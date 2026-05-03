Frenkie de Jong, Marcus Rashford'un Barcelona'nın oyununa nasıl "büyük katkı sağladığını" anlatıyor
Taktiksel etki ve etkileyici istatistikler
The Guardian'a konuşan De Jong, Rashford'un United'dan kiralık olarak Barcelona'ya gelmesinin ardından takımda yaşanan taktiksel değişimi vurguladı. Hollandalı orta saha oyuncusu, forvetin bu sezon tüm turnuvalarda yaptığı somut katkıları övdü. Forvet, 46 maçta 13 gol ve 14 asist kaydetmiş ve toplamda 2.378 dakika sahada kalarak Katalan kulübü için hayati bir rol oynamıştır. Bu verimli performans, kulübün ligde hakimiyet kurmasına yardımcı olmuş ve Barça, üst üste ikinci La Liga şampiyonluğunu kazanmanın eşiğine gelmiştir.
Kalıcı transfer için baskı yapıyor
Saha içindeki etkileyici performansının ötesinde, 28 yaşındaki oyuncunun bu transferi kalıcı hale getirmek için istekli olduğu bildiriliyor. İspanya’da kalmak için haftalık 350.000 avroluk maaşında önemli bir kesintiye razı olduğu söyleniyor. Öte yandan Manchester United, bu forvet için 30 milyon avroluk bir transfer ücreti talep ediyor.
De Jong, takım arkadaşının rakibin savunma yapısını nasıl değiştirdiğini ayrıntılı olarak açıkladı. De Jong, "Gerçekten iyi bir adam," diyor. "Açık sözlü ve nazik, ayrıca sahada da bizim için büyük bir etki yaratıyor. Hızı ve derinliği ile oyunumuza gerçekten çok şey katıyor. Bunu yaparak, rakibin savunmasını biraz geriye çekilmeye zorluyor ve bu da orta sahada bizim için daha fazla alan yaratıyor."
Rekabetçi bir kadroda istikrar bulmak
Flick, Rashford'un performanslarından memnun olsa da, oyuncunun geleceğine ilişkin nihai karar Barça yönetim kuruluna ait. Tecrübeli transferler ile altyapıdan yetişen oyuncuların bir araya gelmesi, bu sezon Spotify Camp Nou'da canlı bir atmosfer yaratmış durumda. De Jong, soyunma odasındaki bu olumlu ortamı şöyle anlatıyor: "Çok açık bir takımımız var, oldukça genç, bu yüzden bolca enerji var," diyor. "Büyük bir potansiyelimiz var. Önemli olan bu potansiyeli ortaya çıkarmak."
Şimdi ne olacak?
Bu sezonun başlarında Süper Kupa'yı kazanan Rashford ve Barcelona, artık La Liga şampiyonluğunu garantilemek için emin adımlarla ilerliyor. Ezeli rakibi Real Madrid ile oynayacakları bir sonraki maçta, yani El Clásico'da alacakları bir galibiyet ya da beraberlik, Barça'nın şampiyonluğu garantilemesi için yeterli olacak. Rashford, 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesinde kalıcı transferini sonuçlandırmayı umuyor. İngiltere, grup aşamasında Hırvatistan, Gana ve Panama ile karşılaşacak.