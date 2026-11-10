Giacomo Calò’ya milli takım daveti yok. Frosinone’nin orta saha oyuncusu, milli takım teknik direktörü Roberto Mancini tarafından kadroya çağrılmadı. Mancini, kararının gerekçesini şöyle açıkladı: "Calò, şu anda iyi performans gösteren pek çok oyuncudan biri. Frosinone’de de 3-4 iyi oyuncu var. Ancak bu aşamada 29-30 yaşındaki oyuncuları çağıramayız. İhtiyaç duyduğumuzda çağırırız ama menajeri bize söylediği için değil." La Gazzetta dello Sport’a konuşan Calò ise polemiğe girmedi: "Şubatta 30 yaşıma gireceğim. Yaşım nedeniyle gençlere göre dezavantajlı başlamam normal. Ama böyle devam edersem… Hiçbir zaman öne çıkamamaktan biraz korkuyordum. Bugün milli takım için adım geçiyor; rüya görüyor gibiyim."
Frosinone’den Calò konuştu: "Millî takım mı? Neredeyse 30 yaşındayım. Yaşım nedeniyle gençlere göre dezavantajlı başlamam normal. Ama buna gerçekten inanıyorum."
SERIE B'DE KARİYER IŞTEĞİ
"Serie B'de kümede kalma mücadelesi veren takımlarda oynadım hep. Castellamare'de, Pordenone'de, Cosenza'da. Frosinone'de de hedef bu gibi görünüyordu ama sonra inanılmaz bir şey başardık. 10 gol attım, bu açıdan da kendimi geliştirdim."
Frosinone, onun milli takımı
"İtalya Milli Takımı'na hazır mıyım? Kim bilir. Şimdilik benim milli takımım Frosinone, gerisi sonra gelir. Ne olacaksa bunun sonucunda olacak. Tartışmalar pek umurumda değil, onları körüklememeyi tercih ediyorum. Şubat ayında 30 yaşıma gireceğimi biliyorum, bunun da etkisi var. Şimdiye kadar milli takıma hep daha genç oyuncular çağrıldı..."
FUTBOLDA GELECEK
"Kendimi uzun süre futbolcu olarak hayal ediyorum ama spor direktörü olmak için şimdiden aktif olarak çalışıyorum. Belki de bunu hiç yapmayacağım ama ilgimi çekiyor. Çok sayıda futbolcu tanıyorum, maç izliyorum, bilgi edinmeye ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum."
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