşti; Hakimi, Brezilyalı oyuncunun ayak bileğine bastı. Olayın ciddiyetine rağmen hakem herhangi bir kart göstermedi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) de müdahale etmedi.

    İsveçli yıldız Zlatan İbrahimoviç, “Fox Sports” kanalında bu pozisyonla ilgili olarak, “Müdahaleyi izlediğimde aklıma gelen ilk şey, hakemin maçı kontrol altına alması gerektiğiydi. Mesele oyuncunun adı ya da maçın zamanı değil, oyuncuları korumaktır” dedi.

    Ayrıca, “Forvet rakibini çoktan geçmişti ve tehlikenin boyutu açıktı; oysa temas çok geç gerçekleşti” diye ekledi.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Real Madrid ve Barcelona’yı kızdıran kararlar

    Geniş tecrübesine rağmen, Ventić İspanyol futbol camiasında oybirliği ile kabul görmüyor; zira daha önce İspanyol kulüplerinin maçlarında aldığı bazı kararlar nedeniyle geniş çapta eleştirilere maruz kalmıştı.

    Archivo VAR platformu, onun Dünya Kupası finali için seçilmesini eleştirerek, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) bu atamayla "tartışma yarattığını" belirtti ve Sloven hakemin "Avrupa sezonundaki büyük maçlarda çok zorlandığını ve rekabetin şiddetlendiği her durumda kontrolünü kaybettiğini" vurguladı.

    Madrid’de öfkeye neden olan en önemli olaylardan biri, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin Bayern Münih ile oynanan ikinci ayağında Real Madrid oyuncusu Eduardo Camavinga’nın oyundan atılmasıydı.

    Real Madrid 3-2 öndeyken, Vinčić, Camavinga’ya zaman kaybetme gerekçesiyle ikinci sarı kartını gösterdi; oysa birkaç dakika önce sert bir müdahale nedeniyle onu zaten uyarmıştı.

    Bu karar, eski teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın öfkesini uyandırdı. Arbeloa, "Hakem maçı mahvetti, böyle bir pozisyon yüzünden bir oyuncuyu oyundan atamazsınız" dedi.

    Barcelona da tartışmalardan uzak kalmadı; taraftarları, 2022 Şampiyonlar Ligi’nde Inter Milano ile oynadıkları maçı hâlâ hatırlıyor. O maçta, Denzel Dumfries’in ceza sahası içinde eliyle topa dokunmasına rağmen Vintić penaltı kararı vermemişti.

    Buna karşılık, kaleciden seken topun Ansu Fati’nin kasıtsız eline değmesi nedeniyle Pedri’nin attığı golü iptal etmişti; bu karar, Katalan kulübü içinde geniş çaplı itirazlara yol açmıştı.

  • Fuhuş ve uyuşturucu olayı

    Saha dışında, Slovenyalı hakem 2020 yılında Avrupa medyasının ilgisini çeken bir olayın merkezinde buldu kendini.

    Fransız RMC kanalının haberine göre, Bosna-Hersek’in Bijelina kentinde bulunduğu sırada, fuhuş ve uyuşturucu kaçakçılığına karışmış bir şebekeyi hedef alan bir baskın sırasında polis tarafından gözaltına alındı.

    Operasyon sonucunda 26 erkek ve 9 kadın gözaltına alındı; bunların arasında, yetkililer tarafından fuhuş şebekesinin beyni olarak görülen ve daha sonra kendisine yöneltilen suçlamaları itiraf eden Tiana Maksimoviç de vardı.

    Polis, operasyon sırasında 4 paket kokain, 10 tabanca, 3 kurşun geçirmez yelek ve çeşitli para birimlerinde 10 binden fazla avro ele geçirdi.

    O dönemki haberlere göre, Vintčić'in bu şebekenin hizmetlerinden yararlandığından şüpheleniliyordu; ancak sorgulandıktan sonra herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.

    Slovenyalı yargıç, olayla herhangi bir ilgisi olmadığını reddetti ve Slovenya’nın “Večer” gazetesine yaptığı açıklamada, “Bir öğle yemeği davetini kabul ettim ve daha sonra bunun hayatımda yaptığım en büyük hata olduğu ortaya çıktı” dedi.

    Ayrıca, “Tutuklanan grupla hiçbir ilgim yok. Evet, polis bizi karakola götürdü ve tanık olarak sorguladı; bu kişilerin hiçbirini tanımadığımız anlaşıldıktan sonra gitmemize izin verildi” diye ekledi.

    Ayrıca Slovenya Futbol Federasyonu’ndan da destek gördü. Federasyon, yaşananları “sadece bir talihsizlik” olarak nitelendirerek, hakemin “yanlış zamanda, yanlış yerde” bulunduğunu ve operasyonun hedef aldığı suç faaliyetiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

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