Gelecek maçlar MIL Serie A 12:00 FRC

Giacomo Calò'ya millî takım daveti yok. Frosinone'nin orta saha oyuncusu, teknik direktör Roberto Mancini tarafından kadroya çağrılmadı. Mancini kararının gerekçesini şöyle açıkladı: "Calò şu anda iyi performans gösteren pek çok oyuncudan biri. Frosinone'de de 3-4 iyi oyuncu var. Ancak bu aşamada 29-30 yaşındaki oyuncuları çağıramayız. İhtiyaç duyduğumuzda bunu yaparız, ama menajeri bize söylediği için değil." Calò, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda tartışmaya girmedi: "Şubatta 30 yaşıma gireceğim. Yaşım nedeniyle gençlere göre dezavantajlı başlamam normal. Ama böyle devam edersem…. Hiçbir zaman kendimi gösterememekten biraz korkuyordum. Bugün millî takım için adım geçiyor, rüya görüyor gibiyim."