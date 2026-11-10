Giacomo Calò'ya millî takım daveti yok. Frosinone'nin orta saha oyuncusu, teknik direktör Roberto Mancini tarafından kadroya çağrılmadı. Mancini kararının gerekçesini şöyle açıkladı: "Calò şu anda iyi performans gösteren pek çok oyuncudan biri. Frosinone'de de 3-4 iyi oyuncu var. Ancak bu aşamada 29-30 yaşındaki oyuncuları çağıramayız. İhtiyaç duyduğumuzda bunu yaparız, ama menajeri bize söylediği için değil." Calò, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda tartışmaya girmedi: "Şubatta 30 yaşıma gireceğim. Yaşım nedeniyle gençlere göre dezavantajlı başlamam normal. Ama böyle devam edersem…. Hiçbir zaman kendimi gösterememekten biraz korkuyordum. Bugün millî takım için adım geçiyor, rüya görüyor gibiyim."
Frosinone’de Calò konuştu: "İtalya Milli Takımı mı? Neredeyse 30 yaşındayım. Yaşım nedeniyle gençlere göre dezavantajlı olmam normal. Ama buna gerçekten inanıyorum"
SERIE B KARİYERİ
"Serie B'de ligde kalma mücadelesi veren takımlarda oynadım hep. Castellamare'de, Pordenone'de, Cosenza'da. Frosinone'de de hedef bu gibi görünüyordu ama sonra inanılmaz bir şey başardık. 10 gol attım, bu açıdan da kendimi geliştirdim."
Frosinone, onun milli takımı
"İtalya Millî Takımı'na hazır mıyım? Kim bilir. Şimdilik benim millî takımım Frosinone, gerisi sonra gelir. Sonrası da buna bağlı olarak şekillenir. Tartışmalar pek umurumda değil, onları körüklememeyi tercih ediyorum. Şubatta 30 yaşıma gireceğimi biliyorum, bunun bir ağırlığı var. Şimdiye kadarki millî takım kadrosuna çağrılarda hep daha genç oyuncular tercih edildi…"
FUTBOLDAKİ GELECEK
"Kendimi uzun süre futbolcu olarak görüyorum ama fırsat bulur bulmaz sportif direktör olmak için çalışıyorum. Belki bunu hiç yapmayacağım ama ilgimi çekiyor. Çok sayıda futbolcu tanıyorum, maçları izliyorum, bilgi edinmeye ve öğrenmeye çalışıyorum."
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun