Fuhuş, uyuşturucu ve Arjantin’in ani çöküşü… Tartışmalı kararlarıyla gündeme gelen Dünya Kupası final hakemi kim?

Sloven hakem, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Hakem Komitesi Başkanı İtalyan Pierluigi Collina’nın kendisini Dünya Kupası finalini yönetmek üzere seçtiğini bildirmesi üzerine duygularını gizleyemedi.

Vincic, ellerini başına koydu ve meslektaşlarının önünde neredeyse gözyaşlarına boğulacaktı. Ardından şöyle dedi: “İlk önce şok, sonra mutluluk geldi. Titriyordum. Dünya Kupası finalini yönetmek tarif edilemez bir onur.”

Vincič, “Bu, her hakemin kariyerinin başından beri kurduğu bir rüyadır; bu yüzden hem kendim hem de ekibimle büyük gurur duyuyorum. Hislerimi kelimelerle anlatmak zor, ancak dünyanın en büyük spor etkinliğinde Slovenya’yı temsil etmekten çok gurur duyuyorum ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye ekledi.

Maçı yönetmesinde kendisine vatandaşları Tomaž Klančnik ve Andraz Kovačič yardımcı olacak; dördüncü hakemlik görevini ise Ürdünlü Adham Makhadmeh üstlenecek ve vatandaşı Muhammed El-Klaf yedek yardımcı hakem olarak ona eşlik edecek.