Gelecek maçlar MIL Serie A 12:00 FRC

Giacomo Calò’ya milli takım daveti yok. Frosinone’nin orta saha oyuncusu, milli takım teknik direktörü Roberto Mancini tarafından kadroya çağrılmadı. Mancini, kararının gerekçesini şöyle açıkladı: "Calò, şu anda iyi performans gösteren pek çok oyuncudan biri. Frosinone’de de 3-4 iyi oyuncu var. Ancak bu aşamada 29-30 yaşındaki oyuncuları çağıramayız. İhtiyaç duyduğumuzda çağırırız ama menajeri bize söylediği için değil." La Gazzetta dello Sport’a konuşan Calò ise polemiğe girmedi: "Şubatta 30 yaşıma gireceğim. Yaşım nedeniyle gençlere göre dezavantajlı başlamam normal. Ama böyle devam edersem… Hiçbir zaman öne çıkamamaktan biraz korkuyordum. Bugün milli takım için adım geçiyor; rüya görüyor gibiyim."