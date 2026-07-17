Fuhuş, uyuşturucu ve Arjantin’in ani çöküşü… Tartışmalı kararlarıyla gündeme gelen Dünya Kupası final maçının hakemi kim?

Saha dışında, Slovenyalı hakem 2020 yılında Avrupa medyasının ilgisini çeken bir olayın merkezinde buldu kendini.
Fransız RMC kanalının haberine göre, Bosna-Hersek’in Bijelina kentinde bulunduğu sırada, fuhuş ve uyuşturucu kaçakçılığına karışmış bir şebekeyi hedef alan bir baskın sırasında polis tarafından gözaltına alındı.
Operasyon sonucunda 26 erkek ve 9 kadın gözaltına alındı; bunların arasında, yetkililer tarafından fuhuş şebekesinin beyni olarak görülen ve daha sonra kendisine yöneltilen suçlamaları itiraf eden Tiana Maksimoviç de vardı.
Polis, operasyon sırasında 4 paket kokain, 10 tabanca, 3 kurşun geçirmez yelek ve çeşitli para birimlerinde 10 binden fazla avro ele geçirdi.
O dönemki haberlere göre, Vintčić'in bu şebekenin hizmetlerinden yararlandığından şüpheleniliyordu; ancak sorgulandıktan sonra herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.
Slovenyalı yargıç, olayla herhangi bir ilgisi olmadığını reddetti ve Slovenya’nın “Večer” gazetesine yaptığı açıklamada, “Bir öğle yemeği davetini kabul ettim ve daha sonra bunun hayatımda yaptığım en büyük hata olduğu ortaya çıktı” dedi.
Ayrıca, “Tutuklanan grupla hiçbir ilgim yok. Evet, polis bizi karakola götürdü ve tanık olarak sorguladı; bu kişilerin hiçbirini tanımadığımız anlaşıldıktan sonra gitmemize izin verildi” diye ekledi.
Ayrıca Slovenya Futbol Federasyonu’ndan da destek gördü. Federasyon, yaşananları “sadece bir talihsizlik” olarak nitelendirerek, hakemin “yanlış zamanda, yanlış yerde” bulunduğunu ve operasyonun hedef aldığı suç faaliyetiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.